Épuisement, précarité, sacrifices : l’envers du décor de la création jeunesse

Je suis autrice-illustratrice depuis 20 ans. Je vis de droits d’auteurs, de rencontres et résidences scolaires, de dédicaces parfois rémunérées, de locations d’exposition. Mille-feuille d’activités qui maintient mon château de cartes en place. Jusqu’à quand ?

On me demande de témoigner, je rechigne à écrire ce texte. Je ne me sens pas la plus mal lotie. Je vis à peu près de mon métier.

Écrire ce texte, c’est pour moi donner une voix à celles et ceux qui n’auront plus l’énergie de témoigner. La voix de collègues complètement sous l’eau, en état d’asphyxie permanente.

Je rechigne à écrire ce texte également, car c’est du temps pris sur le peu de temps de création qu’il me reste.

La création est le cœur de mon métier. La création est pourtant devenue la plus infime part de mon activité. Les délais pour rendre un livre se raccourcissent, faire un livre par an ne suffit pas, j’en enchaîne plusieurs le nez dans le guidon, les avances sur droits n’augmentent pas depuis 20 ans, j’accepte des commandes que je ne prendrais pas si j’avais le choix.

Certains de mes albums se vendent à plusieurs milliers d’exemplaires, certains sont réédités régulièrement ; malheureusement le secteur de l’édition jeunesse pratique des pourcentages largement inférieurs à l’édition de littérature générale et celle de BD. Ma rémunération n’a aucun rapport avec le temps de travail et l’investissement que je mets dans un livre.

L’accumulation des différentes activités pour vivre de mon métier nécessite un nombre faramineux de mails, de coups de fil, de tâches administratives. Je cours après le temps pour créer et inventer de nouvelles choses. Je reste dans le sillon de ce que je sais faire, car je n’ai plus le temps de chercher. Je rêve d’une semaine pleine à ne faire qu’écrire et dessiner. Une semaine complète pour faire mon travail. Sans mails, sans salon, sans coup de fil.

Je vis à peu près de mon métier, car je pédale sans m’arrêter.

Si je prends une pause, je n’ai plus de revenus.

Si mon vélo vient à se casser, c’est mort.

La pression monte.

J’ai senti le vent du boulet à plusieurs reprises.

D’abord, lors de la naissance de mon second enfant. Un nouveau-né qui nécessite des rendez-vous médicaux hebdomadaires pendant trois ou quatre ans et divise le temps de travail par deux de son père, également auteur, et moi.

Puis mon conjoint gravement accidenté pendant 4 mois. Hospitalisé à la maison, je deviens accompagnante. J’annule des salons et rencontres, je repousse des délais de rendus d’album. Je n’ai pas de revenus pendant ce temps.

Plus tard, je reprends en parallèle de mon travail des études à l’université. Je passe un master en création littéraire pour renouveler et élargir mon horizon créatif et approfondir ma pratique de l’écriture.

Presque trois ans pendant lesquels je refuse quelques commandes, quelques salons pour pouvoir faire mon travail d’étudiante tout en maintenant un minimum d’activité professionnelle. Trois ans pendant lesquels je sais que mes revenus vont s’infléchir, mais je prends le risque. Le risque que mes clients me laissent tomber parce que je refuse des boulots, le risque de boire la tasse financièrement.

Je prends le risque, car la formation tout au long de la vie me paraît essentielle. Et c’est au moins une des choses à laquelle nous avons droit avec notre statut. Durant ce master suivi par une majorité de quarantenaires, je me rends compte que je suis la seule à n’avoir aucune béquille pour pouvoir étudier. Les autres étudiants sont profs en congé de formation ou bien en reconversion professionnelle et ont des droits au chômage.

Depuis, les désagréments liés au contexte économique général se répètent. Les restrictions budgétaires que subissent les différentes institutions avec lesquelles je travaille m’impactent. Par exemple, en l’espace de dix jours cette année, on m’annonce deux annulations de projets : une exposition qui ne se tiendra finalement pas pour budget revu à la baisse dans la municipalité et une résidence en collège qui passe de deux semaines à une semaine (en me demandant de faire la même quantité de travail avec les élèves bien entendu).

Bref, je perds 5000 euros de recettes en trois coups de fil. J’avais pourtant libéré du temps pour ces deux projets, c’est à dire décliner une proposition de commande d’illustration, repousser un délai pour un album et refuser une autre résidence qui devait se dérouler aux mêmes dates. Ce sont des détails qui, mis bout à bout, mettent dans l’insécurité financière et mentale.

Nous avons choisi ce métier par passion c’est vrai et ne comptons pas nos heures.

Nous sommes au début de la chaîne de production de la filière du livre, nous faisons vivre un secteur florissant. La vente de nos livres permet de salarier les employés des maisons d’édition, de rémunérer les distributeurs, de faire vivre le secteur de la librairie (même si les librairies souffrent aussi beaucoup en ce moment)… Bref, nos livres font tourner la baraque.

Nous sommes prêts à beaucoup de sacrifices, mais sommes épuisés d’être en permanence les variables d’ajustement de la filière.

Nous sommes les paysans de la culture, des producteurs en survie permanente.

La continuité de revenus permettrait de parer aux accidents de la vie et dynamiser la création.

Écrire ce texte c’est affirmer mon soutien à ce projet de loi.

