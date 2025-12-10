Tueur, père modèle et mari exemplaire : l’incroyable double vie de Madjid Müller

Le narrateur, Madjid Müller, est un professionnel du meurtre, mais aussi mari aimant de Blandine, restauratrice de statues, et père attendri d’une ado flamboyante, Camille, qui préfère traiter ses ennemies de « grosse pute » plutôt que d’utiliser le lexique standard du collège.

Entre deux contrats, il s’inquiète de l’orientation future de sa fille (commissaire-priseuse, chirurgienne cardio-vasculaire, star de K-pop ?) et veille à ce que Blandine continue à l’imaginer agent secret plutôt que simple exécuteur.

Après l’épisode Måneskin, son donneur d’ordres, l’avocat Vignoli, lui propose un contrat inhabituel : éliminer un pédophile à la demande d’une ancienne victime, l’essayiste Damien Battant, intellectuel de droite obsédé par Valéry Giscard d’Estaing et par les homosexuels qui, selon lui, le « draguent » sans relâche. Particularité du contrat : Battant veut assister au meurtre et mutiler lui-même son ancien abuseur.

La cible, Robert Cuenot, ex-patron paternaliste d’une usine d’horlogerie, coule désormais une retraite dorée à la Villa Médicis, résidence grand luxe pour seniors à Besançon – spa, piscine, restaurant gastronomique, chapelle, tout le package. Madjid loue une maison isolée, repère les lieux, détaille les protocoles de sécurité… et découvre un vieillard dépendant, en fauteuil roulant, qui ne se souvient même plus du nom de son fils.

C’est là que le roman bifurque : comment tuer « proprement » un monstre dont le corps et la mémoire se sont déjà presque effondrés ? La suite, évidemment, serait du divulgâchis.

Parallèlement, Schwartzmann remonte le fil de Madjid : parents terroristes (Action Directe et FLN), enfance à Barbès chez l’oncle Moncef, amitié indéfectible avec Christian, devenu son bras droit logistique. Le héros résume sa trajectoire par une formule ironique : « Tueur, plutôt que client de tueur », ce qui dit bien la façon dont le roman transforme la fatalité sociale en noir humour.

Un narrateur qui flingue tout : musique, militants et bien-pensance

Le cœur du livre, c’est la voix de Madjid. En première personne, il enchaîne observations assassines, digressions politiques et références pop. Les festivals ? « Les festivals de musique m’ont toujours ennuyé », explique-t-il, avant de comparer Rock en Seine à une « quinzaine promotionnelle » pour le foie gras.

Les militants ? « Je hais les militants, d’où qu’ils viennent », tranche-t-il, lui dont les parents sont morts en braquant une agence du Crédit lyonnais au nom de la révolution.

Cette subjectivité très marquée donne au récit une couleur unique : tout passe par le filtre d’un narrateur qui ne respecte rien, surtout pas les postures morales. Le tueur à gages devient commentateur politique, critique rock, sociologue de Barbès et père inquiet — parfois dans la même page. L’effet est d’une efficacité rare : on rit, mais on sent en permanence la brûlure du réel (violences policières, pédocriminalité, racisme ordinaire, déclassement).

Trame criminelle et comédie familiale

Schwartzmann organise son roman comme un polar classique : un contrat, une préparation minutieuse, un huis clos final autour de la cible. Mais il installe en contrepoint une chronique familiale lumineuse. Les scènes avec Blandine — en T-shirt « Jean-Jacques Goldman Tour 88 », les mains dans le plâtre — et Camille, qui se passionne pour les insultes désuètes, offrent un contrechamp tendre et drôle à la violence professionnelle de Madjid.

Les interactions sont ciselées : le duo Madjid/Damien fonctionne comme un buddy movie inversé. Le premier est pragmatique, physique, saturé de références de culture populaire ; le second, universitaire giscardien, théorise tout, y compris la « jouissance » des adolescents abusés, jusqu’à l’indécence. Leur road-trip vers Besançon, leurs discussions dans les bistrots ou dans l’Audi sont parmi les plus belles réussites du livre : on y entend se frotter deux visions du monde irréconciliables, reliées par une même faille d’enfance.

Un style mitraillette : oralité travaillée et punchlines

Sur le plan stylistique, Schwartzmann déploie un français très oral, mais extrêmement maîtrisé. Les phrases s’allongent en tirades comiques, puis se brisent soudain sur une punchline brutale. Les parenthèses, incises et comparaisons improbables (un monosourcil rapproché d’un monoski des années 1980, un cul de vieux comparé à une enveloppe vide) créent un rythme syncopé, presque stand-up, qui évite toute monotonie.

Le vocabulaire navigue en permanence entre argot de Barbès, jargon politique, images très concrètes et références pop (Måneskin, Baxter Dury, JO de Paris, K-pop). Les dialogues sont rapides, souvent à la limite du sketch, mais toujours précis dans la caractérisation : un simple tic verbal, une expression récurrente (« beuillot », « t’as meilleur temps ») suffisent à ancrer Besançon et ses habitants dans une langue.

Vieillesse, vengeance et zones grises morales

Au-delà du plaisir de lecture, Killing Me Softly interroge frontalement ce que signifie punir un agresseur des décennies plus tard. En montrant Robert Cuenot réduit à un corps qui vacille, Schwartzmann force le lecteur — et son tueur — à affronter l’ambivalence : la monstruosité des actes passés justifie-t-elle qu’on achève un vieillard désorienté dans un fauteuil ? Le roman n’absout jamais le pédophile, mais il refuse la simplification vengeresse.

En miroir, Madjid se débat avec son propre héritage : fils de terroristes, élevé par un caïd de Barbès, il a transformé la violence politique en business discret. La question sous-jacente est vertigineuse : y a-t-il une forme de violence plus légitime qu’une autre, ou ne fait-on que déplacer la barbarie d’un terrain à l’autre ?

Polar jubilatoire, comédie noire, roman social et réflexion sur la justice privée : Killing Me Softly coche toutes ces cases sans jamais se prendre les pieds dans le tapis. La langue claque, les personnages existent, Besançon comme Barbès ont une densité de décor de cinéma, et le lecteur avance entre rires et malaise, sans jamais savoir jusqu’où Madjid ira. Pour une fois, le terme « page-turner » n’est pas galvaudé.

