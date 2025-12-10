9 titres honorés à l'occasion des First Print Awards 2025

La cérémonie de la deuxième édition des First Print Awards a pris place, le 5 décembre dernier, au sein du CGR Paris — Porte des Lilas, devant un public d'amateurs et de professionnels de la bande dessinée. 9 albums ont été salués par autant de récompenses, y compris par un Prix du public et un Prix des libraires.
Robin : The Boy Wonder - Juni Ba (Urban Comics - trad. Benjamin Viette)
Ultimate Spider-Man in Ultimate Universe - Jonathan Hickman, Marcho Checchetto et al. (Panini Comics - trad. Jérémy Manesse)
Drome - Jesse Lonergan (404 Graphic - trad. Virgile Iscan)
Sacrifice Tome 3 - Rick Remender, Max Fiumara & André Lima Araujo (Urban Comics - trad. Benjamin Rivière)
La Bande des Bédémaniacs - Scott McCloud & Raina Telgemeier (Rue de Sèvres - trad. Fanny Soubiran)
L’Histoire d’un Vilain Rat - Bryan Talbot (Delirium - trad. François Peneaud)
Pour cette deuxième édition des First Print Awards, un appel à candidatures a été lancé pour élargir le jury des libraires à l’ensemble des professionnels souhaitant mettre en avant les différentes sélections au sein de leurs librairies - ou des espaces dédiés aux comics de leur espaces culturels. Ainsi, 22 nouveaux et nouvelles libraires ont apporté leur voix, pour un jury de près de trente professionnels.
Helen de Wyndhorn - Tom King & Bilquis Evely (Glénat - trad. Marie Renier)
Un formulaire de vote a une nouvelle fois été mis en ligne afin que lectrices et lecteurs de comics de toute la France puissent choisir leur album préféré paru au cours de la période éligible. Plus de 700 votes ont été pris en compte cette année, selon les organisateurs.
Absolute Batman Tome 1 - Scott Snyder & Nick Dragotta (Urban Comics)
Le Grand Prix First Print, décerné par Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon pour « souligner l’importance mutuelle d’une œuvre et de leurs auteurices », a été décerné à Somna, de Becky Cloonan et Tula Lotay, traduit par Hélène Remaud et publié aux éditions Delcourt.
Les journalistes spécialisés Arnaud Tomasini et Olivier-Corentin Mouchon, créateurs du podcast First Print, avaient réuni autour d’eux un jury composé d’Amandine Schmitt (journaliste au Nouvel Obs), Anna Cazalis (libraire chez Pulp’s Comics), Nivraë (créatrice de contenus et podcastrice), Daniel Andreyev (journaliste spécialisé) Le Commis des Comics (vidéaste) et de Frédérick Sigrist (humoriste et animateur de l’émission Spin Off sur la plateforme Studio 17) pour choisir les meilleurs albums de comics dans six catégories différentes.
Les First Print Awards visent à mettre en avant la diversité et la richesse de la bande dessinée américaine et anglophone qui arrive jusqu’en France, en célébrant la qualité des ouvrages publiés, tout en invitant les lecteurs et lectrices à s’intéresser aux multiples récits mis en avant au travers des différentes catégories.
Le palmarès 2024 des First Print Awards est accessible en intégralité à cette adresse.
