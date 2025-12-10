Jeunes et culture : une envie de découverte, mais des limites bien présentes

Une étude indépendante de l'institut Ipsos, dévoilée par le pass Culture et menée auprès de jeunes de 15 à 21 ans, dresse un portrait contrasté de leur rapport à la culture. Si une grande majorité exprime l’envie d’élargir ses connaissances artistiques, de nombreux obstacles persistent, qu’ils soient sociaux, financiers ou liés aux représentations. L’enquête met en lumière des aspirations fortes mais aussi un sentiment d’éloignement vis-à-vis des lieux culturels et des pratiques jugées « légitimes ».
Selon l’étude, 2/3 des jeunes interrogés déclarent vouloir développer davantage leur culture artistique. Cette envie traverse les différentes catégories de population, mais elle apparaît moins marquée dans les zones rurales, où seuls 16 % se disent tout à fait d’accord avec cette affirmation, contre 27 % dans l’ensemble de l’échantillon.
Malgré cette appétence, les jeunes pointent plusieurs difficultés qui les freinent dans leurs pratiques culturelles. Les contraintes financières sont citées par près d’un jeune sur deux parmi ceux qui souhaitent développer leur culture artistique. Le coût des sorties et l’accès aux offres constituent des limites concrètes qui affectent particulièrement les plus jeunes et les publics moins favorisés.
Ces écarts se reflètent également dans l’environnement social. Les adolescents de milieux modestes se sentent davantage éloignés des pratiques culturelles et des codes qui les entourent. Ils sont 54 % à juger la culture « trop compliquée », contre 38 % chez les jeunes issus d'environnement plus aisés. Ces perceptions contribuent à créer un sentiment de distance symbolique, en plus des obstacles matériels.
L’étude révèle que la moitié des jeunes se sentent éloignés des lieux culturels, qu’il s’agisse de musées, salles de spectacles ou institutions artistiques. Pour beaucoup, ces espaces restent associés à des normes et à des attentes difficilement identifiables. Ce sentiment touche l’ensemble du territoire, mais il s’accentue dans les environnements où l’offre culturelle est moins accessible.
Les représentations jouent un rôle déterminant dans ce rapport ambigu à la culture. La notion de « culture légitime », souvent associée aux arts institutionnels, paraît susciter une forme d’autocensure chez une partie des jeunes. Près d’un sur deux estime que cette culture n’est pas forcément faite pour lui, renforçant l’idée d’un tri social dans l’accès aux pratiques.
Face à ces perceptions, l’expérience personnelle apparaît comme un facteur clé pour dépasser les préjugés. Lorsqu’ils ont l’occasion de découvrir un lieu, un art ou une pratique par eux-mêmes, les jeunes réévaluent souvent leurs a priori. C’est à travers ces expériences directes qu’ils déclarent le plus volontiers ressentir du plaisir ou de la curiosité pour des formes culturelles qu’ils n’auraient pas envisagées spontanément.
L’étude met en évidence un autre aspect central de la relation des jeunes à la culture : le rôle du partage et de la recommandation. La culture, surtout chez les jeunes, circule beaucoup par l’échange entre pairs et au sein des familles, un mécanisme qui contribue à légitimer certaines pratiques et à en rendre d’autres plus accessibles. Les discussions autour d’activités culturelles (sorties, lectures, spectacles, musique) occupent une place significative dans la construction des goûts.
Ces échanges ont un effet positif sur la diversification des pratiques. Les jeunes qui découvrent de nouvelles formes culturelles affirment souvent qu’ils n’auraient pas franchi le pas seuls. L’influence du groupe ou des proches agit comme un vecteur de médiation et réduit l’impression d’isolement face à des univers parfois perçus comme codifiés.
Enfin, l’enquête souligne que la relation des jeunes à la culture reste en grande partie dynamique. Les goûts évoluent, les pratiques se transforment et les frontières entre les différents registres culturels deviennent plus perméables.
