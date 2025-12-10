Adelina, mère en chute libre : avec Les Miettes, Lukas Bärfuss bouleverse la rentrée littéraire

Le texte s’ouvre sur un passé lointain, presque mythologique, en évoquant l’obsession politique du grand-père pour qui « l’histoire avait réponse à toutes les questions ». Cette entrée en matière, ample et presque historique, contraste violemment avec le présent étriqué d’Adelina, enfermée dans un quotidien qui la dépasse.

Bärfuss construit un récit où chaque détail prend valeur de symptôme : le loyer impayé, le cure-dent du propriétaire « mâchonné » laissé sur la table, ou les petits billets d’Emma ramassés au parc. Cet art du signe minuscule — de la « miette » — donne au roman son relief moral, presque tactile. Le lecteur suit Adelina sur une route semée d’injustices, de violences sourdes, mais aussi de ces petites illuminations qui soutiennent les existences précaires.

Un personnage dans sa vérité la plus nue

Adelina est de ces héroïnes que l’on croit saisir immédiatement, tant sa vulnérabilité semble limpide. Mais Bärfuss la montre surtout comme une combattante qui « s’exprimait en phrases claires, saisissait les enjeux ». Sa lucidité est une arme à double tranchant : elle comprend ce qui la broie, sans pouvoir s’y soustraire. Le texte excelle dans cette représentation d’une conscience en éveil permanent.

Sa relation avec sa fille Emma constitue le cœur vibrant du roman. L’une des scènes les plus bouleversantes survient lorsque, exténuée, Adelina observe les nuages filer, « lasse de tous ces efforts, lasse d’Emma, lasse des ennuis ». Bärfuss parvient à dire la fatigue maternelle sans jugement, avec une honnêteté incandescente. C’est là toute la force du livre : ne jamais réduire Adelina à ses erreurs.

Une narration presque hypnotique

La narration adopte le souffle du conte tragique, tout en suivant un réalisme acéré. Les séquences au bar — où Adelina travaille — offrent un panorama social féroce : « le bar entier était ivre ». Le rythme rapide, les descriptions quasi-cinématographiques créent un climat d’urgence. Le lecteur sent l’étau se refermer lorsqu’Adelina se rend chez l’usurier, d’abord fascinée puis terrorisée par « les lignes soulignées d’un trait rouge » du contrat.

Bärfuss excelle dans ces passages de tension : dialogues brefs, souffle coupé, phrases abruptes. Puis surgissent des moments de lyrisme épuré, comme au cœur du feu de jardin, lorsque « les flammes montaient, elle en jetait encore ». Ce contraste permanent — brutalité et élévation — permet au roman d’éviter tout misérabilisme. Adelina n’est pas un symbole, mais une présence vivante.

Précision clinique et empathie retenue

La prose de Bärfuss, dans la traduction élégante de Camille Luscher, se distingue par une sobriété vibrante. Le vocabulaire technique surgit parfois (« mensualités, intérêts, échéances »), comme pour rappeler la mécanique implacable qui broie les individus. Mais la phrase reste souple, mobile, attentive au moindre geste. Rien n’est emphatique : la violence est donnée frontalement, sans effets.

Les dialogues, eux, s’insèrent souvent en rupture — une voix surgit, puis se retire, laissant une trainée de menace ou de douceur. La scène où le menuisier découvre Emma endormie, « dans sa tanière », témoigne de cette manière de faire basculer l’atmosphère en un mot, un regard.

Un roman du piège social, mais surtout de la dignité

Au fil des pages, Adelina est prise dans une spirale qui la dépasse : pauvreté structurelle, dette héréditaire, violences économiques, prédateurs multiples. Mais ce qui frappe, plus que la succession des épreuves, c’est son instinct vital, cette obstination à se tenir debout malgré tout.

L’un des fils majeurs du roman — que l’on n’évoquera pas en détail — mène Adelina vers un engrenage aux portes du crime, où chaque choix semble dicté par la peur. Pourtant, même dans ces scènes sombres, la narration conserve une lumière : celle d’une femme qui refuse d’abdiquer.

Bärfuss ne prétend pas offrir de rédemption. Il propose mieux : une immersion totale dans une existence fragile, rendue avec honnêteté et finesse. Les Miettes est un roman qui serre la gorge, mais dont la justesse et la densité émotionnelle laissent longtemps une trace.

Par Nicolas Gary

