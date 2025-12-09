Inscription
#Vie littéraire

Pourquoi les 10 mots de 2025 révèlent une France fracturée

En 2025, quels mots ont le plus affolé les recherches sur le Dico en ligne du célèbre Robert ? Ce « Top 10 des mots qui ont marqué l’année » ressemble moins à un palmarès académique qu’à une petite chronique de l'esprit du temps : les rapports de genre, la peur de la manipulation politique, l’angoisse géopolitique… et quelques interjections qui, à force d’être répétées, finissent devant les tribunaux ou les autorités linguistiques...

Le 09/12/2025 à 12:56 par Hocine Bouhadjera

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Au sommet du classement, masculinisme. Le mot, presque discret en 2023, a vu ses consultations « progressivement augmenter en 2024 avant de connaître une évolution de + 800 % en 2025 ». Le Robert y voit le signe de « l’inquiétant essor du masculinisme depuis quelques années, porté par des influenceurs très populaires sur les réseaux sociaux, notamment TikTok ». Un sondage OpinionWay pour Sidaction, publié début décembre 2025, indique ainsi que 66 % des jeunes hommes de 16 à 34 ans connaissent au moins un influenceur masculiniste et 37 % consultent leurs contenus...

La fiction vient mettre de la chair sur ce mot : en mars 2025, la série Netflix Adolescence, qui met en scène un adolescent de 13 ans influencé par cette mouvance et accusé du meurtre d’une camarade de classe, « a ouvert le débat sur le sujet ». Quelques mois plus tard, en juillet, « l’interpellation d’un jeune masculiniste de 18 ans qui préparait un attentat à Saint-Étienne a de nouveau braqué les projecteurs sur ce phénomène, révélant la dérive menaçante de certains groupes radicaux ». Aux États-Unis, son président en est un défenseur, au moins dans le comportement...

Une « propagande suprémaciste »

Ce glissement du vocabulaire vers des enjeux très concrets, on le retrouve avec un autre terme lourd d’histoire, classé en quatrième position : eugénisme. En 2025, il « a marqué les esprits » lors de l’adoption de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir. Des détracteurs de ce texte « se sont en effet inquiétés d’éventuelles dérives, craignant que la France ne glisse vers une forme d’eugénisme ». En parallèle, « les propos récurrents de Donald Trump sur les “bons gènes” ont également nourri le débat autour de cette notion », relève l'équipe du Robert. Encore lui.

Il s'est notamment saisi d'une controverse autour de la campagne « Sydney Sweeney has great jeans ». Le mot eugénisme a pris ici une résonance particulière en raison des accusations liées à la race qui ont émergé en ligne. Plusieurs internautes ont dénoncé une « propagande suprémaciste » ou « nazie », associant le jeu de mots entre « gènes » et « jeans » à une mise en scène jugée problématique de la transmission génétique. Ces critiques ont immédiatement été exploitées par la base trumpiste, qui y a vu l’occasion d’opposer les images de l’actrice - présentée selon les codes esthétiques MAGA - à celles de ses détracteurs décrits comme « woke ». 

Le Robert rappelle que le mot, dérivé d’eugénique, est « emprunté au terme anglais eugenics créé en 1883 par Francis Galton (un disciple de Darwin) à partir du grec eu- (bien) et genos (naissance, race) ». Il désigne « l’étude et la mise en œuvre de méthodes visant à “améliorer” l’espèce humaine par sélection génétique », un « concept discrédité depuis la Seconde Guerre mondiale mais qui ressurgit régulièrement dans les débats contemporains ». Ici encore, le dictionnaire sert moins à trancher qu’à rappeler d’où vient l’idée – et pourquoi elle inquiète.

Du trotskisme aux Frères musulmans

Dès qu’on quitte les corps pour la politique, les mots restent tout aussi chargés. Entrisme, déjà présent dans le classement 2024 après que Gabriel Attal eut évoqué un « entrisme islamiste » dans les écoles, « continue de progresser dans les recherches sur Dico en ligne Le Robert en 2025 », avec une cinquième position. Le mot connaît « un nouveau pic de consultation avec le rapport controversé sur l’influence des Frères musulmans en France, présenté en Conseil de défense le 21 mai ». Issu de l’histoire du trotskisme, ce terme du vocabulaire politique désigne « la technique d’influence consistant à faire entrer des personnes dans un groupe pour le noyauter ».

Dans le même champ lexical de la menace et de la confrontation, séditieux (8e) a, lui aussi, droit à son quart d’heure de gloire. « L’appel à manifester du Rassemblement national pour soutenir Marine Le Pen, condamnée à l’inéligibilité, a donné lieu à un pic de recherches sur ce mot le 3 avril 2025. » Jean-Luc Mélenchon dénonçait alors le « risque séditieux » de cette manifestation. Dérivé du latin seditio, lui-même formé de sed-, préfixe marquant la séparation, et de itio (fait d’aller, marche), séditieux qualifie ce qui « tend à la révolte concertée contre l’autorité publique ».

Le Robert souligne au passage une ironie : « En 2023, c’est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui s’était vu qualifier de “factieux”, un synonyme de séditieux qui avait gagné sa place dans notre classement annuel ». « De factieux à séditieux, ces accusations révèlent la banalisation d’un vocabulaire de l’affrontement et une escalade rhétorique où chaque camp politique dénonce chez l’autre des velléités de subversion », analyse l'équipe du Robert.

Bayrou fait scandale

À côté de ces mots de la contestation, d’autres expriment l’idée d’être débordé ou dominé : submersion (9e) et vassal (10e). Le 28 janvier, « un seul mot de François Bayrou aura suffi à provoquer un tollé » : évoquant « un “sentiment de submersion” à propos de l’immigration », l’ancien Premier ministre « s’est attiré les foudres de la gauche, qui l’a immédiatement accusé de reprendre le vocabulaire de l’extrême droite ». Dérivé du latin submergere (engloutir), submersion désigne à l’origine un naufrage ou une noyade ; « il est également employé depuis 2015 en météorologie à travers le terme vague-submersion, désignant les énormes vagues qui provoquent des inondations ». La force des métaphores dans le discours politique.

Vassal est, lui, revenu par une autre porte : « La géopolitique a remis au goût du jour ce terme apparu au Moyen Âge, avec deux pics de consultation marquants en 2025. Le premier, le 28 février, après qu’Emmanuel Macron eut appelé les Européens à refuser la “vassalisation heureuse” vis-à-vis des États-Unis ; le second, le 15 avril, quand le vice-président américain JD Vance a déclaré que l’Europe ne pouvait être un “vassal permanent” des États-Unis. »

Emprunté au latin médiéval vassalus, lui-même issu du gaulois vassus « serviteur », le mot désignait « dans le système féodal un homme lié personnellement à un seigneur, qui lui concédait la possession d’un domaine (fief) ». Son usage moderne « évoque une relation de dépendance politique ou économique, notion qui résonne particulièrement dans les débats sur l’autonomie européenne face aux grandes puissances ». Submersion, vassalisation : à travers ces images, on teste les limites de ce qu’un peuple est prêt à accepter.

Les conséquences d'une Insulte, même surannée

Pourtant, tous les mots du classement ne sont pas forcément solennels au départ. Certains viennent de la langue familière, voire du stade de hockey, avant de se retrouver au cœur d’énormes controverses. C’est le cas de go (6e), cette interjection qui signifie « allez », « empruntée à l’impératif du verbe anglais to go ». Elle « a connu un pic de consultation spectaculaire en provenance du Canada le 24 avril 2025 », quand « la Société de transport de Montréal a retiré le slogan “Go Habs Go” de ses autobus à la suite d’une plainte transmise à l’Office québécois de la langue française ».

Le slogan, « scandé depuis des décennies par les supporters du Club de hockey Canadien (ses joueurs étant surnommés les “Habs”, abréviation du mot habitants) », était accusé de ne pas respecter la Charte de la langue française. Face à « l’émoi populaire », le ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, a finalement tranché : « “Go Habs Go” est une “expression rassembleuse, ancrée dans notre histoire, qui s’inscrit dans notre spécificité culturelle et historique”. »

Dans un registre différent, gougnafier (7e) fait une réapparition très politique. Ce « mot familier, aujourd’hui quelque peu tombé en désuétude », a « connu un coup de projecteur le 11 juin 2025, en particulier au Sénégal ». Moustapha Diakhaté, ancien chef de cabinet du président Macky Sall, a en effet été poursuivi pour « offense au chef de l’État » après avoir traité de gougnafier l’actuel président Bassirou Diomaye Faye, lui reprochant son ignorance du protocole républicain... Terme peu flatteur, gougnafier désigne un personnage insignifiant, bon à rien, ou encore un goujat.

Wesh le pape

Et puis il y a wesh, troisième de ce top 10. « Déjà très consulté les années précédentes, wesh a, cette année encore, généré de nombreuses recherches. » Sa polysémie y est pour beaucoup : « Wesh sert à la fois à interroger, à saluer et à marquer différentes réactions. »

Ces consultations « reflètent aussi des questionnements sur sa présence dans les ouvrages de référence », assure Le Robert : « Attesté en français d’Algérie dès les années 1980 avant de se répandre en France, et ajouté dans l’édition 2009 du Petit Robert, ce mot familier reste absent des autres dictionnaires. » Une infox relayée sur TikTok pendant l’été 2025, annonçant une interdiction de ce mot dans les écoles, « a d’ailleurs engendré un pic de trafic notable et des réactions polarisées, illustrant ainsi les tensions entre purisme linguistique et évolution naturelle de la langue ».

Au milieu de ce tourbillon contemporain, un mot ancien traverse lui aussi l’année 2025 sans prendre une ride : conclave, deuxième du top. Entre réforme des retraites et élection papale, « le mot conclave a connu une année exceptionnelle ». « L’ancien Premier ministre François Bayrou a d’abord annoncé le 14 janvier l’organisation d’un “conclave” de trois mois pour réviser la réforme des retraites. Puis, la mort du pape François le 21 avril a remis le mot sur le devant de la scène avec l’ouverture du conclave pour élire son successeur. »

Le Robert rappelle l’origine du terme : « emprunté au latin signifiant “pièce fermant à clef” (de cum “avec” et clavis “clef”) », il « désignait d’abord l’appartement du Vatican où les cardinaux élisent le pape, puis, par métonymie, l’assemblée de cardinaux elle-même ». Son usage figuré pour « toute réunion décisionnaire » montre « la richesse sémantique de ce mot vieux de près de sept siècles en français ». La politique fait feu de tout bois, tout serait donc vraiment politique ?

« Ces mots les plus recherchés sont le reflet des questionnements de notre société », conclut Le Robert, sobrement. Avec « plus de 50 millions de pages vues par an », Dico en ligne Le Robert se présente comme « le site gratuit de référence de la langue française », qui accompagne cette curiosité en offrant « à tous les francophones définitions actualisées, prononciations, synonymes, exemples, articles de blog et bien plus encore ». Conçu et régulièrement enrichi par les lexicographes du Robert, l’outil se donne pour mission « d’éclairer le sens des mots qui nous interrogent ».

Voici le top 10 complet :

1. masculinisme
2. conclave
3. wesh
4. eugénisme
5. entrisme
6. go
7. gougnafier
8. séditieux
9. submersion
10. vassal

Crédits photo : Andrew Tate, masculiniste bien connu (Anything Goes With James English, CC BY 3.0)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

