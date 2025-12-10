Pierre le Gris : un homme ordinaire devenu héros inattendu

Cette violence inaugurale n’est pas le sujet du livre, mais sa vibration initiale, l’onde qui fissure l’apparente inertie de Pierre. Car c'est un être transparent, conscient de sa propre insignifiance : « Un enfant protégé… commun — d’un type pareil, on n’a jamais rien à dire de valable. »

Pourtant, Matthias Zschokke nous le rend attachant par son regard modeste sur le monde, sa maladresse touchante, sa volonté de comprendre les êtres. Sa vie de fonctionnaire est terne, rythmée par la présence d’un collègue surnommé Prosciutto, homme vulnérable et dévoué, dont l’humour involontaire nourrit des pages somptueuses :

« Il ne savait pas un mot d’italien. Les collègues l’avaient persuadé qu’en italien, bonjour se disait prosciutto. Il l’avait cru et à ­ l’hôtel, il arrivait tous les matins à la salle du petit déjeuner et saluait tous les hôtes et les serveurs d’un cordial “Prosciutto”. »

L’irruption du voyage : Pierre et Zéphyr

Le cœur du roman s’ouvre lors d’un trajet en train où Pierre rencontre Zéphyr, un enfant que sa mère envoie seul à Bâle. Un changement imprévu de correspondance déclenche une scène superbe, presque burlesque : « Mais ce n’est pas comme il faut » s’écrie la mère, désespérée de devoir confier son fils à un inconnu. Pierre accepte pourtant la charge, non sans prévenir qu’il ne sait plus « jouer » avec les enfants.

Entre eux se tisse alors un lien discret, tendre, jamais appuyé. Zschokke excelle dans ces micro-événements qui paraissent dérisoires, mais deviennent des révélateurs : la femme qui vomit dans la rue, les vêtements qu’il faut laver dans la rivière glacée, la maladresse bouleversante de Pierre qui dénude l’enfant pour le nettoyer sans un geste déplacé. Le texte avance par petites secousses, oscillant entre inquiétude et bienveillance : « Quels pieds minuscules… blancs comme des petites brioches. »

Une écriture rythmée, trouée d’incises délicieuses

Ce qui frappe durablement dans Pierre le Gris, c’est cette manière subtile de tresser l’ordinaire avec une précision presque musicale. Zschokke joue d’un rythme singulier : phrases courtes qui claquent comme des constats, longues coulées introspectives ponctuées d’incises — « (Décrire le village ?) »— qui trouent la narration et donnent l’impression d’entendre la pensée elle-même se construire.

L’auteur excelle dans l’art de faire émerger la poésie du dérisoire ; un simple geste, un mot mal compris, un détail de vêtement deviennent moteurs d’émotion. Ce style mêle sécheresse et chaleur, lucidité et douceur, sans jamais s’alourdir.

La langue avance comme Pierre : humble, hésitante, mais d’une justesse presque tactile. Zschokke transforme chaque scène en micro-tableau, parfois cruel, souvent tendre, toujours minutieux. Le roman s’impose ainsi par la force discrète de son écriture, par cette capacité rare à faire vibrer l’infime jusqu’à en faire un univers entier.

Par Nicolas Gary

