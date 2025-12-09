Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

Entre accompagnement minutieux des partenaires et regard affûté sur les usages numériques, elle navigue du national à l’international. Entrée dans l’entreprise il y a un peu plus de deux ans, elle résume sa mission d’une formule limpide : « Je veille à la bonne intégration de nos produits et à la satisfaction de nos partenaires. »

Une manière de dire que, derrière chaque liseuse déployée chez Cultura, Leclerc ou Decitre, il y a un travail d’orfèvre invisible.

Une fonction-pivot au cœur de l’écosystème

Son poste lui permet d’être en prise directe avec les libraires comme avec de nombreuses enseignes. Un rôle « où l’on jongle en permanence avec les besoins techniques, commerciaux et stratégiques ». Rien de théorique toutefois : l’écosystème Vivlio doit rester fluide, modulable, capable d’accueillir aussi bien la lecture sur liseuse que l’écoute de livres audio sur application mobile, un équilibre qu’elle considère comme essentiel au développement du secteur.

Ce qui l’a séduite ? Le fait de rejoindre « une entreprise française qui ose concurrencer des acteurs américains et asiatiques ». Elle évoque volontiers cette dynamique de « David contre Goliath » qui irrigue encore l’équipe, malgré les douze années d’existence de Vivlio. Une structure qui grandit, mais qui, selon elle, conserve « une énergie de start-up, portée par la diversité des missions », où chacun peut, dit-elle encore, « pouvoir peser sur les orientations ».

Un parcours de l’édition au numérique

Avant Vivlio, elle a fait ses classes dans l’édition. Elle cite Place des Éditeurs, Pandacraft puis Youboox (devenu Nextory), où elle a travaillé cinq ans. Ce passage par différents maillons de la chaîne du livre nourrit aujourd’hui son regard transversal sur les usages.

Son double ancrage — prépa littéraire puis école de commerce — lui a donné, dit-elle, « la capacité de comprendre à la fois les lecteurs, les éditeurs et les enjeux business ». Une articulation qui sert autant sa compréhension du marché que sa relation avec les partenaires.

Une lectrice passionnée qui revendique ses fidélités

La conversation s’anime lorsqu’elle évoque ses lectures fondatrices. Elle sourit en racontant avoir « appris à lire avec Harry Potter ». Mais l’ouvrage qui l’accompagne depuis l’adolescence reste Shatter Me de Tahereh Mafi : une dystopie dont elle relit encore les tomes, par pur attachement aux personnages et au rythme narratif. Plus récent, son engouement pour Fourth Wing de Rebecca Yarros (trad. Karine Forestier chez Hugo & Cie) relève presque de la ferveur. « À peine terminé, je l’ai relu. Impossible de m’en détacher », confie-t-elle, amusée par sa propre impatience lors de la sortie des suites.

Ces héroïnes déterminées, prises dans des récits initiatiques, résonnent encore avec elle. « L’identification joue beaucoup, mais c’est aussi l’intrigue nerveuse et la part de romance qui me séduisent », analyse-t-elle. Rien d’artificiel : juste la sincérité d’une lectrice assumant pleinement ses refuges littéraires.

L’essor du livre audio, un usage pleinement assumé

Loriane Sauvageon parle en effet d'audibooks avec l’enthousiasme de quelqu’un qui a trouvé un outil précieux. Elle explique écouter des livres « en cuisinant, dans les transports, ou simplement pour rendre plus légers les moments du quotidien ». L’application mobile Vivlio s’est récemment enrichie, notamment grâce à une amélioration du téléchargement des fichiers et à une gestion plus fine des vitesses d’écoute : un point crucial tant les fichiers audio peuvent être volumineux et exigeants.

Parmi les titres qui l’ont marquée, elle cite La Femme de ménage, dont l’expérience à deux voix l’a « happée dès les premières minutes ». Elle mentionne aussi Dune, qu’elle craignait de ne pas apprécier : « Les pavés ne me font pas peur, d'autant plus que la voix du comédien m’a totalement embarquée. » L’audio lui permet, reconnaît-elle, de s’aventurer vers des genres qu’elle n’aurait peut-être pas explorés autrement.

Une liseuse idéale : l’InkPad Color

Lorsque la discussion glisse vers les usages personnels, son choix est net : la Inkpad Color. Elle apprécie l’affichage couleur, la possibilité de surligner en nuances distinctes, mais aussi la compatibilité audio. « Je lis beaucoup, j’écoute beaucoup : avoir les deux sur un même appareil, c’est un confort incomparable ».

La fonctionnalité de surlignage lui permet d’annoter les sagas dont elle suit la sortie, « pour repérer les indices qui pourraient resurgir dans les tomes suivants ». Elle insiste également sur l’importance, pour elle, d’un appareil pensé pour des usages hybrides.

Ce que dit le numérique des lecteurs d’aujourd’hui

En filigrane, son témoignage esquisse quelque chose de plus large : l’évolution des pratiques de lecture. Cette vision nuancée, presque apaisée du numérique, tranche avec certaines caricatures encore tenaces. Et de rappeler que les lecteurs n’opposent plus les formats : ils orchestrent leurs usages, selon le temps, l’envie ou l’intensité du récit.

Ainsi, dans ce paysage mouvant, Vivlio tente précisément d’accompagner cette liberté nouvelle. Loin de l’opposition stérile entre papier et écran, Loriane Sauvageon incarne une génération qui combine formats et moments, prouvant que l’essentiel n’est pas le support, mais l’accès — fluide, constant — aux récits.

Crédits photo : Loriane Sauvageon

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com