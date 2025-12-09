Mort d’Irène Lindon, figure discrète des Éditions de Minuit

Fille aînée de Jérôme Lindon, Irène Lindon travaillait à Minuit depuis sa jeunesse avant d’en prendre officiellement la direction en 2001. Elle s’appuie alors sur une petite équipe de moins de dix personnes, au 7, rue Bernard-Palissy, adresse de la maison depuis 1951. Sous sa responsabilité, Minuit continue de publier une vingtaine de livres par an, en accompagnant aussi bien les auteurs historiques que de nouvelles voix.

Elle prolonge ainsi un catalogue où se côtoient les Nobel Samuel Beckett et Claude Simon, Marguerite Duras ou Jean-Philippe Toussaint, tout en soutenant durablement des écrivains comme Tanguy Viel et Laurent Mauvignier, quatrième Goncourt de la maison. Les témoignages décrivent une présence très engagée dans le travail des textes, avec un suivi serré des manuscrits et des annotations à la main. Irène Lindon résumait sa conception du métier par une formule devenue emblématique : « Je n’ai aucune déclaration à faire. Un éditeur, ça lit et ça publie. »

Dans une interview donnée à Libération, Laurent Mauvignier a évoqué l'image qu'il avait d'elle. Sa discrétion publique allait de pair avec une forte autorité dans la maison, où elle lisait rapidement les manuscrits sans laisser de piles en retard sur son bureau. Plusieurs auteurs soulignent sa vigilance sur la composition et la musicalité de la langue, et son refus des facilités. Pour eux, Minuit, sous sa direction, restait un lieu où l’on construit une œuvre dans la durée plutôt qu’une succession de « coups » éditoriaux.

Des origines clandestines à la transmission de la maison

Les Éditions de Minuit naissent à Paris en 1941, en pleine Occupation, lorsque Jean Bruller et Pierre de Lescure fondent une maison clandestine et indépendante. En février 1942, elles publient Le Silence de la mer de Vercors, bientôt suivi par des textes de Paul Éluard, François Mauriac, Louis Aragon, André Gide ou John Steinbeck.

Après la guerre, la maison s’inscrit dans le renouvellement du roman avec le Nouveau Roman, en publiant notamment Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor, Marguerite Duras, Samuel Beckett ou Claude Simon.

Jérôme Lindon, qui dirige Minuit de 1948 à sa mort en 2001, marque aussi la maison par des prises de position politiques, en particulier pendant la guerre d’Algérie. Il publie des livres dénonçant la torture, subit des attentats de l’OAS contre le siège et son domicile, et est poursuivi pour « provocation à la désobéissance ». Dans les années 1970, il s’engage en faveur de la diversité éditoriale et milite pour le prix unique du livre, qui aboutit à la loi portée par Jack Lang.

Irène Lindon s’inscrit dans cette continuité tout en préparant la succession de la maison. En juin 2021, elle annonce la vente de Minuit au groupe Madrigall, déjà chargé de sa diffusion et de sa distribution, en expliquant : « L’âge venant, il fallait que je pense à l’avenir de la maison, de ses collaborateurs et de ses auteurs [...]. » Un accord est conclu le 23 juin avec Antoine Gallimard, pour une cession effective au 1er janvier 2022, après 80 années de publications.

