Terre à terres : la nouvelle maison qui veut penser les transitions

« On savait qu’on publie beaucoup, reconnaît Manon Viard, directrice éditoriale. L’objectif premier n’est vraiment pas de publier plus, au contraire, mais de clarifier la proposition éditoriale en ayant un catalogue plus structuré. » L’équipe éditoriale avait en effet de plus en plus de difficultés à savoir où positionner certains titres au sein des collections.

Terre à terres vient répondre à ce besoin de clarté. À partir de janvier 2026, les éditions de l’Aube rassemblent sous cette bannière l’ensemble de leurs publications liées à l’environnement et à l’écologie, au développement durable, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, aux représentations des territoires dans le débat public, mais aussi aux technologies, à l’intelligence artificielle, au progrès scientifique et humain.

Concrètement, cette nouvelle maison regroupe principalement deux ensembles majeurs : la collection Bibliothèque des territoires, pilier historique de l’Aube depuis près de trente ans, la collection La Terre en vie, centrée sur l’environnement et l’écologie. À ces deux pôles viennent s’ajouter des ouvrages jusqu’ici publiés dans la collection d'essais généraux Monde en cours, mais dont le cœur thématique correspond davantage à Terre à terres.

Même maison, nouvelle organisation

Sur le plan éditorial, Terre à terres reste portée par la même structure que l’Aube : la société du Moulin. Jean et Manon Viard demeurent les éditeurs de l’ensemble. En revanche, là où ça change, c’est du côté des représentants, puisque ce sont deux équipes différentes d’Harmonia Mundi qui portent auprès des libraires les deux structures et les deux marques.

L’une prend en charge le catalogue de l’Aube, l’autre celui de Terre à terres. Une distinction commerciale qui entraîne mécaniquement une autre manière de travailler en interne. « Ça veut dire double réunion de deux directeurs des ventes, et donc de facto, ça nous contraint – et c’est une contrainte choisie – à travailler différemment. »

Côté repérage des textes, les apports seront désormais distincts. Pierre-Jean Lorens, Arnaud Florentin et Pierre Viard, qui proposaient déjà des titres à intégrer dans les collections de l’Aube, concentreront désormais leurs efforts sur le développement éditorial de Terre à terres, en cherchant notamment de nouveaux partenaires institutionnels, à l’image de ce qui existe avec la Fondation Jean Jaurès pour l’Aube.

Affirmer un engagement écologique et territorial

Terre à terres veut aussi signifier un parti pris plus net sur les sujets de transition. Manon Viard rappelle que cette orientation n’est pas seulement éditoriale : elle répond à un climat politique et médiatique dans lequel les préoccupations écologiques semblent s’effacer derrière d’autres urgences, parfois imposées par l’actualité ou les rapports de force internationaux. « Notamment depuis la réélection de Trump, il y a quand même ce sentiment que toutes ces questions d’écologie, d’environnement passent au second plan », observe-t-elle.

Des discours ouvertement climatosceptiques ont, selon l'éditrice, un effet d’entraînement qui fragilise la priorité donnée aux politiques écologiques, y compris en Europe. Les débats publics se crispent ailleurs, les transitions sont reléguées, les récits dominants rebasculent vers la croissance à tout prix plutôt que vers la soutenabilité. « C’est une façon d’affirmer que nous, au contraire, on fait partie de ceux qui veulent porter l’idée que ce sont les sujets essentiels. »

L’ambition ne se limite pas aux questions environnementales : il s’agit aussi de lier ces enjeux à la dimension territoriale, à l’ancrage local, aux façons d’habiter les espaces urbains et ruraux. « Notre idée, c’est qu’on est peut-être au bout d’un système, et qu’il faut inventer ensemble un nouveau projet de société. On veut s’engager sur les questions d’écologie et d’environnement, mais en les liant à la question territoriale, de l’ancrage local. »

Cette orientation résonne avec l’identité même de la maison. Les éditions de l’Aube sont installées à La Tour-d’Aigues, dans le Vaucluse, dans un village de moins de 5000 habitants. « On est une maison provinciale, rurale même. La question Paris/province prend aujourd’hui une place croissante dans les discussions, et on souhaite participer à ce débat-là nous aussi. »

Développer le poche

Si Terre à terres regroupe une partie du catalogue existant, il ne s’agit pas pour autant de multiplier les sorties. « On a commencé un peu fort avec deux titres par mois pour marquer l’élan et affirmer l’ambition. Ensuite, on se stabilisera entre un et deux titres mensuels. On n’ira pas au-delà, et certains mois n’en compteront qu’un. »

Terre à terres se donne aussi pour objectif d’élargir son lectorat, notamment vers un public plus jeune, étudiant ou en début de parcours de recherche. Cela passe par des ouvrages plus pragmatiques, concrets, mais aussi par un effort sur les formats et les prix.

« L’idée, c’est aussi de proposer des formats un peu différents, avec des prix plus abordables, et de revenir au vrai poche et pas seulement le semi-poche qu'on propose, détaille Manon Viard. Des ouvrages plus accessibles, pour permettre à chacun de trouver quelques clés face à ces sujets qui nous dépassent tous un peu. » À côté de ces livres très accessibles, Terre à terres continuera d’accueillir des travaux plus pointus de chercheurs.

Les premiers titres

Les premiers ouvrages annoncés donnent le ton. Ils couvrent un spectre large, de la dérive climatique aux recompositions politiques et urbaines.

Parmi eux, Gérer l’inévitable : repères face à la dérive climatique, de Clément Jeanneau et Antoine Poincaré. Deux jeunes auteurs très présents sur les réseaux et les questions écologiques, que Manon Viard décrit comme ayant « des profils un peu décalés ». « Ce n’est pas un manuel - j’irais trop loin en disant cela, précise-t-elle. Mais le livre a un vrai côté pratique, avec des exemples concrets et des propositions pour affronter le dérèglement climatique, et pour montrer comment chacun, dans sa vie quotidienne, peut déjà mettre en place des actions afin que demain soit un peu moins anxiogène et dramatique. »

Autre titre fondateur : Les villes face au populisme d’Alain Cluzet. L’auteur avait déjà publié à l’Aube, dans la « Bibliothèque des territoires », ce qui en fait un pont naturel entre l’ancienne architecture du catalogue et Terre à terres. « Ce n’est pas la même génération ni le même profil que les précédents. Là, on est face à un chercheur dans toute son acception, avec un travail qui mêle aménagement et politique. »

« Ces deux titres qui paraîtront début janvier offrent, selon nous, une belle entrée en matière et affirment - je l’espère assez clairement - le parti pris et l’ambition de cette nouvelle entité éditoriale. »

Le programme à venir comprend également Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies, d’Anna Choury, ainsi qu'Au-delà de Dubaï : projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe, de Roman Stadnicki.

Avec une identité fortement ancrée dans les territoires, une ambition assumée sur les enjeux écologiques et une volonté d’accessibilité, ce nouveau label se place d’emblée comme un observatoire et un laboratoire des futurs possibles.

À LIRE - La petite maison qui croit aux grands débats : le Faubourg déploie sa collection poche

Les éditions de l’Aube sont une maison d’édition fondée en 1987 par Jean Viard et Marion Hennebert, avec l’ambition de développer une édition ancrée en province. Son catalogue couvre littérature et essais. Elle édite une collection de polar, Aube noire, dirigée par Manon Viard. La maison a acquis une forte visibilité en 2000 en publiant Gao Xingjian, prix Nobel de littérature.

Parmi ses auteurs figurent Stéphane Hessel, Pierre Bourdieu, Vaclav Havel, Danielle Mitterrand ou encore Guy Burgel. Elle publie aujourd’hui environ cinquante ouvrages par an.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com