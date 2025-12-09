La maison d'édition Petit à Petit placée en redressement judiciaire

La maison d'édition normande Petit à Petit, historiquement basée à Rouen, mais dotée d'un bureau nantais, rencontre des difficultés économiques qui ont poussé son gérant, Olivier Petit, à demander le placement de la structure en redressement judiciaire.

« Au vu de la crise économique et des perspectives qui s’annoncent plus qu’effroyables en 2026 et 2027, il fallait anticiper et prendre les mesures nécessaires pour assurer les paiements des auteurs et le financement des ouvrages en cours de réalisation. Je ne voulais pas me retrouver au pied du mur et planter tout le monde », nous explique le fondateur de la structure.

S'il estime avoir su, dès le début de l'aventure, qu'il ne deviendrait « jamais riche avec une maison d'édition BD », il précise avoir vu émerger des difficultés plus sérieuses depuis environ un an. « Le chiffre d’affaires de la maison est en baisse, tout comme le nombre de mises en place et les ventes en salons, tandis que de nombreuses librairies mettent la clé sous la porte. Il faudrait être inconscient pour ne pas réagir devant tant de voyants qui passent au rouge. Je suis à mon compte depuis plus de 20 ans, et je sais sentir quand un grain se prépare en mer. »

Petit à Petit affiche un chiffre d'affaires à la hausse depuis plusieurs années, passé de 1 million € en 2021 à 1,28 million € l'année suivante, puis 1,6 million en 2023 — année conclue sur une perte de 82.000 €. Le dernier bilan comptable affichait un chiffre d'affaires de 1,7 million € ainsi qu'un retour dans le vert.

Olivier Petit évoque « les coûts de fabrication, de transport, d’énergie et de l’emploi, qui ont augmenté » pour expliquer les difficultés de la structure. « Quand on est une PME, que cela soit dans l’édition, le bâtiment, ou la charcuterie fine, on prend tout ça dans la figure. »

Petit à Petit réunit aujourd'hui 7 personnes, dont le dirigeant. « J’avais embauché 2 personnes de plus pour développer la structure et nous avons perdu, malgré tout, 20 % de notre chiffre d’affaires », précise ce dernier. « Même si l’on vend encore beaucoup d’albums, ce n’est pas suffisant pour arriver à nourrir 7 foyers. »

La BD indé en danger

Malgré 250 titres environ au catalogue et une ligne éditoriale bien identifiée par les libraires et le public, Petit à Petit subit comme d'autres maisons d'édition la conjonction de plusieurs revers. Une crise économique doublée d'un moment d'incertitude politique — rarement favorable aux ventes de livres —, ainsi qu'un phénomène de surproduction, particulièrement sensible dans la BD, qui noie les nouveautés des indépendants dans la masse des titres parus.

« Quand on voit l’état de santé des maisons d’édition indépendantes, on peut parler de fin d’une époque, à mon sens », souligne Olivier Petit. « Ces structures ont très peu de chances de survie, si l’on souhaite maintenir la cadence et payer correctement les auteurs, face aux augmentations de l’ensemble des charges. »

Ces derniers mois, les maisons d'édition de la BD indépendante ont été nombreuses à sonner l'alarme, de Rouquemoute à L'Association, en passant par çà et là. Les éditions Petit à Petit elles-mêmes étaient venues au secours de l'éditeur nantais Ici Même, en faisant un label de leur catalogue.

Sans perdre espoir, bien sûr, quant à l'avenir de sa maison d'édition, Olivier Petit ne dissimule pas ses craintes pour l'avenir du secteur : « Les gros éditeurs du secteur pratiquent la politique de la terre brûlée, en occupant un terrain qui n’est du coup plus assez disponible pour les éditeurs indépendants. Nos titres restent deux semaines en librairie, contre deux mois auparavant. Je crains qu’un monopole des grandes entreprises se développe, au détriment des petites. C’est déjà le cas, et cela va empirer. »

Et demain ?

Le placement des éditions Petit à Petit en redressement judiciaire « permet également d’ouvrir une sorte d’appel d’offres, via les instances légales », annonce Olivier Petit. La maison recherche en effet « un appui financier, une sorte de repreneur. Au sein d’une structure plus importante, disposant des moyens nécessaires pour nous décharger des tâches administratives et avec une assise financière pour supporter des projets plus ambitieux, l’aventure Petit à Petit peut se poursuivre », explique-t-il.

Le fondateur de la structure nous indique avoir échangé « avec des acteurs du marché, plutôt des groupes, car ce sont eux qui ont les moyens d’acheter Petit à Petit, et qui sont intéressés par notre catalogue. Petit à Petit peut apporter une plus-value incomparable sur le secteur du documentaire BD. »

En 2025, une vingtaine de titres ont été publiés, avec un certain nombre d'autres décalés dans l'attente de jours plus favorables : « À quoi bon sortir des titres quand les librairies sont en difficulté et que la surproduction nous prive d’espace ? Nous avons préféré attendre, par respect pour les auteurs et les œuvres, plutôt que d’envoyer des titres à l’abattoir », explique Olivier Petit.

En 2026, la voilure sera un peu plus réduite, avec une quinzaine d'ouvrages prévus, en assurant un travail « main dans la main avec les auteurs afin d’améliorer notre rayonnement ».

À ce titre, la maison d'édition a ouvert sa librairie éphémère au sein du centre-ville de Rouen (au 7, rue de l’École), en partenariat avec la librairie spécialisée Lumière d’Août. Une initiative qui « s’inscrit dans cette logique : trouver tous les moyens possibles pour vendre nos livres et fournir une visibilité nouvelle à notre catalogue ».

