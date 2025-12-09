96 % des grands éditeurs italiens utilisent l'intelligence artificielle

Le nombre de personnes âgées de 15 à 74 ans se définissant comme lecteurs, c’est-à-dire ayant lu au moins une partie d’un livre au cours des douze derniers mois, y compris sous forme d’e-books ou d’audiolivres, a augmenté de 4 % en 2025.

L’Italie compte désormais 33,9 millions de lecteurs, ce qui représente 76 % de la population contre 73 % l’année précédente. Toutes les tranches d’âge progressent : les 15-17 ans enregistrent une hausse de 5 % et atteignent 89 % de lecteurs ; les 18-34 ans gagnent 2 %, pour un total de 82 % ; les 35-54 ans progressent de 3 %, pour atteindre 79 % ; les 55-74 ans augmentent de 2 %, atteignant 68 %.

Lire, mais moins longtemps

Cette progression ne masque cependant pas une réalité plus préoccupante : les lecteurs lisent moins souvent et moins longtemps. La part des personnes lisant au moins une fois par semaine a reculé, passant de 72 % en 2022 à 61 % en 2025. Dans le même temps, le nombre de lecteurs ne lisant que quelques fois par mois a augmenté, passant de 26 % à 38 %. Le temps hebdomadaire moyen consacré spécifiquement aux livres imprimés diminue lui aussi : il est passé de 3 heures et 32 minutes en 2022 à 3 heures et 7 minutes en 2025.

S’agissant du nombre de livres consommés en moyenne par an, 37 % des lecteurs lisent jusqu’à trois livres, e-books ou audiolivres compris. 22 % en lisent entre quatre et six, 19 % entre sept et onze, et 22 % lisent douze livres ou davantage. L’écart entre femmes et hommes se maintient à près de dix points : 81 % des femmes se déclarent lectrices, contre 72 % des hommes.

Les données de l’Observatoire de la lecture, réalisées par Pepe Research, ont été présentées le 5 décembre par Fabio Del Giudice lors de l’événement « The Quality of Reading in Italy », inscrit au programme professionnel de la foire. Commentant ces résultats, Renata Gorgani, vice-présidente de l’AIE, a rappelé que, dans toutes les classes d’âge, le nombre de lecteurs augmente, en particulier chez les 15-17 ans.

Elle souligne que, pour les jeunes, la lecture est de plus en plus perçue comme une activité à partager et à afficher avec fierté. Elle avertit néanmoins que ces mêmes jeunes y consacrent moins de temps, un phénomène qui, selon elle, doit être pris en compte. Elle insiste enfin sur le fait que la lecture demeure la colonne vertébrale de la vie culturelle et civique, et que l’ensemble des acteurs, en lien avec les institutions, doit unir ses efforts pour la soutenir, la renforcer et atteindre les publics les plus fragiles.

Un outil de soft power italien

D’autres responsables politiques ont réagi aux résultats. Federico Mollicone, président de la commission Culture de la Chambre des députés et membre de Fratelli d’Italia, a affirmé que le livre constitue la plus importante industrie culturelle et créative d’Italie. Il a rappelé les mesures engagées dans une logique de valorisation du secteur et des identités locales, évoquant notamment l’investissement de 60 millions d’euros sur deux ans destiné aux bibliothèques publiques, connu sous le nom de « Plan Olivetti » et promu par le ministre Giuli.

Il l’a qualifié de véritable révolution culturelle et de soutien essentiel à la diffusion de la lecture, en particulier dans les zones périphériques et les petites communes, en cohérence avec les objectifs du gouvernement Meloni. Il affirme que le travail avec l’AIE se poursuivra, notamment lors d’événements comme cette foire, afin de faire du livre une infrastructure culturelle et un outil de soft power italien dans le monde.

Irene Manzi, membre de la même commission et élue du Partito Democratico, a insisté sur une autre dimension, estimant que la lecture n’est pas un geste individuel mais un acte de soin collectif. Elle souligne que, dans les bibliothèques, les quartiers, les écoles ou les nombreuses initiatives locales, se créent chaque jour de véritables communautés de savoir, qui génèrent confiance, participation et mobilité sociale.

Elle réaffirme son engagement en faveur de ces dynamiques et appelle à la création, au sein du Centro per il libro e la lettura, d’un forum permanent de discussion autour de la promotion de la lecture. Elle juge par ailleurs nécessaire une loi complète et partagée pour structurer le secteur du livre, une loi transpartisane capable de donner stabilité, vision et protection à une industrie stratégique, et de reconnaître le livre comme une infrastructure démocratique.

L’IA omniprésente dans l’édition

En parallèle de cette étude sur la lecture, l’AIE a présenté les premiers résultats d’une enquête consacrée à l’usage de l’intelligence artificielle dans les maisons d’édition. Il s’agit de la première étude systématique réalisée en Italie sur ce sujet. Elle révèle d’abord que plus d’un éditeur sur quatre, exactement 27,7 %, a été contacté par des entreprises développant des modèles de langage de grande taille (LLM), comme ChatGPT, Gemini ou Claude, afin d’obtenir une licence d’utilisation des contenus publiés. La prudence domine toutefois : seuls 3,7 % des éditeurs ont signé un ou plusieurs accords de licence.

37 % ont déjà indiqué qu’ils n’en signeront pas, tandis que 59,3 % évaluent encore leurs options. Présentant ces données, le président de l’AIE, Innocenzo Cipolletta, a déclaré que le développement de l’IA impose de travailler aux côtés des partenaires européens pour obtenir une législation claire et efficace protégeant le droit d’auteur, tout en accompagnant les entreprises dans l’adoption de ces outils. Il estime que les difficultés rencontrées par les plus petits éditeurs confirment la nécessité de politiques publiques permettant à tous de saisir les opportunités offertes par ces technologies, y compris ceux aux moyens limités.

L’étude montre également que trois éditeurs sur quatre utilisent déjà des outils d’IA dans leurs flux de travail. Au total, 75,3 % déclarent y recourir. Le taux atteint 96,2 % parmi les éditeurs dont le chiffre d’affaires dépasse 5 millions d’euros. Il est de 75 % pour ceux situés entre un et cinq millions d’euros, de 66,7 % pour ceux entre 500.000 et un million d’euros, de 63,6 % pour ceux entre 100.000 et 500.000 euros, et de 62,5 % pour les éditeurs dont les revenus annuels sont inférieurs à 100.000 euros.

Les usages sont multiples. Parmi les éditeurs ayant recours à l’IA, 67,1 % l’utilisent pour élaborer des supports destinés aux services de presse et à la communication, et 67,1 % pour la rédaction de paratextes et de métadonnées. La moitié, soit 50,7 %, s’en sert pour créer des couvertures et des illustrations. Près de la moitié, 49,3 %, l’emploie pour l’editing, la relecture et la traduction. Un peu plus de 31 %, précisément 31,5 %, l’utilisent pour des tâches administratives ou opérationnelles.

21,9 % y recourent pour des enjeux d’accessibilité, tandis que 19,2 % l’utilisent dans des activités commerciales comme la prévision des ventes ou l’analyse de données. Enfin, 17,8 % s’en servent pour développer de nouveaux produits et services, notamment des logiciels éducatifs interactifs pour la moitié des éditeurs scolaires, et des services liés aux bases de données pour 33 % des éditeurs professionnels.

Copyright au cœur des alertes

L’enquête recense également de nombreuses préoccupations vis-à-vis de l’IA. La plus fréquente concerne la nécessité de réviser les contrats, les relations avec les collaborateurs et la gestion des droits, un enjeu mentionné par 63,9 % des répondants. 58,8 % expriment des inquiétudes à propos des violations potentielles du droit d’auteur commises par les entreprises entraînant les modèles de langage. 50,5 % redoutent les hallucinations de l’IA présentées comme des faits avérés.

46,4 % s’inquiètent du fait que les systèmes puissent être entraînés sur des données inexactes, fausses ou biaisées. 44,3 % se demandent comment protéger les contenus produits par l’IA. 42,3 % jugent difficile de suivre le rythme des évolutions technologiques.

39,2 % soulignent la difficulté d’expliquer aux auteurs comment leurs œuvres sont protégées, en raison du manque de clarté des conditions d’utilisation des plateformes d’IA. 32 % s’inquiètent de la prolifération de l’autoédition générée par IA. 16,5 % s’interrogent sur les impacts organisationnels internes, 16,5 % déclarent une méfiance générale envers les entreprises développant l’IA, et 16,5 % évoquent la nécessité d’investissements jugés excessifs. Seuls 6,2 % affirment n’avoir aucune inquiétude.

À LIRE - Rome redécouvre l’âge d’or de ses salons littéraires

Présentant ces résultats, Andrea Angiolini a expliqué que les outils d’IA se sont largement intégrés aux processus des maisons d’édition, à plusieurs niveaux. Selon lui, l’AIE accompagne l’ensemble des éditeurs durant cette période hautement innovante, principalement en leur fournissant les formations nécessaires pour saisir les opportunités liées à ces nouvelles technologies tout en évitant les risques d’une adoption non réfléchie. L’étude a été menée auprès de 97 éditeurs, représentant au total 184 marques éditoriales.

Crédits photo : Pexels

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com