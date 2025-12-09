Lire pour agir 2025 : les trois livres primés dévoilés à Lyon

La quatrième édition du prix Lire pour agir s’est achevée lors d’une soirée ouverte au public, marquée par des lectures et des échanges autour des ouvrages en lice. Les participants ont pu rencontrer les auteurs et autrices de la sélection Adultes et assister à des discussions autour des thématiques portées par leurs livres. Avec un total de 1603 votes enregistrés, l’événement a confirmé l’implication des lecteurs de tous âges.

Le prix des lectrices et lecteurs adultes a été attribué à Gaspard d’Allens pour Des forêts en bataille, publié aux éditions Le Seuil. Le coup de cœur des bibliothécaires revient cette année à Passer l’été d’Irène Gayraud, paru aux éditions La Contre Allée. Du côté du jeune public, les enfants de 6 à 11 ans ont choisi Sauver le monde ? Un jeu d’enfant ! de Matthieu Gargallo et Emilie Sandoval (Sens Dessus Dessous), parmi six ouvrages sélectionnés.

Une soirée d’échanges et de débats autour du rôle de la lecture

Avant l’annonce des lauréats, la soirée a débuté par une table ronde réunissant plus de 65 participants. Animée par le journaliste Vincent Raymond, elle portait sur le thème « Le livre et la lecture comme levier pour passer à l’action ». Les échanges ont souligné la manière dont les ouvrages sélectionnés abordent des sujets liés à l’environnement, au territoire ou aux pratiques sociales.

Cinq auteurs et autrices de la sélection Adultes ont pris part à cette discussion : Gaspard d’Allens (Des forêts en bataille), Jeremy Bismuth (Manuel de riposte écologique), Irène Gayraud (Passer l’été), Antoine Maréchal (Béton, Enquête en sables mouvants) et Lune Vuillemin (Border la Bête). Le public a pu dialoguer directement avec eux, poser des questions et approfondir les thèmes développés dans leurs livres. La rencontre s’est poursuivie par une séance de dédicaces ouverte à tous.

Cette soirée de clôture a ainsi permis de mettre en lumière les ouvrages récompensés, tout en offrant un espace de débat autour du rôle de la lecture dans la compréhension du monde contemporain.

L'année dernière, les lauréats étaient Pierre Lieutagh pour Montée des eaux (Actes Sud), Claire Malary et Tristan Thil pour Circuit Court : une histoire de la première AMAP (Futuropolis) et Olivier Dain-Belmont et Fachri Maulana pour Permavillage ! Le village de mes rêves (Sarbacane).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com