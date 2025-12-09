Un programme gratuit pour stimuler la lecture au Québec : le BiblioCLUB étend son réseau

Lancé en 2025 dans plus de cent établissements, le programme entend consolider sa présence partout au Québec.

Pensé comme un club de lecture estival ancré dans la culture locale, le BiblioCLUB valorise la création littéraire québécoise et offre une place importante aux œuvres autochtones. L’initiative, gratuite pour les participants, propose des activités ludiques qui encouragent les enfants à maintenir leurs acquis scolaires tout en cultivant leur plaisir de lire.

L’ABPQ insiste aussi sur l’accessibilité : un comité consultatif veille à ce que le programme soit adapté aux jeunes en situation de handicap ou ayant des troubles d’apprentissage, afin de réduire les inégalités d’accès aux ressources éducatives.

L’association invite désormais les municipalités à intégrer le dispositif dans leur réseau. Les bibliothèques intéressées peuvent communiquer avec l’ABPQ ou remplir un formulaire dédié pour préparer l’édition 2026. Avec cette relance, l’organisation espère renforcer le rôle des bibliothèques comme espaces culturels essentiels et soutenir un lien durable entre les jeunes et la lecture.

