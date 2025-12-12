Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.
Le 12/12/2025
Publié le :
12/12/2025 à 13:26
De l’autre côté de l’écran, au cœur de Vivlio, Lucy Maréchal orchestre une chaîne de tâches dont la précision ferait pâlir un horloger. À la décrire, elle choisit une image qui surprend : « Je suis comme une libraire… Mais au lieu d’ouvrir des cartons, j’ouvre des Excel, et des Excel, et encore des Excel. » Le sourire qui accompagne cette formule laisse deviner un métier plus sensible qu’il n’y paraît.
Son rôle premier consiste à recevoir les nouveautés, promotions et mises en avant que les éditeurs confient à Vivlio. Derrière la modestie de son ton, une mécanique rigoureuse : « Je dois tout baliser, tout trier, tout classer dans des catégories de nouveautés, de promotions et de mise en avant » avant transmission aux revendeurs et intégration sur le site Vivlio.
Ce travail, très structuré, s’appuie sur une connaissance intime du lectorat. Lucy le sait : certains genres dominent. Chez Vivlio, la romance, le polar et la littérature constituent « les trois grandes catégories qui se vendent bien chez nous ». Cette observation guide lettres d'information, recommandations éditoriales et suggestions adressées aux partenaires.
À cette responsabilité s’ajoute un versant communication : Lucy conçoit les vitrines du site, rédige les newsletters — dont deux hebdomadaires — anime les réseaux sociaux et échange avec la communauté Vivlio. « C’est moi qui suis derrière », dit-elle avec sobriété, évoquant la gestion du compte Instagram et de la page Facebook de Vivlio.
Cette présence, discrète mais continue, façonne l’identité numérique de la marque autant que la visibilité des ouvrages et crée un lien direct entre Vivlio et ses lecteurs. Entre deux tableaux Excel et une vitrine à mettre en scène, elle navigue d’un univers à l’autre — technique, éditorial, marketing — sans jamais perdre de vue le lecteur.
Car son poste n’est pas seulement logistique : c’est un rôle d’interface. Elle connaît les spécificités des enseignes partenaires, leurs lectorats, leurs sensibilités. Certaines structures vendent extrêmement bien la romance ; d’autres, pas du tout. Une évidence, note-t-elle, comparable « à ce qui se passe entre une librairie généraliste et une autre » : aucun public ne se ressemble vraiment.
Si l’on se concentre sur son métier, impossible toutefois d’ignorer le regard de lectrice qui irrigue sa pratique. Lorsqu’on lui demande quel est son livre “inoubliable”, Lucy n’hésite pas : Là où chantent les écrevisses de Delia Owens (trad. Marc Amfreville).
Elle en parle avec une intensité rare, évoquant « le traitement du personnage principal, le marais comme un personnage à part entière, la solitude, la justice humaine et la notion de bien et de mal dans la nature » et cette façon si particulière qu’a le roman de donner un poids presque organique à la nature.
Elle admire aussi la précision scientifique de l’autrice, ancienne zoologiste, dont elle a vérifié les descriptions : un souci de vérité qui n’est pas sans résonner avec son propre rapport à l’édition.
Lire ce livre l’a marquée durablement : « Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans » confie-t-elle, amusée d’elle-même, avant d’admettre qu’il reste pour elle un “ovni”, impossible à ranger dans un rayon comme dans un tableau Excel.
Rompue à l'imprimé — « je suis une lectrice papier pur et dur » dit-elle — Lucy a apprivoisé la lecture numérique à son arrivée chez Vivlio. Pour lire, elle cherche la simplicité : « Moi, il me faut quelque chose de simple, sans 25.000 options. »
C’est ainsi qu’elle privilégie deux modèles : la Light Zen, qu’elle cite plusieurs fois, et la Color, d’abord reçue pour une opération de promotion. Mais la préférence va clairement à la première : légère, épurée, directe, elle correspond exactement à ce qu’elle attend d’une liseuse. Une manière d’incarner un principe qu’elle semble appliquer à tout : mettre en avant ce qui compte vraiment, sans surcharge.
À écouter Lucy, une évidence s’impose : son métier repose autant sur de la donnée que sur une sensibilité éditoriale. Elle navigue entre genres et lectorats, affine les sélections, ajuste les newsletters. Elle observe, écoute, recommande. Le numérique, chez elle, n’efface rien : il organise, amplifie, révèle.
Il faut peut-être imaginer son travail comme une bibliothèque sans murs, où les étagères se réorganisent à chaque instant. Et au milieu, attentive, elle veille à ce que chaque livre trouve — quelque part — son lecteur.
Crédits photo : Lucy Maréchal
