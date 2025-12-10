Crunchyroll Manga (re)devient Kazé et promet “un label fort

Cette évolution marque une nouvelle étape pour la marque, désormais ancrée dans le monde de l’édition, portée par une vision à long terme et destinée à élever Kazé au niveau international, sur plusieurs territoires.

« Cette décision reflète une ambition claire : renouer avec notre public, l'écouter, l'impliquer et reconstruire la relation authentique qui définissait autrefois Kazé », déclare Hideki Iyama-Desseigne, éditeur senior, responsable de l'international pour Pegasus Manga.

« Kazé a toujours incarné la passion éditoriale et l'ambition créative, associées à un succès commercial avéré et à une forte reconnaissance du public et de la critique. C'est une marque qui représente à la fois la liberté artistique et l'excellence éditoriale », explique Chantal Restivo-Alessi, PDG chargée de l'édition en langues étrangères chez HarperCollins Publishers.

L’évolution du logo illustre un équilibre entre héritage et modernité. Le carré rouge iconique — clin d’œil évident à ses origines — demeure. Mais des lignes adoucies et des détails modernes apportent une identité plus dynamique.

« Réintroduire Kazé, c’est réaffirmer qui nous sommes : notre ADN éditorial, notre identité visuelle et nos valeurs fondamentales, faisant ainsi de Kazé, un label fort et immédiatement reconnaissable dans le paysage manga », déclare Jérôme Chelim, directeur Marketing pour Pegasus Manga France & Allemagne.

Toutes les séries en cours continueront sans interruption et sans aucun changement dans leur conception actuelle. Les livres publiés à partir d’avril 2026 arboreront le nouveau logo Kazé.

