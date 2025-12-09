Appel à textes : le Prix Jacques Sadoul cherche les maîtres de l’horreur

Jacques Sadoul, figure majeure des littératures de genre en France, a marqué la contre-culture en tant qu’auteur, éditeur et anthologiste. Il a été l’un des premiers à publier des littératures dites « de genre » à grande échelle, via des collections devenues emblématiques chez J’ai lu. Pendant trois décennies, il a assuré la direction éditoriale de ces collections, contribuant à élargir l’accès à ces textes auprès d’un large public.

Le Prix Jacques Sadoul distingue chaque année une nouvelle de « mauvais genre », appréciée selon plusieurs critères. Le jury évalue la qualité d’écriture, la richesse de l’imagination, l’originalité du texte, ainsi que la manière dont il respecte ou détourne de façon consciente les conventions d’un genre imposé.

Pour cette troisième édition, le jury a retenu l’horreur comme genre de référence. Pour orienter l’imaginaire des candidates et candidats, une phrase extraite du recueil Je suis tout ouïe d’un œil distrait, qui rassemble les punchlines de Jacques Sadoul, sert de point de départ : « Y A QUELQU’UN QU’EST MORT. J’ESPÈRE QUE CE N’EST PAS MOI. »

Un concours encadré, une récompense multiple

Les nouvelles soumises au Prix Jacques Sadoul devront compter au maximum 25.000 signes. La date limite d’envoi est fixée au 31 mai 2026, et seuls les 250 premiers textes reçus seront examinés afin de préserver la charge de lecture du comité de sélection. Chaque texte devra s’inscrire dans le registre de l’horreur, tout en prenant appui, de près ou de loin, sur la phrase choisie pour cette édition.

Le ou la lauréate du prix recevra un chèque de 2000 €. La récompense comprend également un séjour de trois semaines à la résidence d’écriture des Avocats du Diable, à La Laune, à Vauvert, en Petite-Camargue. Un dessin original réalisé par Eddie Pons, en lien direct avec la phrase « Y A QUELQU’UN QU’EST MORT. J’ESPÈRE QUE CE N’EST PAS MOI. », viendra compléter ce palmarès. Un recueil rassemblant la nouvelle lauréate et une sélection des meilleurs textes jugés par le jury sera publié par les éditions Au diable vauvert, partenaires du Prix Jacques Sadoul.

Le concours est ouvert à toute personne ayant déjà publié de la fiction, au sens large de ces termes. Pour participer, les autrices et auteurs doivent envoyer leur nouvelle au format Word ou OpenOffice, les PDF n’étant pas acceptés. Le texte doit être accompagné d’un dossier d’inscription et transmis au plus tard le 31 mai 2026 à l’adresse : prixjacquessadoul@lesavocatsdudiable.com. Sur le site de l’organisation, des consignes sont proposées pour la présentation des manuscrits, sans caractère obligatoire mais pensées pour faciliter le travail de lecture.

Le dossier d’inscription doit comporter une brève biographie-bibliographie en pièce jointe. Dans le corps du mail, les participantes et participants doivent préciser leur nom réel, un pseudonyme éventuel, leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse mail.

Le jury du Prix Jacques Sadoul rassemble des professionnel·les du théâtre, de l’édition, des littératures de genre et des médias. Il est présidé par Barbara Sadoul, entourée notamment de Philippe Beranger, Morgane Caussarieu, Jean-Pierre Dionnet, Marion Mazauric, Quentin Monstier, Nicolas Rey, Jean-Luc Rivera, Christophe Siébert, Jérôme Vincent et Joëlle Wintrebert.

L'année dernière, le lauréat était Christophe Carpentier pour Un écho magistral.

