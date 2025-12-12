Le racisme et le harcèlement expliqués aux jeunes

Parce que le gros problème de Jo est de ne pas croire en elle. Sa relation avec Milad pourrait bien être l’occasion de développer enfin sa confiance en elle. Mais rien n’est moins sûr, surtout avec Alex qui semble s’intéresser à Milad...

En plus, quand un article révèle la présence d’amiante dans un foyer pour réfugiés, Milad, dont la famille est d’origine libanaise, doit faire face au racisme ambiant. L’histoire naissante entre Jo et Milad a-t-elle une chance ?

Les éditions La Joie de lire nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1983 à Wertheim en Allemagne, Eva Rottmann est écrivaine et dramaturge. Diplômée de l’Université des arts de Zurich, elle écrit des pièces, des romans et des nouvelles pour la jeunesse et les jeunes adultes. Son oeuvre a été récompensée par plusieurs prix dont la Kathrin-Türks-Preis en 2008. Ses textes abordent des thèmes comme les relations humaines et les questions sociales. Eva Rottmann vit actuellement à Zurich.

Parution le 9 janvier 2026.

Par Clément Solym

