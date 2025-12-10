Nicolas Tocquer succède à Alain Colas à la tête de la BNU de Strasbourg

Nommé en 2016 à la tête de la bibliothèque de recherche pluridisciplinaire, qui relève du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, Alain Colas, conservateur général des bibliothèques, a effectué deux mandats de cinq années chacun en tant que directeur. Il était nécessaire de lui trouver un successeur, comme l'indiquait le ministère en septembre dernier.

Un arrêté daté du 27 novembre nomme Nicolas Tocquer directeur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, à compter du 1er janvier 2026.

Conservateur en chef des bibliothèques, docteur en aménagement de l’espace et urbanisme (université de Bretagne occidentale), Nicolas Tocquer devient responsable de la Bibliothèque d’étude et de la politique patrimoniale, à Brest, en 2005. Entre 2010 et 2013, il supervise les projets de la Bibliothèque des Capucins et des Ateliers des Capucins, toujours à Brest.

En 2014, il devient directeur du Service commun de documentation de l’université de Bretagne Occidentale avant, en 2020, de diriger l’INSPÉ de l’académie de Rennes. En avril dernier, il est finalement nommé conseiller de la rectrice de Rennes, délégué régional académique à l’information et à l’orientation.

La BNUS a pour missions, entre autres, d'enrichir, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt régional, national et européen ; de mener des actions documentaires et d'appui à la recherche et à la formation ; de contribuer au développement de la culture numérique en relation avec ses collections, ou encore de proposer une programmation culturelle et d'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections.

Elle s'insère par ailleurs dans un circuit de coopération entre les bibliothèques et établissements documentaires, scientifiques et culturels, et travaille plus particulièrement avec les universités de Strasbourg et de Mulhouse.

Photographie : Panorama de la bibliothèque nationale et universitaire (BNU) à Strasbourg (Bas-Rhin, Alsace, France) (Paralacre, CC BY-SA 3.0)

