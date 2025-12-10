Loïc Froissart en résidence pour les 60 ans de La Petite Bibliothèque Ronde

Pour marquer six décennies d’existence, La Petite Bibliothèque Ronde a décidé de prolonger ses festivités en accueillant une résidence artistique d’une durée de 8 mois. L’auteur-illustrateur Loïc Froissart s’immergera dans la vie quotidienne de l’association pour en proposer un portrait collectif. Son travail s’appuiera sur une série d’ateliers gratuits, ouverts aux enfants, aux familles et aux visiteurs, organisés dans l’Antenne temporaire de la bibliothèque.

Au fil de ces rencontres, l’artiste accompagnera petits et grands dans la création d’un grand livre rond. Cette œuvre commune, enrichie de ses propres textes et images, doit restituer la manière dont le public vit et s’approprie la bibliothèque. Les participants pourront observer l’évolution du projet mois après mois, dans un espace dédié qui permettra de suivre la construction progressive de l’ouvrage.

La démarche s’inspire directement de la vision de Loïc Froissart. « Je vois la bibliothèque comme une mare : un lieu de passage entre terre et eau, un écosystème essentiel qui résonne avec l'idée d'une bibliothèque. Un lieu riche de vie avec des choses visibles et invisibles, un microcosme à préserver. La forme ronde de La Petite Bibliothèque Ronde, vue du ciel, s'apparente d'ailleurs à une mare avec ses nénuphars et ses arbres autour », explique-t-il. Cette image guide l’ensemble de la résidence, pensée comme un espace vivant et mouvant.

Un projet construit avec le public et l’équipe de la bibliothèque

L’initiative est née d’un souhait partagé par l’équipe de proposer à la fois un temps fort et une expérience participative.

« Pour les 60 ans de la bibliothèque, nous voulions marquer le coup et offrir aussi quelque chose à nos fidèles lecteurs ou aux petits nouveaux ! La proposition faite à Loïc Froissart a vite été une évidence pour l’équipe. Nous aimons lire ses livres et son talent pour représenter les gens dans différents contextes nous semblait aussi s’ajuster à la proposition.

Le projet se construit au fil du temps, en fonction du retour des publics, des contraintes ou possibilités du lieu et des idées de chacun. Et c’est ce que nous aimons le plus à la bibliothèque : quand quelque chose de nouveau ou d’imprévu naît sous nos yeux avec les enfants, ceux qui les accompagnent, et les livres jamais loin », indique Amélie Sacristan-Allende, responsable petite enfance.

La bibliothèque prévoit des temps adaptés à différents âges : quatre matinées destinées aux 0-3 ans en 2025, puis des ateliers pour les enfants de plus de trois ans au cours de l’année 2026. Tous les rendez-vous seront gratuits et accessibles sans inscription, afin de permettre à chacun de participer librement, qu’il s’agisse d’habitués ou de visiteurs occasionnels. Cette ouverture s’inscrit dans la volonté de favoriser la co-construction du projet avec les publics.

Les activités se dérouleront à l’Antenne temporaire, située au 3 rue de Bretagne à Clamart. Ce lieu accueille depuis plusieurs années les actions de l’association, le bâtiment historique étant fermé au public depuis 2018 pour un chantier de restauration. L’Antenne constitue aujourd’hui l’espace de référence pour la médiation, les ateliers et les résidences artistiques.

Loïc Froissart, un auteur-illustrateur familier des projets culturels

Né près de Roubaix et formé aux arts appliqués, Loïc Froissart est l’auteur de plusieurs ouvrages pour la jeunesse, parmi lesquels Ma cabane (2016), Dans les tuyaux du centre Pompidou (2021) ou Aujourd’hui (2023). Il collabore également avec la presse et conçoit des visuels pour diverses institutions, notamment pour la Ville de Paris ou la Ville de Bondy. Son travail a par ailleurs été sollicité par le ministère de la Culture pour des initiatives nationales dédiées aux bibliothèques.

Depuis son origine, La Petite Bibliothèque Ronde développe un lien étroit entre littérature jeunesse, expression artistique et participation du jeune public. L’association accueille régulièrement des artistes en résidence pour concevoir des projets avec les tout-petits et leurs familles. La résidence de Loïc Froissart prolonge cette démarche en associant création, récit collectif et immersion dans un lieu en transformation.

Crédits illustration : © Loïc Froissart pour La Petite Bibliothèque Ronde

