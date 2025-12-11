"La force de Lire et Faire Lire, c’est que son engagement s’inscrit autant dans la culture que sur le terrain"

L'association Lire et Faire Lire, avec ses milliers de bénévoles engagés, œuvre pour la transmission du plaisir de la lecture et de la découverte des textes, des images. Elle est évidemment encouragée, dans sa mission, par des auteurs et autrices, qui mettent leur notoriété au service de cette cause. Laura Nsafou souligne l'importance de la « représentativité » ; « on s'occupe aussi bien d'acteurs derrière et devant le livre ».
Le 11/12/2025 à 10:00 par Clotilde Martin
L'inquiétude grandit autour de la lecture, en France, après une étude commandée par le Centre national du livre, qui notait un recul des pratiques au sein de la population française. Chez les plus jeunes, le décrochage s'observe vers la classe de 4e, en particulier chez les garçons, qui délaissent la lecture pour d'autres activités culturelles ou occupations.
Dans ce contexte, la transmission du plaisir de lire et la pratique régulière de la lecture apparaissent comme cruciales. Deux missions que l'association Lire et Faire Lire s'efforce de porter, à travers l'engagement de ses bénévoles, âgés de plus de 50 ans, qui lisent à voix haute auprès de petits groupes d’enfants, âgés de 0 à 12 ans, dans diverses structures éducatives, culturelles et sociales.
Des auteurs et des autrices, à travers un Comité de soutien, donnent plus de visibilité à ce travail de l'ombre, sans cesse renouvelé. Aujourd'hui Laura Nsafou nous raconte son engagement au sein de l'association.
ActuaLitté : Quelle est votre implication au sein de Lire et Faire Lire ? Comment y êtes-vous arrivée, et quelles formes prennent concrètement vos actions ?
Laura Nsafou : J'ai découvert l'association en étant invitée à leur colloque « Lire et faire lire, Un peuple de lecteurs, La lecture, grande cause nationale » en 2022, pour une table ronde sur la diversité et la représentation en littérature jeunesse. Depuis, j'ai été amenée à intervenir dans différentes antennes de l'association pour sensibiliser les équipes internes, mais aussi les bibliothécaires, les enseignants et leurs classes sur les enjeux d'inclusivité dans l'imaginaire littéraire.
Quel regard portez-vous sur ce que l’association réalise aujourd’hui ? En quoi, selon vous, Lire et Faire Lire répond-elle à des enjeux importants autour de la lecture et du lien intergénérationnel ?
Laura Nsafou : La force de Lire et Faire lire, c'est que son engagement s'inscrit autant dans la culture que sur le terrain, à la rencontre des plus jeunes, ce qui permet une concrétisation des projets qui favorise le lien autour de la lecture, tout en créant des lieux de vie et des espaces de dialogue.
Lors du colloque en 2022, de tous les évènements auxquels j'ai pu participer sur la représentativité, c'était la première fois que je voyais un évènement qui allait au-delà de la notion "diversité" de façade : on ne se limitait pas uniquement à la diversité de personnages ou d'histoires, mais bien d'acteurs derrière et devant le livre, donc la diversité parmi les éditeur.ice.s, les auteur.ice.s et artistes, ainsi que la diversité des publics et des formes d'accessibilité à la lecture. Il y avait un vrai projet et une vraie réflexion sur comment faire mieux dans l'association et pour les usagers, avec une prise de conscience que c'était un effort collectif à construire conjointement.
Si vous aviez 4 ou 8 ans, et que vous vous retrouviez dans la position des enfants à qui les bénévoles lisent des histoires, quel ouvrage auriez-vous aimé entendre ? Et pourquoi ?
Laura Nsafou : Ce serait probablement Qui a fait pipi dans mon lit ? d'Alain Serge Dzotap (Gallimard) : c'est drôle, ça dédramatise la honte des enfants sur ces épisodes et le parent y est un allié pour discuter, aider et en rire. Je trouve ce livre d'autant plus touchant que c'est un papa qui aide sa petite fille et lui rappelle que lui aussi a été un enfant.
Si vous deviez devenir bénévole de Lire et Faire Lire (l’association s’adressant aux retraité·es), quel livre liriez-vous avec le plus de plaisir à un groupe d’enfants ? Et pourquoi ce choix-là ?
Ce serait probablement Génies, de Meïssa Mbaye et Sophie Le Hire (Saaraba éditions), les illustrations sont à couper le souffle et chaque histoire est un conte qui nous fait découvrir des créatures mythologiques encore peu connues en Europe. Tout pour rêver et s'évader.
