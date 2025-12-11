Chômage des artistes-auteurs : la Sacem monte au front... pour protéger les diffuseurs

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ne mène pas cette bataille seule : plusieurs syndicats et associations d’auteurs (tous bénéficiant des subsides de la Sacem) ont co-signé un communiqué de presse. De quoi donner l’apparence d’un front unifié dans le secteur de la musique, contre la réforme.

Les chiffres du rapport de transparence 2024 de la Sacem racontent une autre histoire. Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (SNAC) reçoit 154.350 € de la SACEM. La Guilde des Artistes de la Musique (GAM) perçoit 50.000 €, autant que l’Union des Compositrices et Compositeurs (U2C). L’Union nationale des auteurs et compositeurs (UNAC) touche 120.750 € et l’Union professionnelle des auteurs de doublage (UPAD), enfin, reçoit 18.000 €.

Ces structures, cosignataires d’un communiqué dénonçant la proposition de loi, dépendent financièrement, pour une part importante, de l’organisme de gestion collective. Cette configuration interroge : s’agit-il d’une prise de position autonome ou d’un effet mécanique de dépendance institutionnelle ?

Communiqué commun des organisations

Cette communication complète d’ailleurs une note de la Sacem adressée aux sénateurs, qu’a consultée ActuaLitté. On y affirme que le rattachement des artistes-auteurs au régime d’assurance chômage représenterait « un danger pour le droit d’auteur ». Un argument déconnecté du réel : les auteurs sont déjà rattachés à l’URSSAF, à la CPAM, à la CAF, sans que quiconque n’y voie une menace pour leur statut créatif.

La société brandit aussi l’idée d’une « assimilation salariale » qui ferait basculer les créateurs dans un lien de subordination. Or la PPL ne touche ni au statut civil ni aux contrats : elle reconnaît simplement qu’entre deux périodes de création, les artistes-auteurs doivent pouvoir bénéficier d’un filet de sécurité, comme n’importe quel travailleur.

Suivez l'argent

Ce décalage entre le discours officiel et les enjeux réels se comprend mieux à la lumière des mécanismes de financement de la réforme. La PPL prévoit que les diffuseurs (éditeurs, producteurs, plateformes, etc.) contribueraient au régime via une cotisation d’un niveau comparable à celui des employeurs de droit commun. Cela représenterait en réalité une augmentation moindre, de seulement 4 %.

Voilà précisément le point qu’attaque la Sacem avec le plus de vigueur. Dans le document transmis aux sénateurs, elle s’inquiète ouvertement de la nouvelle charge qui pèserait sur les diffuseurs. Autrement dit, la SACEM défend les intérêts de ceux qui exploitent les œuvres, pas de ceux qui les créent.

Cette proximité n’a rien d’accidentel. La gouvernance de la Sacem repose historiquement sur une cogestion entre auteurs, compositeurs et éditeurs : ces derniers siègent au sein de ses instances et influencent les orientations stratégiques. Un modèle conçu à une époque où les maisons d’édition détenaient l’essentiel du pouvoir économique.

Aujourd’hui encore, cette architecture institutionnelle pèse lourd dans les prises de position de la société. Voir la Sacem, dans ce contexte, défendre ardemment les diffuseurs n’a rien d’une déviation, c’est une conséquence logique de sa structure. On ne pourra s’empêcher de faire un parallèle avec le fait que la Sacem est fondatrice de l’AGESSA. Or, jamais la contribution diffuseur de 1 % du régime social n’aura augmenté dans le temps.

À quelques détails près...

Plus troublant encore, la note de lobbying avance des arguments qui s’éloignent du factuel pour verser dans l’idéologie. Elle prétend que créer un revenu de remplacement reviendrait à « rémunérer la création comme un travail », mettant en péril le principe du droit d’auteur fondé sur l’exploitation des œuvres.

Là encore, le texte de loi dit exactement l’inverse : le revenu de remplacement n’est pas un salaire de création, mais une compensation entre deux contrats, calculée à partir de revenus antérieurs déclarés. C’est précisément la logique de l’assurance chômage, déjà appliquée aux intermittents du spectacle - y compris, paradoxe rarement évoqué, à une grande partie des artistes de la musique.

À LIRE - Le Sénat examinera la continuité des revenus des artistes auteurs en décembre

Compositeurs-interprètes, musiciens, arrangeurs, chefs de chœur : une multitude de créateurs aujourd’hui sociétaires de la Sacem bénéficient déjà du régime d’intermittence. Difficile, dans ces conditions, de défendre que la continuité de revenus soit incompatible avec l’acte créatif.

Enfin, la note reprend également une critique déroulée depuis des années : la majorité des artistes-auteurs ne franchiraient pas le seuil de revenus exigé par la PPL pour ouvrir des droits. Mais l’argument ignore deux réalités.

D’une part, les auteurs ne sont pas mis à contribution financière dans le texte : la cotisation repose sur l’assurance chômage et sur les diffuseurs. D’autre part, l’existence d’un seuil est indispensable dans n’importe quel dispositif de protection sociale pour distinguer une activité professionnelle d’une activité occasionnelle. Il y a par exemple un seuil pour l’IRCEC, la retraite complémentaire, organisme d’ailleurs piloté par la Sacem, sans que cela ne semble à son sens poser problème.

En réalité, l’argumentaire reprend, point par point, la stratégie de défense des diffuseurs, tout en passant sous silence l’enjeu central de la réforme : la précarité extrême dans laquelle vivent des dizaines de milliers de créateurs.

Pourquoi la Sacem affirme-t-elle défendre les auteurs, tout en s’opposant à la seule réforme qui, depuis des décennies, permettrait enfin à ces derniers d’accéder à un droit fondamental : la continuité de revenus ? La contradiction est difficile à masquer. Sollicité par ActuaLitté, l’OGC a apporté des réponses à nos questions, reproduites à cette adresse.

Ainsi, le débat parlementaire met aujourd’hui en lumière un conflit d’intérêts que le secteur préférait garder hors champ : une société censée protéger les créateurs se dresse contre une protection sociale qui leur est destinée, au motif que celle-ci ferait peser un coût sur les exploitants des œuvres.

À LIRE - Les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Dans les jours à venir, les sénateurs devront trancher entre deux visions de la création. L’une considère la précarité comme une fatalité constitutive des métiers créatifs. L’autre reconnaît qu’on ne peut plus demander à ceux qui nourrissent l’ensemble de l’écosystème culturel français de vivre sans aucun filet. La SACEM a choisi son camp. Aux pouvoirs publics de décider s’ils souhaitent défendre les artistes-auteurs, ou ceux qui vivent de leurs œuvres.

Photographie : Pancarte brandie lors d'une manifestation des artistes-auteurs, lors du FIBD d'Angoulême, en 2020 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com