“L’art est politique, il n’y a pas un artiste qui ne soit pas engagé

À l’aéroport, quelque part entre deux mondes, Nicole Mersey-Ortega attend l’embarquement pour le Chili. Ce cinquième entretien est un seuil : plus seulement une conversation autour de Même le froid tremble, mais un moment pour parler de départ, d’origine et de ce qu’on laisse derrière soi.

Elle arrive au bout de deux mois de tournées et de rencontres, vidée et heureuse à la fois. « Ça va, je suis explosée », confie-t-elle en riant presque, avant de préciser combien cette période a été « très intense ».

Elle ne s’attendait pas à « autant de lecteurs, de lectrices, autant d’engouement autour de son écriture ». Entre le travail, la famille française retrouvée et les amitiés tissées en dix-huit ans à l’étranger, elle a vécu « deux mois un peu archi-pleins ». Ce qui la frappe le plus, c’est la manière dont son texte agit : « j’ai l’impression que c’est une écriture qui invite à s’ouvrir ». Les lecteurs viennent lui confier des larmes, des traumas, des peines. « Il faut avoir les épaules pour les accueillir… Je crois que je suis assez costaud. Mais néanmoins, ça fatigue. »

Au cœur du roman, comme dans sa vie, tout est affaire de mouvement. Les personnages partent, reviennent, recommencent. Partir, pour eux, n’a rien d’une fuite : « partir pour les protagonistes signifie la possibilité de rêve ». Elles viennent « de la misère », d’un monde où la dictature « ferme tout autour de nous », où « l’horizon est plus proche ». Alors le voyage — bancal, low cost, parfois dangereux — devient un acte d’utopie. Nicole convoque Eduardo Galeano et sa définition de l’utopie : « L’utopie, c’est l’horizon… Quand on marche vers l’horizon, l’horizon s’éloigne. Du coup, l’utopie ne sert à rien d’autre qu’à marcher. C’est un moteur. » Marcher, donc, même quand le sol se dérobe.

À l’inverse, « arriver » n’est pas un simple point d’arrêt. Pour ses héroïnes, et pour elle, c’est « l’endroit de déposer ses chagrins, ses peines », de « conclure une étape de sa vie ». Elle parle d’un « voyage initiatique » où l’arrivée signifie « de nouveaux départs, des recommencements, des transformations ». Peut-être s’enraciner, peut-être non ; peut-être « partir avec toujours sa maison… avec des roulettes ».

Son retour au Chili cristallise cette ambivalence. « Je me rends compte que je suis en train de voyager depuis bien trop longtemps », admet-elle. Le théâtre l’a faite passer « de villes en villes », camper « d’autres vies, d’autres rôles ». En France, elle a changé mille fois de maison. Il y a en elle une « constante des mouvements », un besoin de bouger, de saisir les opportunités, tout en murmurant qu’elle aimerait « que ça s’arrête un temps ». Aujourd’hui, pourtant, elle sent que « c’est le vrai départ au Chili », le moment où elle a « envie de s’enraciner un peu là-bas », d’écrire son deuxième roman sur place, en français.

Ce départ a aussi le goût de la peur. Elle parle d’un Chili « à deux doigts de basculer vers une politique de droite extrême ». Revenir, pour elle, c’est alors « un moment de lutte plus concrète ». Elle affirme sans détour : « Je pense que l’art est politique, il n’y a pas un artiste qui ne soit pas engagé. Et s’il y en a, ce n’est pas de vrais artistes pour moi. » Elle veut aller « lutter là-bas », avec tout ce qu’elle a « récolté ici », continuer à « tisser des ponts » entre le Chili, la France, Haïti et les pays francophones, faire circuler « des pensées, des critiques, des savoir-faire ».

Ces deux mois ont aussi transformé son rapport à l’écriture. À force de parler du livre, de le décortiquer en public, elle dit comprendre « d’une façon un peu plus académique ou intellectuelle » son propre processus. Elle a commencé à « mettre des mots, à émettre des hypothèses, à échanger », à se défendre face aux critiques, à « enlever l’affect » pour laisser le roman entre les mains des lecteurs. « C’est à eux maintenant de ressentir. » Puis tombe cette phrase, simple et lourde : « Je ne repars pas du tout la même… Je suis devenue écrivaine. »

Voyager, pour elle, ne se résume pas aux avions et aux valises. C’est aussi une façon de voir le monde autrement. « On sort de son petit chez-soi », on découvre que la planète est « remplie de milliers de réalités ». Apprendre des langues, vivre entre plusieurs cultures permet, dit-elle, de passer d’une existence en « une dimension » à un monde « un peu plus en trois dimensions ». Elle parle des « boîtes à l’intérieur de la boîte », des « fils invisibles des structures sociales, politiques » qui apparaissent quand on se déplace. Retourner au Chili et mesurer à quel point le pays a été « changé par une structure économique » l’a « un peu fait basculer ». C’est « méga fort », dit-elle, presque effrayée.

Face à cela, l’écriture devient un outil de survie et de résistance. « On a le droit de tout. On est libre. Je milite pour ça. Je pense que l’écriture, c’est un geste ultime de liberté. » Elle revendique une parole franche : dire « à voix haute » les douleurs, les traumas, les injustices permet de faire disparaître « victimisation, complexes, sentiment d’infériorité ». Elle affirme que son livre, comme les rencontres qu’il provoque, lui ont servi à ça : « Moi, l’écriture des bouquins m’a servi à pouvoir dire, en fait. »

Autour d’elle, ces semaines ont dessiné une autre cartographie : celle de la solidarité artistique. Sans maison en France, elle a été accueillie par des amis, des comédiennes, des lieux de résidence, avec une générosité tenace. Elle y voit la preuve qu’« il y a un mouvement solidaire », que les artistes qu’elle fréquente sont « politisés ». Elle sait aussi la chance d’« avoir les papiers » et mesure, au contact de ses amis chiliens « entre les deux pays », combien tout le monde ne peut pas « quitter un confort » pour repartir de zéro.

Reste la littérature, et ce qu’elle déclenche. « C’est une fiction de dénonciation », rappelle-t-elle, pleine de sujets politiques, pas si simple à lire, mais « pleine de vie ». Voir que tant de gens achètent le livre, viennent aux rencontres, posent des questions, l’émeut et la rassure : « Je me dis : bon, tout n’est pas perdu. Continue à écrire. »

Au moment de dire au revoir, une dernière image affleure : celle de cette « folie de la liberté » qu’elle voudrait laisser en partage. Elle invite à « écouter son feu intérieur », à ne jamais se laisser soumettre — « ni par un amoureux, ni par une éducation, ni par ce que les autres disent de soi » — et répète comme un mantra qu’il ne faut « jamais avoir peur de recommencer ». Dans ce hall d’aéroport où même le froid, ce soir la, tremble un peu avec nous, partir n’est plus disparaître mais « continuer ailleurs, autrement ».

