Jordan Bardella a déjà tiré plus de 700 000 € de son activité d'“auteur

En tant que député européen (élu le 26 mai 2019, puis réélu le 9 juin 2024), Jordan Bardella devait communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique sa déclaration de situation patrimoniale et sa déclaration d’intérêts avant le 16 septembre 2024. La HATVP a ensuite mené « des investigations approfondies » pour s'assurer du « caractère exhaustif, exact et sincère » des informations communiquées par Bardella et les 80 autres députés européens français élus en juin 2024.

En juillet dernier, l'homme politique d'extrême droite a déposé une déclaration d'intérêts modificative (accessible en fin d'article), afin de signaler une évolution de ses intérêts, et non des moindres, puisqu'il a renseigné de nouvelles « activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration ».

Repéré par Libération, ce document fait état de deux versements perçus par Jordan Bardella de la part des éditions Fayard. Le premier, d'un montant de 88.068 €, correspond à l'à-valoir reçu par le président du Rassemblement national pour Ce que je cherche, paru en novembre 2024, assure le quotidien.

Le second virement, réalisé en 2025, atteint 640.147 €, les droits d'auteur reçus par Bardella sur les ventes de ce premier livre, qui ont rapporté, au total, 4,8 millions € TTC à Fayard (4,6 millions € HT). À ce jour, l'exploitation de Ce que je cherche (212.782 exemplaires écoulés depuis sa parution, selon Edistat) a donc rapporté 728.215 € au président du RN, soit plus de 15,5 % de droits par ouvrage – donc 3,4 € par exemplaire vendu.

Nous avons tenté de joindre les éditions Fayard, et mettrons à jour cet article en cas de précisions.

Cette confortable rémunération revient à un jeune auteur qui aurait été largement aidé, pour l'écriture de son premier livre, par le journaliste Jean-François Achilli. Ce que je cherche, pour une entrée dans le monde littéraire, a aussi bénéficié d'une honorable campagne de communication, depuis les plateaux des chaines de Vincent Bolloré jusqu'aux couloirs des gares parisiennes — même si le contrat n'a finalement pas été exécuté par la régie publicitaire Mediatransports.

Le ring de l'extrême droite

Malgré ce succès, Bardella n'est pas le meilleur vendeur de l'extrême droite. À ce petit jeu, il reste devancé, d'une courte tête, par Philippe de Villiers, dont le Mémoricide, paru en octobre 2024 également chez Fayard, culmine à 229.759 exemplaires.

Les deux hommes s'affrontent à nouveau, en cette fin d'année 2025, dans les librairies. Bardella a écoulé 57.000 exemplaires de Ce que veulent les Français depuis sa parution, le 29 octobre, tandis que de Villiers cumule déjà 121.185 ventes de Populicide, publié le 8 octobre.

Si le droitard de Vendée n'a plus de responsabilités électorales, il reste une valeur sûre de l'extrême droite en librairie. À l'inverse, Éric Zemmour est à la traine, avec 51.681 exemplaires de La messe n'est pas dite, paru le 22 octobre, qui ont trouvé preneurs, malgré un prix très compétitif (10 €) par rapport aux deux autres propositions.

Le véritable gagnant de ces affrontements de librairies reste l'éditeur de ces trois figures d'extrême droite : Fayard a tiré 509.000 € de chiffre d'affaires des ventes du livre de Zemmour, 1,3 million € du titre de Bardella et 2,6 millions € pour la production annuelle du fondateur du Puy du Fou. Soit la bagatelle de 4,4 millions TTC €...

Autrement dit, le catalogue de la maison d'édition Fayard, devenu le repaire de l'extrême droite sous toutes ses formes, du théoricien Alain de Benoist aux personnalités médiatiques de CNews, risque fort de le rester.

Photographie : Jordan Bardella, en mai 2022 (BootEXE, CC BY-SA 4.0), couverture de son premier livre publié par Fayard

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com