Histoire d’archives : au cœur de la mémoire des Hauts-de-Seine

Depuis 1968, les Archives départementales des Hauts-de-Seine conservent précieusement la mémoire du Département. La grande et la petite histoire des Altoséquanais se mêlent parmi les 40 kilomètres linéaires d’archives publiques et privées conservées.

Ces archives constituent des trésors nationaux et font l’objet de quatre missions réglementaires exercées par les archivistes de la direction des Archives départementales : collecte, classement, conservation et communication. Ces missions, partagées par l’ensemble des services d’archives en France, visent à garantir la constitution d’un patrimoine archivistique de qualité et sa transmission aux générations futures.

Celles-ci font appel à de multiples professions du patrimoine : archiviste, aide-archiviste, médiateur culturel, technicien de conservation préventive, bibliothécaire… Autant de professionnels, gardiens de la mémoire, œuvrant quotidiennement à la préservation, à la mise à disposition et à la valorisation du patrimoine documentaire des Hauts-de-Seine.

C’est pour mettre en valeur ces activités et ces métiers qu’est présentée l’exposition Histoire d’archives. Elle propose au public de découvrir les missions et le fonctionnement des Archives départementales, la diversité des métiers, des fonds et des collections, ainsi que le bâtiment principal qui les abrite à Nanterre.

Le public est ainsi invité à soulever un coin du voile et à prendre part aux coulisses de ce monde énigmatique, où murmurent tant de documents variés et précieux.

La programmation culturelle et éducative autour de l’exposition sera déclinée à travers plusieurs dispositifs portés par la direction des Archives départementales des Hauts-de-Seine : des visites guidées sur réservation. Également, des animations autour de la Semaine internationale des Archives (8 au 12 juin 2026) : avec une conférence du directeur des Archives départementales, organisation d’« ateliers qui dépoussièrent les archives ».

Puis des actions éducatives : accueil de classes de primaire et de collège dans le cadre de projets pédagogiques. Ces actions sont accompagnés de livrets de jeux pour les enfants.

Crédits illustration : Département des Hauts-de-Seine

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com