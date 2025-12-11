Dans l’Italie fasciste, l’amour naissant entre Elena et Roberto

Dans le Nord de l’Italie sous Mussolini, Elena et Roberto se découvrent enfants, unis par une amitié qui se transforme en passion. Elle est fille d’ouvriers contraints de partir travailler en France ; lui aspire à devenir chanteur d’opéra malgré l’embrigadement fasciste. Leur histoire, fragilisée par la guerre et la distance, interroge la force des attachements face aux bouleversements du siècle.

Roman de l’exil et de la résilience, Une jeune Italienne suit le parcours d’Elena, jeune Piémontaise dont le désir d’émancipation se heurte aux tourments de son époque.

Les éditions Hachette nous en offrent les premières pages en avant-première :

Franck Petruzzelli est né en 1978 à Cannes. Il a étudié la philosophie avant de travailler dans le tourisme par amour de la pérégrination. Il s’est ensuite reconverti dans la formation professionnelle et travaille aujourd’hui comme consultant. Il partage son temps entre Cannes et l’Italie.

