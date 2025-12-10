Le monde arabe cartographié, pour mieux comprendre les politiques du livre

Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.
Le 10/12/2025 à 11:15 par Clotilde Martin
Publié le :
10/12/2025 à 11:15
L’Alliance internationale de l’édition indépendante réunit plus de 980 maisons d’édition dans 60 pays et anime un réseau fondé sur la défense de la bibliodiversité. À travers son Observatoire, elle rassemble analyses, retours d’expérience et outils conçus pour mieux comprendre les écosystèmes du livre et renforcer leur vitalité.
Les premières cartographies publiées par l’Alliance concernaient l’Afrique subsaharienne francophone et Madagascar d’une part, l’Amérique latine d’autre part. Ces travaux offraient un panorama des dispositifs publics autour du livre, permettant d’identifier les mesures existantes et les zones de fragilité.
La nouvelle cartographie consacrée au monde arabe s’inscrit dans cette dynamique tout en répondant à des enjeux spécifiques à une région où les données sont souvent difficiles d’accès et parfois contradictoires.
Pour cette cartographie, les informations ont été collectées dans une vingtaine de pays de la région. Dans de nombreux cas, les données reçues étaient trop imprécises ou insuffisantes pour permettre une représentation fiable, ce qui explique l’absence de certains territoires pourtant importants dans la production éditoriale arabe. Le travail de coordination assuré par Samar Haddad, Fayez Allam et Hani Altelfah a cependant permis de rassembler un corpus cohérent et d’en extraire une vision structurée.
La cartographie porte finalement sur 11 pays, parmi lesquels l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, Oman, la Palestine, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Les données recueillies couvrent la période 2023–2024 et ont été organisées dans l’outil finalisé en 2025. Les limites du projet sont assumées, les responsables soulignant que certaines informations peuvent être incomplètes et que l’outil a vocation à évoluer.
La cartographie propose deux entrées principales qui permettent de naviguer simplement dans la masse d’informations disponibles.
Les utilisateurs pourront ainsi opter pour une navigation par thématique. La colonne de gauche présente ainsi une série de grands ensembles tels que les accords internationaux, les politiques culturelles, la liberté d’expression, la régulation du marché, les taxes, le droit d’auteur, les achats publics, les aides à la création ou à la diffusion, ainsi que les normes d’identification du livre. Chaque thématique se déploie en sous catégories qui apparaissent en cliquant sur le menu.
La carte, située à droite, colore alors les pays concernés, offrant une visualisation immédiate de la présence ou de l’absence d’un dispositif.
Sous chaque rubrique figure la mention "Contribuer", qui ouvre directement un courriel prérempli et permet à toute personne d’envoyer un complément ou une correction. Cette fonction facilite l’actualisation continue de la cartographie et encourage les professionnels à partager leurs connaissances du terrain.
L'autre option possible est une navigation par pays. La seconde entrée consiste en une liste de fiches pays. Chaque fiche se divise en deux blocs intitulés « Politiques publiques et Institutions ». On y retrouve les mesures existantes en matière de droit d’auteur, de fiscalité, d’aides, de dépôts obligatoires, de régulation du marché, ainsi que les institutions culturelles, les associations professionnelles, les organismes publics ou les formations universitaires dédiées au livre.
Cette organisation systématique permet de comparer rapidement les situations nationales et de repérer les zones dépourvues de dispositifs structurants. Là encore, la mention "Contribuer" apparaît dans plusieurs sections, rappelant que l’outil reste ouvert aux mises à jour.
À partir des données recueillies, Hani Altelfah a réalisé une analyse qui met en lumière plusieurs tendances récurrentes dans la région. Parmi elles, la fragilité de la liberté d’expression, souvent encadrée par des mécanismes de déclaration préalable, la censure ou la régulation des contenus. La diversité des cadres législatifs en matière de droits d’auteur apparaît également comme un point de divergence important. Les dispositifs économiques dédiés au livre restent hétérogènes, avec une présence très variable de fonds de soutien ou d’aides à la création.
Le poids des institutions culturelles publiques est omniprésent, même lorsqu’il coexiste avec un manque de transparence administrative ou une connaissance limitée des cadres législatifs par les professionnels eux-mêmes. Ces constats peuvent être lus comme autant d’indicateurs permettant de comprendre la situation du livre dans la région.
À LIRE - Asad Haider, penseur de l’émancipation, s'en est allé
Cet outil apporte une vision claire et accessible d’informations qui, dans la région, sont rarement centralisées. Il permet à la fois une compréhension immédiate des structures existantes, une comparaison entre les pays et un appui pour les éditeurs et éditrices qui souhaitent faire évoluer leur environnement professionnel. En rendant visibles les dispositifs existants et les manques, la cartographie offre une base de travail aux professionnels comme aux pouvoirs publics.
Photographie : illustration, ArdeeSN, CC BY 2.0
Par Clotilde Martin
