Quand la couleur devient conscience : l’expérience sensorielle inédite de Martian Manhunter

La promesse d’un périple au-delà de Mars, au-delà de la forme physique, au-delà de la compréhension humaine est tenue, au-delà de l’intelligible. Et c’est d’abord une affaire de dessin et de couleur.

Des formes distordues, une palette saturée pour traduire l’état mental de John Jones, agent du FBI infecté par une conscience se présentant comme martienne qui reprogramme sa perception du réel.

Rodriguez, chirurgien de la perception

D’emblée, Rodriguez joue sur un double registre : un côté “monde réel” en lignes épaisses, gaufrier classique et couleurs sourdes. En face, l’irruption de masses informes, fumées colorées presque organiques envahit l’image à mesure que le Martien apprivoise son hôte. Et inversement.

Ce code visuel devient un langage à part entière, frisant le domaine psychédélique et servant de sismographe pour jauger la psyché de John : plus les taches de couleurs débordent, plus il accepte la présence de son invité. Quand les lignes disparaissent complètement et qu’il ne reste que ces nappes de pigments flottant sur la page, le lecteur également s’égare. C’est brillant de simplicité : pas besoin de bulle de pensée pour dire « je perds pied », la page elle-même bascule dans la crise.

Ce n’est pas un simple effet : la couleur décide du point de vue, de la frontière entre humain et martien, entre intime et cosmique. Le tout accompagné de paroles décousues, car le Limier tente la langue humaine, bien inadaptée pour ses moyens…

La couleur comme idée

John Jones est tout d’abord hanté par une fumée colorée qui représente les pensées et souvenirs d’autrui, matérialisation graphique du lien télépathique avec J’onn J’onzz, le Limier. On bascule en plein dans la synesthésie baudelairienne, rimbaldienne : les couleurs répondent aux humeurs, aux parfums, aux pensées. Et cette réalisation n’est pas simplement jolie : elle illustre ce que le personnage lui-même ne comprend pas encore, la présence d’un esprit étranger dans son crâne.

La série pousse même l’expérience jusqu’au gimmick physique : le premier épisode se termine sur une double page imprimée recto-verso qui, tenue à la lumière, fusionne littéralement John et J’onn en une seule image — un effet que seule l’édition papier permet de saisir complètement. C’est de la mise en scène d’imprimeur, mais au service du même thème : deux identités superposées, deux couches de réalité qui n’attendaient qu’un rayon de lumière pour se confondre.

Or, la manière dont Rodriguez associe des couleurs primaires à différents personnages — façon modèle RVB — montre comment leurs émotions, leurs mensonges et leurs fractures se combinent en un blanc clinique, celui d’une violence froide qui explose quand tout déraille. C’est le genre de détail graphique qui transforme un comics en laboratoire narratif.

Le découpage en électrocardiogramme

Mais le récit ne se contente pas de colorations scéniques : il change le vocabulaire graphique à chaque bascule. Certes, la réalité de John est cadrée, quadrillée, presque bureaucratique, mais à mesure que le Martien affleure, les contours deviennent gestuels, les objets perdent leurs angles droits, les cases se tordent. Par moments, les lignes disparaissent et ce sont les aplats qui découpent l’espace, comme si la page était peinte plus que dessinée.

Ajoutez à ça une inspiration assumée du pop-art psychédélique et vous obtenez un Martian Manhunter qui n’a plus rien du stoïque colosse vert à slip bleu : c’est une présence graphique fluide, mouvante, parfois presque abstraite. Un parasite de couleurs qui recompose le monde autour de lui.

Un personnage né pour l’horreur graphique

Depuis des années, des critiques insistent sur le potentiel horrifique de Martian Manhunter : enquêteur, télépathe, outsider absolu, il incarnerait le parfait personnage pour explorer un registre horrifique dans l’univers DC. Camp et Rodríguez auraient donc pris cette intuition très au sérieux.

Cette horreur ne passe pas par des tripes ou des frayeurs subites, mais un inconfort visuel constant : perspectives impossibles, silhouettes humaines envahies de coulures martiennes, typographie qui se déforme quand la conscience de John se fait hacker. Tout ce qui, ailleurs, serait un effet de style devient ici symptôme clinique.

D’où on vient : Mandrake, Barrows, Rossmo

Ce traitement radical ne sort pas de nulle part. Graphiquement, Martian Manhunter a déjà connu plusieurs réinventions, mais aucune n’allait aussi loin dans la fusion entre forme et thème.

La série de John Ostrander (1998-2001), avec le « moody art » de Tom Mandrake, racontait déjà la chute de Mars et l’arrivée de J’onn sur Terre en mode polar sombre, le héros chassant un serial killer sous son identité de détective John Jones. Mandrake jouait sur les ombres, les noirs massifs, une mise en scène presque gothique. L’aliénité de J’onn se lisait dans le contraste entre ces noirs profonds et le vert du personnage, mais on restait dans une grammaire super-héroïque classique, teintée d’horreur.

En 2015, vint The Epiphany, signée Rob Williams et Eddy Barrows. Ici J’onn est reconfiguré en en puzzle d’identités. Un changement radical, hallucinant qui excelle à créer des silhouettes distinctes et lisibles au sein d’un très large casting. Là encore, le dessin est expressif, parfois grotesque, mais reste arrimé à un réalisme musculaire, à des couleurs plus « mainstream » qui décalent le récit vers une SF horrifique assez lisible.

Puis, en 2019, le duo Steve Orlando et Riley Rossmo sorti Identity, probablement le véritable précédent direct d’Absolute Martian Manhunter. Rossmo apportait au personnage une étrangeté visuelle assumée, parfaitement adaptée à un récit qui revisite son passé. Son style, très porté sur les expressions et la dramatisation des moments humains, collait superbement au ton de la série.

Sur les planches les plus violentes, les membres sont contorsionnés, en feu. Perturbant, dérangeant, sublime. Et le coloriste de longue date, Ivan Plascencia, donne aux flammes une qualité presque liquide.

Tom Mandrake, Eddy Barrows et Riley Rossmo

Trois étapes d’un même mouvement artistique, du super-héros classique à l’horreur stylisée, puis vers l’étrangeté graphique pure. Mais dans ce volume, on pousse le curseur un cran plus loin : là où Rossmo tordait les corps, Rodriguez tord la page elle-même.

Absolute Martian Manhunter, immanquable

Ce qui frappe, c’est la cohérence totale entre l’ambition éditoriale et l’exécution graphique. Ce trip hallucinatoire réinvente le personnage, en lui prodiguant bien plus qu’un toilettage contemporain : ce tome 1, Vision martienne (trad. Mathieu Auverdin), interroge ce qui fait sa nature, directement dans la chair du médium.

Les meilleures pages d’Absolute Martian Manhunter obligent le lecteur à se demander comment regarder un comics : où se situe la frontière entre effet de mise en scène et signe clinique ? Enfumé, certes, mais certainement pas fumeux.

Et l’on progresse, pas à pas, mot à mot… avant de se faire gentiment pulvériser la rétine.

Un extrait est proposé en fin d'article.

Par Nicolas Gary

