Avec Trigger Warning, l'univers The Boys passe de la BD à la VR

À mi-chemin entre l'action et l'infiltration, le jeu The Boys: Trigger Warning mettra les joueurs et joueuses dans la tête d'un personnage créé de toutes pièces et embarqué dans une machination orchestrée par Vought International.

Doté de super-pouvoirs, il rejoindra bientôt l'organisation The Boys, pour tenter d'enrayer les plans machiavéliques de Vought en combattant Les Sept...

Le titre a été développé avec la participation d'Eric Kripke, le showrunner de la série The Boys diffusée par Amazon Prime Vidéo en France. Quelques acteurs et actrices reprennent aussi leur rôle dans The Boys: Trigger Warning, dont la sortie est annoncée pour 2026.

En France, rappelons que les BD The Boys sont publiées par Panini Comics dans une traduction d'Alex Nikolavitch.

Par Antoine Oury

