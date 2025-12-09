Dima Abdallah lauréate du Prix Des racines et des mots 2025

L’association Les amis de V.O. distingue chaque année une œuvre qui explore l’exil, l’identité et le déracinement. Depuis sa création, le prix met en lumière des récits qui interrogent ces réalités et valorise une voix littéraire marquante au début du mois de décembre.

Pour sa 11ème édition, le jury, placé sous le parrainage de Paula Jacques, a choisi le roman de Dima Abdallah. Le narrateur y revisite ses années d’enfance et d’adolescence. Il grandit auprès d’un père libanais absent, d’une mère bretonne encore marquée par ses séquelles, d’un ami drôle qui se convertit à l’islam, et de Layla, l’amour de toujours.

Ce récit d’apprentissage intime suit son chemin jusqu’à Beyrouth, où se joue la quête de ses origines et de son identité. L’autrice déploie une écriture poétique pour aborder l’héritage familial, l’exil et la recherche de soi.

La lauréate reçoit une dotation de 1 000 euros. Dima Abdallah succède à José Vieira, récompensé en 2024 pour Souvenirs d’un futur radieux (Chandeigne).

