Avec Trigger Warning, l'univers The Boys passe de la BD à la VR

Alors qu'une cinquième saison de la série The Boys se profile pour 2026, l'univers imaginé par Garth Ennis et Darick Robertson s'invite dans les casques VR. The Boys: Trigger Warning, développé par le studio ARVORE, est attendu sur Meta Quest et PSVR2.
Le 09/12/2025 à 11:08 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/12/2025 à 11:08
0
Commentaires
3
Partages
À mi-chemin entre l'action et l'infiltration, le jeu The Boys: Trigger Warning mettra les joueurs et joueuses dans la tête d'un personnage créé de toutes pièces et embarqué dans une machination orchestrée par Vought International.
Doté de super-pouvoirs, il rejoindra bientôt l'organisation The Boys, pour tenter d'enrayer les plans machiavéliques de Vought en combattant Les Sept...
Le titre a été développé avec la participation d'Eric Kripke, le showrunner de la série The Boys diffusée par Amazon Prime Vidéo en France. Quelques acteurs et actrices reprennent aussi leur rôle dans The Boys: Trigger Warning, dont la sortie est annoncée pour 2026.
En France, rappelons que les BD The Boys sont publiées par Panini Comics dans une traduction d'Alex Nikolavitch.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 03/04/2024
352 pages
Panini comics
9,99 €
Paru le 20/08/2025
192 pages
Panini comics
7,99 €
Plus d'articles sur le même thème
Les moustaches frémissent, les Romains tremblent : les deux Gaulois les plus célèbres de la bande dessinée font leur grand retour. Astérix & Obélix : Mission Babylone, le nouveau jeu signé Balio Studio et édité par Microids, est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
30/10/2025, 11:56
Marvel Games, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont présenté les premières images de Marvel’s Wolverine, superproduction vidéoludique centrée sur le personnage cocréé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita, Sr..
25/09/2025, 09:51
Sorti dans une relative discrétion au début du mois d'août sur Nintendo Switch et PC, Tiny Bookshop s'inscrit dans le genre des cozy games : des productions auxquelles on joue pour se relaxer, plutôt que pour la difficulté du défi. Comme son titre l'indique, il propose de gérer une librairie, itinérante, d'en assurer la décoration et, bien entendu, de recommander des ouvrages à la clientèle.
21/08/2025, 09:29
Franchise née du livre de Max Brooks, World War Z : Une histoire orale de la guerre des zombies, paru en 2009 en France (Calmann-Lévy, traduit par Patrick Imbert), World War Z entre dans la réalité virtuelle. World War Z VR propose de repousser des hordes d'infectés, comme si on y était.
14/08/2025, 10:44
Grand succès de la catégorie light novels, avant de se décliner en manga, la série Les Carnets de l'Apothicaire, de Natsu Hyūga, a séduit des millions de lecteurs et lectrices dans le monde entier. Adaptée en anime à partir de 2023, le titre manquait encore d'une proposition vidéoludique...
11/08/2025, 15:59
La première bande-annonce du jeu Kaiju No. 8, adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, a été dévoilée. Prévu pour le 31 août sur iOS, Android et PC, il introduit de nouveaux personnages et un arc narratif original centré sur l’unité CLOZER.
08/08/2025, 16:49
Dans le jargon vidéoludique, le jeu service, ou « jeu vidéo en tant que service » aurait tendance à effrayer les joueurs. Ce modèle d'exploitation fait en sorte de prolonger la durée de vie d'un titre avec de nouveaux contenus jouables en ligne, des « saisons », parfois payants... Malgré plusieurs échecs sur ce terrain, Warner Bros. envisagerait un autre jeu service aux couleurs de DC Comics.
30/07/2025, 10:20
Quelques années après un premier volet, le chat orange amateur de lasagnes reprend le volant pour Garfield Kart 2. Développé par Eden Games et attendu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC, le titre est édité par Microids.
25/07/2025, 10:52
Ces derniers jours, plusieurs conférences très suivies ont diffusé les bandes-annonces des jeux à venir dans un futur plus ou moins proche. Les licences et autres franchises ont occupé une place centrale, alors que les studios tentent de se démarquer dans un marché en crise mais, paradoxalement, très riche en sorties. Petit tour d'horizon.
10/06/2025, 11:38
Les fans de l'agent au service secret de Sa Majesté attendaient un film, ou éventuellement une série, porté par Amazon depuis son rachat des studios MGM en 2021. La première production de grande ampleur sera finalement un jeu vidéo, intitulé 007 First Light et prévu pour 2026.
05/06/2025, 09:38
À l'occasion de l'événement State of Play, destiné à présenter les futures sorties PlayStation, Marvel Tōkon: Fighting Souls a révélé ses premières images et sa date de sortie, à un moment en 2026. Ce jeu de combat en équipe s'inspire largement de la série Guilty Gear, et le studio à l'origine de cette dernière, Arc System Works, a été mis à contribution.
05/06/2025, 09:37
Quelques mois après une première bande-annonce, le prochain opus de la franchise vidéoludique The Witcher, inspirée des livres d'Andrzej Sapkowski, était au cœur de l'événement State of Unreal. Cette vitrine technologique autour du moteur Unreal Engine d'Epic Games a offert un nouvel aperçu de The Witcher IV, prévu pour 2026.
04/06/2025, 13:54
Arc System Works et Bushiroad Games lancent une démo gratuite de HunterXHunter nenXimpact sur Steam. Cette version d’essai du jeu, inspiré du manga et de l'animé éponymes est disponible dès maintenant et propose six personnages emblématiques du manga culte dans des combats en 3 contre 3. Une manière de tester ce jeu de combat 2D avant sa sortie officielle le 17 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Nintendo Switch.
30/05/2025, 13:35
Depuis 2021, la saga La Roue du temps, à l'origine littéraire, se déploie en prise de vues réelles sur Amazon Prime. Quelques semaines après la diffusion de la troisième saison, la société iwot Studios, qui détient les droits d'adaptation de l'œuvre, travaille à présent sur un jeu vidéo en monde ouvert, dont le développement est prévu sur trois ans.
23/04/2025, 10:52
Les séries animées depuis devenues cultes, les bornes d'arcade et les jeux en pixel art... Marvel a dévoilé les premières images de Cosmic Invasion, un titre délicieusement rétro. Ce beat them all, développé par le studio Tribute Games, plonge dans une douce nostalgie...
28/03/2025, 09:33
Dans Wednesdays, une île vide attend le joueur, dans un style rétro en 2D. Timothée, le personnage principal, y rencontre Orco, une mascotte à tête d'orque, qui lui propose d'y bâtir un parc d'attractions. Le début d'une introspection et la mise au jour de traumatismes d'enfance liés à des violences sexuelles. Coproduit par Arte France, The Pixel Hunt et Pierre Corbinais, le titre sera disponible le 26 mars prochain sur PC et Mac, via Steam et itch.io.
06/03/2025, 10:30
Exit The Witcher, Lara Croft, Mario ou Tom Nook, interprétez un auteur dans un jeu vidéo, avec Split Fiction. Plus précisément deux écrivaines rivales, Mio et Zoe, qui affrontent leurs imaginaires respectifs...
05/03/2025, 16:00
Le groupe Warner Bros. Discovery, créé en 2022 après la fusion de WarnerMedia et Discovery, annonce une restructuration de son activité autour de jeux vidéo, avec la fermeture de plusieurs studios de développement. Et promet de se concentrer sur l'exploitation de quatre licences, dont trois tirées de livres : Harry Potter, Game of Thrones et l'univers DC.
26/02/2025, 12:23
Depuis le 4 février et jusqu'au 8 juin 2025, la Bibliothèque nationale de France est le théâtre de l'apocalypse, à l'occasion d'une grande exposition consacrée à ce moment longtemps annoncé, mais toujours attendu. Parmi les dispositifs déployés, un jeu vidéo gratuit, coréalisé par l'institution et le studio La Belle Games.
11/02/2025, 10:20
Après Le Crime de l'Orient Express, Microids Studio Lyon s'invite à nouveau dans l'œuvre d'Agatha Christie en adaptant Mort sur le Nil. Transposée dans les années 1970, toujours en Égypte à bord du Karnak, l'action du roman devient un prétexte pour une enquête interactive, dont la sortie est annoncée pour 2025.
09/01/2025, 10:27
Le jeu vidéo Dead by Daylight, depuis sa sortie en 2016, s'abreuve de licences horrifiques en tous genres, afin de faire entrer de nouveaux personnages à son catalogue. Après Clive Barker en 2021, un nouvel auteur voit ses créations lancées dans l'arène vidéoludique : un certain Junji Itō...
08/01/2025, 10:48
L'illustratrice Coline Sauvand a mis son talent au service de 30 Birds, une nouvelle production vidéoludique éditée par Arte, dont la conception a été confiée à Laurent Toulouse. Tous deux ont en réalité réinterprété un livre réalisé en septembre 2014, après un voyage à Istanbul...
13/11/2024, 15:53
Aventure mêlant puzzle et humour, Papetura met les joueurs aux commandes de Pape, petit être de papier. Sorti l’an passé, il se décline en version Craft, pour PS5 et Nintendo Switch. Et ça risque de ne pas faire un pli, de nouveau.
12/11/2024, 09:37
La démo jouable du jeu Les Schtroumpfs – L’Épopée des Rêves est désormais disponible sur Nintendo eShop, ainsi que les stores Playstation (Playstation 5 uniquement), Microsoft (Xbox Series uniquement) et Steam. Découvrez un aperçu du fabuleux voyage qui vous attend au travers des rêves des petits êtres bleus.
30/09/2024, 11:24
Le donjon est en péril ! Plongez dans l'univers satirique de l'heroic-fantasy avec le Donjon de Naheulbeuk. Construisez, gérez et défendez votre repaire, en passant d'un établissement douteux à une forteresse tristement célèbre.
27/09/2024, 11:02
Les aventures du plus célèbre gentleman cambrioleur sont à découvrir pour la première fois en jeu vidéo le 17 octobre 2024. Le jeu vidéo Arsène Lupin – Voleur un jour se dévoile un peu plus au travers de son trailer de gameplay. Et en passant, les précommandes sont ouvertes.
18/09/2024, 11:55
Le développeur français Magic Pockets et l'éditeur Microids annoncent la sortie prochaine, en 2025, de Space Adventure Cobra —The Awakening. Un jeu vidéo à l'ancienne, inspiré du non moins vénérable manga homonyme, signé Buichi Terasawa et publié entre 1978 et 1984.
11/09/2024, 15:07
Warner Bros. Games a dévoilé ce 22 août la bande-annonce officielle de son jeu à venir, Harry Potter : Quidditch Champions, qui met en vedette les personnages emblématiques de la saga : Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, ou encore Cho Chang.
22/08/2024, 18:07
Microids et Microids Studio Paris relancent le jeu vidéo d'aventure sorti en 1999 sur ordinateur et PlayStation, L’Amerzone - Le Testament de l’Explorateur. Cette réédition de l'opus créé par la dessinatrice et scénariste belge Benoît Sokal, sera lancée en novembre 2024, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.
22/08/2024, 12:08
L’adaptation en manga du jeu vidéo Watch Dogs, développé par Ubisoft, est portée en France par la Pika Édition. Watch Dogs Tokyo, signé Kamo Syuhei et Seiichiro Shirato, plonge dans un futur proche et enrichit le monde complexe de la franchise. Le premier tome, traduit par Jean-Benoît Silvestre, sortira le 20 novembre prochain.
20/08/2024, 15:03
Arsène Lupin, personnage créé par Maurice Leblanc en 1905, profite d'une seconde jeunesse depuis la série Netflix Lupin, diffusée depuis 2021. Le succès entraine d'autres exploitations, dont un jeu vidéo, intitulé Arsène Lupin — Voleur un jour.
10/06/2024, 10:03
Le Quidditch, sport fictif favori des sorciers, à base de balle, de balais et de Vif d'or, a fait son apparition au sein de la saga Harry Potter. À l'occasion de la Summer Game Fest, Warner Bros. Games a révélé la sortie de Harry Potter : Champions de Quidditch, le 3 septembre prochain.
10/06/2024, 09:46
Le chevalier noir a surgi là où on ne l'attendait pas, en s'invitant dans le casque de réalité virtuelle de Meta, le Meta Quest 3. Batman: Arkham Shadow, annoncé pour la fin d'année 2024, poursuivra la bien-aimée série Arkham...
02/05/2024, 09:17
Annonce des plus amusantes en cette journée, que dévoile Étienne Moulron est le fondateur de la Maison du rire et de l’humour : « Si ce message vous parvient de manière privilégiée, c’est parce que nous savons que vous chérissez les valeurs et l’humour intemporel de l’œuvre de Charlie Chaplin. » Oui ? Eh bien, on va jouer avec Chaplin, et pas qu’un peu.
28/04/2024, 10:00
Des combats en arène d'équipes de 6 joueurs, avec des environnements destructibles et une large sélection de héros et vilains à incarner, telle est la promesse de Marvel Rivals. Marvel Games a travaillé avec le développeur chinois NetEase pour venir concurrencer d'autres titres, notamment Overwatch, sur ce terrain très lucratif.
28/03/2024, 09:20
Les studios Marvel réduisent la voilure au cinéma, mais les autres médias restent d'actualité : à l'occasion de l'événement State of Unreal, Skydance New Media et Marvel ont diffusé de nouvelles images du jeu Marvel 1943 : Rise of Hydra...
21/03/2024, 10:49
Autres articles de la rubrique Médias
Coproduction européenne, la série Le Comte de Monte-Cristo sera diffusée en fin d'année par France Télévisions. Les 8 épisodes de 52 minutes seront visibles dès le 11 décembre prochain sur la plateforme france.tv, tandis que la chaine France 2 accueillera le récit inspiré de l'œuvre de Dumas à partir du 26 décembre.
09/12/2025, 11:08
Cinquante ans après leur apparition dans les librairies, les célèbres personnages de la série Monsieur Madame s’apprêtent à faire leur entrée sur grand écran. L’annonce a été faite par StudioCanal, Heyday Films et le groupe japonais Sanrio – propriétaire de la marque depuis 2011 – dans un communiqué relayé mercredi par l'AFP.
08/12/2025, 17:24
France Culture déroule un vaste programme pour accompagner les fêtes de fin d’année, mêlant créations originales, adaptations littéraires et contes réinventés. Tout au long du mois de décembre, la station propose une sélection destinée aussi bien aux enfants qu’aux adultes, avec l’ambition d’offrir des moments d’écoute partagés et une véritable parenthèse sonore.
08/12/2025, 15:07
La nouvelle émission de La Grande Librairie réunit des auteurs confirmés et de jeunes voix, entre récits personnels, plongées historiques et premiers romans. Des ouvrages variés qui explorent chacun à leur manière la mémoire, la transmission ou le regard porté sur le monde, à découvrir ce mercredi 10 décembre sur France 5.
08/12/2025, 11:31
Soixante-dix ans… Le chiffre suffit à mesurer la longévité d’une émission devenue, au fil du temps, un véritable repère dans le paysage culturel français. Depuis 1954, Le Masque et la Plume aiguise les passions autour du cinéma, de la littérature et du spectacle vivant, entre jugements tranchés, enthousiasmes inattendus et discussions parfois musclées.
08/12/2025, 11:07
Du lundi 8 au dimanche 14 décembre, France Culture réserve à nouveau de beaux moments pour les amateurs de littérature, avec des émissions dédiées (Le Book Club, L'Instant Poésie...) ou non (Les Midis de Culture). Parmi les invités cette semaine, Cloé Korman, Delphine Panique, Charles Recoursé ou encore Sophie Noël...
08/12/2025, 10:07
Francis Crick n’a pas seulement dévoilé la structure de l’ADN : il a aussi révolutionné notre compréhension du cerveau, traçant la trajectoire fulgurante d’un esprit scientifique hors norme. L’actualité à la lumière des livres, c'est ce que propose chaque semaine la Booksletter, du magazine Books.
06/12/2025, 09:02
Vendredi 5 décembre 2025, Netflix et Warner Bros. Discovery ont annoncé un accord définitif : Netflix va acquérir les studios cinéma et télévision de Warner ainsi que ses activités de streaming (notamment HBO Max), dans le cadre d’une transaction valorisée à 82,7 milliards de dollars (72 milliards hors dette). Chaque action WBD sera rachetée 27,75 USD.
05/12/2025, 16:25
La première émission de débat littéraire de la télévision française, Italiques, revient le temps d'une émission spéciale de Rembob’INA sur LCP, ce dimanche 7 décembre à 20h40. Patrick Cohen, en compagnie de Richard Poirot, rédacteur en chef de l'INA, remonteront l'histoire de cette proposition télévisuelle qui annonce Apostrophes.
05/12/2025, 11:17
En quatre épisodes de 30 minutes, la série Anime — Une épopée japonaise propose un panorama et un historique de l'animation japonaise, dont l'influence sur la pop culture mondiale n'est plus à prouver. La production sera diffusée sur la plateforme france.tv, mais aussi sur la chaine YouTube « slash anim » et France 4.
05/12/2025, 09:38
Après Manu Payet, Olivier de Benoist, Samuel Le Bihan ou Antoine de Caunes, c’est désormais au tour de Mathieu Madénian de se mettre à nu dans le cinquième épisode du podcast Les elles d’un Homme, animé par Virginie Florin. Loin des paillettes de la scène comique, l’humoriste — habitué aux rires et aux autodérisions — livre une confidence empreinte de sincérité sur son enfance, son parcours, et ce que signifie composer avec la paternité et la masculinité à l’aube des années 2020.
04/12/2025, 16:19
Dès le mercredi 3 décembre sur la plateforme Okoo et à partir du 22 décembre sur France 5, un certain Monsieur Crocodile viendra partager ses aventures avec les jeunes téléspectateurs. Ce personnage est tiré du roman graphique Monsieur Crocodile a beaucoup faim publié aux éditions Gallimard Jeunesse en 2021.
04/12/2025, 15:42
La mini-série Il était deux fois, adaptée du roman de Franck Thilliez paru en 2020 chez Fleuve Noir et disponible en poche chez Pocket, sera disponible dès le 26 décembre prochain sur la plateforme france.tv. Le programme a été créé par Éric Delafosse (Meurtres aux Marquises, Meurtres à Nîmes) et France Jacquet (Furies, Cuisine interne).
04/12/2025, 09:49
Porter Anderson, rédacteur en chef de Publishing Perspectives, est décédé, révèle le média professionnel, laissant derrière lui une carrière marquante et une présence incontournable sur la scène professionnelle depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 18:01
France 5 diffuse mercredi 3 décembre, à 21h05, Écrire la vie : Annie Ernaux en d’autres mots, un documentaire de Claire Simon. La réalisatrice filme des lycéennes et des lycéens en pleine étude de la Prix Nobel de littérature, offrant un regard sensible sur la manière dont l’œuvre d’Annie Ernaux circule aujourd’hui, se transmet et s’approprie dans les classes.
02/12/2025, 12:04
La société Scarlett Production, filiale du groupe Mediawan, a donné le coup d'envoi du tournage du téléfilm 1er mai, le 25 novembre dernier en région parisienne. Ce récit d'une infiltration d'une commandante de l'IGPN au sein des CRS se base sur un scénario coécrit par la romancière et dramaturge Sophie Maurer.
02/12/2025, 09:47
Galene media est née en février 2025. Avec l’objectif ambitieux de lancer ses deux premiers magazines dans l’année. Deux trimestriels aux cibles et aux sujets très différents mais qui pourtant dessinent, en ombre chinoise, les piliers de l’éditeur : un attachement à la science et à la technique, une inclination naturelle à raconter des histoires et à visiter l’Histoire et la croyance que la presse imprimée à encore de belles choses à écrire !
02/12/2025, 07:30
Entre littérature étrangère, bande dessinée, rencontres d’auteurs et créations radiophoniques, France Culture déploie une programmation foisonnante. Des Midis de Culture menés par Marie Labory aux voix du Book Club de Marie Richeux, en passant par la série D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, la station convie romanciers, essayistes, performeurs et poètes pour une semaine où se croisent Elif Shafak, Sébastien Barrier, Leïla Guerriero ou encore les univers graphiques de Fabienne et Détroit Roma.
01/12/2025, 17:12
Cette Booksletter explore cinq textes singuliers : la vie romanesque de la danseuse néerlandaise Darja Collin, l’essai critique de David Rieff sur le wokisme, le voyage érudit de Simon Winchester dans l’histoire du vent, le témoignage implacable d’un livreur de colis à Pékin et l’enquête intellectuelle sur la naissance du concept moderne d’Occident. Un ensemble riche qui interroge nos imaginaires, nos idées et nos façons d’habiter le monde.
29/11/2025, 09:32
France Télévisions diffusera, le dimanche 14 décembre à 18h50 sur France 4, une adaptation théâtrale de l'album jeunesse Les Trois brigands, un récit culte de Tomi Ungerer paru pour la première fois en 1961 puis traduit en français en 1968 par Adolphe Chagot pour L'école des loisirs. Le programme sera aussi disponible sur la plateforme france.tv.
27/11/2025, 11:03
L'émission Face à l'Histoire, diffusée sur France 5 et adaptée des podcasts de Philippe Collin sur France Inter, s'intéresse au cas Louis-Ferdinand Céline, auteur, entre autres, de Voyage au bout de la nuit, mais aussi de pamphlets antisémites. Une soirée entière reviendra sur cette obscure figure des lettres françaises, qui a soutenu les nazis et participé à la France de Vichy.
27/11/2025, 09:04
Claire Chazal consacre cette semaine Au bonheur des livres à la musique, en recevant les romancières Agnès Desarthe et Elsa Fottorino. Toutes deux publient des ouvrages où leur rapport intime au son et à l’art musical occupe une place centrale, donnant lieu à une discussion où création littéraire et écoute se répondent.
26/11/2025, 16:13
Un nouveau podcast consacré au neuvième art réunit des artistes de bande dessinée qui racontent leurs parcours et leurs sources d’inspiration au micro de Jacques Monin. Les cinq premiers épisodes paraissent aujourd’hui, avec un programme consacré d’abord à André Juillard, à travers le témoignage d’Anne Juillard, puis à Ralph Meyer, accompagné de Caroline Delabie. Chaque entretien revient sur les débuts, les réussites et les étapes marquantes de ces auteurs.
26/11/2025, 14:06
Adaptée des romans de Pierre Pouchairet, la fiction Les Trois Brestoises arrive sur france.tv le jeudi 11 décembre et sera diffusée le vendredi 19 décembre à 21h10 sur France 2. La série suit trois amies d’enfance, une policière, une légiste et une psycho-criminologue, réunies en Bretagne autour d’enquêtes criminelles. Leur amitié constitue le socle de ce récit où se mêlent investigations, vies personnelles et retour aux origines.
26/11/2025, 11:02
Dès le mardi 16 décembre sur france.tv, la suite d'une adaptation un peu particulière des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas sera disponible. Cette proposition théâtrale reprend en effet la trame du récit, mais convoque de multiples références, du western aux films d'action, dans un environnement moderne...
26/11/2025, 09:58
Depuis le début d'année 2025, l'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu s'est faite animatrice, pour une émission évidemment consacrée au 9e art. Conciliabule, diffusé sur France 4 et sur france.tv, convie Zep, le créateur de Titeuf, pour un entretien au long cours.
26/11/2025, 09:20
Deux semaines après sa libération, il reviendra sur les circonstances de son incarcération, sur les peurs, les doutes et les espoirs qui l’ont accompagné pendant une année de détention, ainsi que sur son engagement en faveur de la liberté.
24/11/2025, 16:31
France Culture offre un espace d'expression aux auteurs et autrice, ainsi qu'à leurs textes, au sein de sa programmation. Du lundi 24 au dimanche 30 novembre, cet engagement pour l'écrit se vérifie encore, avec les présences, notamment, de Margaret Atwood, Audur Ava Olafsdottir ou encore Kevin Orr, mais aussi de « grandes traversées » en compagnie d'un certain Jules Verne...
24/11/2025, 09:48
L’écrivain franco-algérien accordera sa première interview radio depuis sa libération et son retour en France à France Inter ce lundi 24 novembre 2025. Il répondra aux questions de Florence Paracuellos et Benjamin Duhamel dès 8h20 dans la Grande Matinale. Il sera par ailleurs sur France 2 ce 23 novembre pour le journal de 20h. Une tournée médiatique pour l'écrivain récemment libéré.
23/11/2025, 16:00
Dans la Booksletter de cette semaine, plusieurs ouvrages éclairent la manière dont l’histoire, l’économie, la sociologie, la fiction et la linguistique permettent de penser notre monde contemporain.
22/11/2025, 16:58
La station de radio publique France Inter annonce une programmation spéciale autour de la bande dessinée, en janvier 2026. Le mercredi 7, la grille sera organisée autour de ce secteur essentiel de la création française, mais aussi de l'édition. Le même jour sera aussi décerné le Prix BD Fnac-France Inter.
21/11/2025, 12:10
Vendredi 21 novembre, à 23h, Au bonheur des livres consacre son nouveau numéro aux amitiés littéraires, sous la conduite de Claire Chazal. L’émission propose une traversée vivante de ces liens qui unissent les écrivains, en accueillant deux auteurs dont les ouvrages résonnent avec force autour de cette thématique : Marc Weitzmann et Sylvie Le Bihan.
20/11/2025, 17:37
France 4, Okoo et la plateforme france.tv accueilleront au mois de décembre prochain 10 longs-métrages du légendaire studio Ghibli. Cette programmation exceptionnelle, centrée sur le réalisateur, scénariste et mangaka japonais Hayao Miyazaki, permettra au jeune public et aux familles, notamment, de découvrir ou redécouvrir ses œuvres.
20/11/2025, 09:39
La 1ère, portail des outre-mer de France Télévisions, présente une nouvelle série de podcasts consacrée aux grandes figures du Pacifique. Parmi les personnalités explorées au cours des 10 épisodes, deux écrivains : Louise Michel (1830-1905) et Jules Garnier (1839-1904).
19/11/2025, 11:15
France Culture et la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ouvrent la cinquième édition de leur appel à projets consacré à la création de séries audio inédites. Pour 2025-2026, les auteurs et autrices sont invités à proposer des fictions autour du thème « L’amour dans tous ses états », tous genres confondus. Quatre projets seront soutenus par le Fonds Podcasts Originaux pour un montant total de 50.000 € et accompagnés par le Service des Fictions de France Culture.
18/11/2025, 15:55
Commenter cet article