Avec Paysans d’antan, publié dans la belle collection « Images d’antan » des éditions Hervé Chopin, Jean-Claude Barbeaux nous invite à un voyage dans le temps qui a le parfum des récoltes, la poussière des chemins et la patience des gestes transmis.

La Belle Époque a faim et soif : il lui faut du lait, du beurre, des légumes, des bêtes, et derrière cette abondance se tient une France paysanne qui travaille sans relâche. Sur les presque 600 cartes postales réunies ici, les visages racontent mieux que les discours ce monde encore enraciné dans les saisons, la terre et l’entraide.

Rien de figé pourtant : le XXᵉ siècle pousse déjà à la porte. Les cheptels s’agrandissent, les races se sélectionnent, les premières institutions agricoles émergent. Les chevaux percherons côtoient les bœufs placides, les outils évoluent, et la mécanisation, encore balbutiante, annonce un bouleversement irréversible.

Le sommaire suffit à comprendre l’ambition du livre : labours, fenaison, élevage, marchés, fêtes, croyances, habitat… C’est tout un pays qui défile, celui où l’on vivait au rythme de la faux, des poules et du soleil, des coiffes du dimanche et des foires agricoles. On y lit la fierté du travail accompli.

La collection « Images d’antan », forte de 150 titres, s’attache à redonner chair à nos paysages et à nos mémoires locales. Paysans d’antan s’inscrit pleinement dans cette démarche : un hommage sans nostalgie excessive, mais avec gratitude pour ce monde qui nous a précédé.

Un beau-livre comme celui-ci n’est pas seulement à feuilleter : il est à transmettre. Et pour les fêtes, il fera un cadeau précieux pour tous ceux qui aiment le patrimoine, les racines et les histoires dans la grande Histoire.