Une Saison dédiée aux cultures méditerranéennes en 2026

La Saison a été annoncée en 2023 à Marseille. Sa commissaire générale, Julie Kretzschmar, conduit l’élaboration d’une programmation interdisciplinaire. Les détails seront présentés lors de deux conférences de presse, le 11 février au Mucem et le 12 février au Grand Palais à Paris. Les manifestations couvriront de nombreuses disciplines : arts visuels, spectacle vivant, musique, cinéma, littérature, débats et rencontres professionnelles.

L’ouverture marseillaise mobilisera différents quartiers et institutions culturelles, du Pharo à la Joliette, en passant par le Mucem, le Grand Port et la Friche la Belle de Mai. Par la suite, des temps forts auront lieu dans plusieurs villes françaises. La dimension internationale s’exprimera notamment en Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et Liban, où des événements de clôture seront organisés avec des partenaires locaux.

Deux membres du gouvernement soulignent l’enjeu de coopération. « Cette Saison Méditerranée est inédite par son ampleur et sa géographie », indique Jean-Noël Barrot. Rachida Dati note pour sa part : « Les projets qui seront mis en œuvre à cette occasion témoigneront de la chance que représente ce lien méditerranéen pour la culture française. »

Cinq thématiques pour cette saison

Julie Kretzschmar structure la Saison autour de cinq thématiques. Les utopies spéculatives abordent les liens entre justice sociale et environnementale dans un contexte de vulnérabilité climatique. Les identités plurielles examinent de nouvelles représentations, souvent portées par les jeunes générations. Les spiritualités contemporaines interrogent la manière dont les pratiques rituelles et les héritages circulent dans les sociétés méditerranéennes.

La thématique consacrée à l’histoire collective des migrations observe les mémoires et trajectoires diasporiques comme éléments d’un récit partagé. Enfin, la construction des récits met en lumière le rôle des sociétés civiles dans l’ouverture de nouveaux espaces de dialogue.

L’identité visuelle de la Saison repose sur une composition associant français, arabe et berbère. Les typographies et signes graphiques sont organisés autour d’une carte stylisée en dégradés. L’ensemble forme une représentation synthétique de l’espace méditerranéen, en cohérence avec la diversité des projets annoncés.

