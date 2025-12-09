Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Paysans d'antan

Jean-Claude Barbeaux

Avec Paysans d’antan, publié dans la belle collection « Images d’antan » des éditions Hervé Chopin, Jean-Claude Barbeaux nous invite à un voyage dans le temps qui a le parfum des récoltes, la poussière des chemins et la patience des gestes transmis.

La Belle Époque a faim et soif : il lui faut du lait, du beurre, des légumes, des bêtes, et derrière cette abondance se tient une France paysanne qui travaille sans relâche. Sur les presque 600 cartes postales réunies ici, les visages racontent mieux que les discours ce monde encore enraciné dans les saisons, la terre et l’entraide.

Rien de figé pourtant : le XXᵉ siècle pousse déjà à la porte. Les cheptels s’agrandissent, les races se sélectionnent, les premières institutions agricoles émergent. Les chevaux percherons côtoient les bœufs placides, les outils évoluent, et la mécanisation, encore balbutiante, annonce un bouleversement irréversible. 

Le sommaire suffit à comprendre l’ambition du livre : labours, fenaison, élevage, marchés, fêtes, croyances, habitat… C’est tout un pays qui défile, celui où l’on vivait au rythme de la faux, des poules et du soleil, des coiffes du dimanche et des foires agricoles. On y lit la fierté du travail accompli.

La collection « Images d’antan », forte de 150 titres, s’attache à redonner chair à nos paysages et à nos mémoires locales. Paysans d’antan s’inscrit pleinement dans cette démarche : un hommage sans nostalgie excessive, mais avec gratitude pour ce monde qui nous a précédé.

Un beau-livre comme celui-ci n’est pas seulement à feuilleter : il est à transmettre. Et pour les fêtes, il fera un cadeau précieux pour tous ceux qui aiment le patrimoine, les racines et les histoires dans la grande Histoire.

 
 

#Essais
ActuaLitté

Publiée le
09/12/2025 à 17:48

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Paysans d'antan

Jean-Claude Barbeaux

Paru le 25/09/2025

190 pages

Hervé Chopin éditions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357208773
9782357208773
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Taron Egerton prend La place du mort : bande-annonce
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.