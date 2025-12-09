Isabelle Darthy prend la présidence de la commission internationale du SNE

Elle succède à Solène Chabanais, directrice des droits étrangers chez Albin Michel, qui dirigeait le groupe depuis 2022. Avant d’occuper ses fonctions actuelles, Isabelle Darthy a travaillé à l’export et aux droits étrangers, après un master édition et commercialisation du livre obtenu à Paris 13.

Dans sa première prise de parole, elle insiste sur la portée symbolique de cette élection :

Je suis très fière de représenter pour la première fois la jeunesse et la BD à la présidence de la Commission Internationale. Je salue l’immense travail et l’engagement de Solène Chabanais au cours de son mandat à la présidence et des tout aussi inspirantes consœurs qui nous ont précédées, Judith Rosenzweig, et Rebecca Byers. Comme elles, j’aurai à cœur de valoriser et défendre au mieux les intérêts de notre profession dans un contexte international tendu — avec des cessions et des budgets alloués à la culture en baisse — et d’évolution majeure de nos métiers.

Le rôle de la commission internationale

La commission Internationale rassemble les responsables de droits, vendeurs et acheteurs de droits à l’étranger. Elle suit de près les activités internationales de l’édition, notamment la réalisation des statistiques internationales du SNE en lien avec France Livre, l’accompagnement vers davantage de professionnalisation, la mise à disposition d’informations ciblées et la communication autour des métiers concernés.

Elle collabore avec France Livre, le Centre national du livre, l’Institut français et toute structure impliquée dans la circulation internationale des projets éditoriaux. Tout au long de l’année, elle s’attache aussi à renforcer les relations avec le réseau diplomatique et culturel à l’étranger.

Crédits photo : SNE

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com