Love Me Tender, une adaptation du roman de Constance Debré au cinéma

La réalisatrice Anna Cazenave Cambet (De l'or pour les chiens) a traversé une expérience similaire à celle que Constance Debré explore dans son roman paru en 2020, aujourd'hui disponible au format poche chez J'ai lu.

Au casting du long-métrage, Vicky Krieps, choisie pour interpréter Clémence en raison de sa « vraie présence physique », selon la réalisatrice. À ses côtés, Antoine Reinartz, Monia Chokri, ou encore Ji-Min Park et Salif Cissé.

Le jeune Viggo Ferreira-Redier, pour incarner le jeune Paul, était également crucial : « Je cherchais un enfant qui n’était pas poussé par ses parents, placé dans tous les castings, et qui avait envie de jouer, au sens premier. C’était le cas pour Viggo Ferreira-Redier. Il est musicien et fait de la guitare basse dans un collège aménagé. Il fait plus jeune qu’il ne l’est, ce qui était important pour la scène où il se met en colère, n’ayant pas envie de pousser un enfant vers un sentiment qu’il ne connaissait pas », détaille Anna Cazenave Cambet.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com