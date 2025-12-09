Cécilia Denis nommée attachée commerciale chez Kamael

Après plus de 10 ans passés en librairie, dont 11 ans à Unithèque, Cécilia Denis a rejoint le service client de Kamael début 2023. Elle a poursuivi son évolution en juin 2025 en devenant attachée commerciale. Elle prend désormais en charge la commercialisation de Gestock, des sites leslibraires.fr et de la solution Fidélivres.
Le 09/12/2025 à 10:51 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/12/2025 à 10:51
0
Commentaires
3
Partages
Dans ses nouvelles fonctions, Cécilia Denis pilote la commercialisation de plusieurs outils dédiés aux librairies et commerces indépendants. Parmi eux figure Gestock, logiciel de gestion et d’encaissement utilisé par plus d’une centaine de points de vente. Sa connaissance des usages terrain lui permet d’accompagner efficacement les établissements dans leur équipement.
Elle intervient également sur les sites de vente en ligne leslibraires.fr, qui offrent aux libraires une vitrine numérique pour proposer leurs catalogues et répondre aux attentes des clients en matière de disponibilité et d’achat en ligne. Cette mission s’inscrit dans la continuité de son travail auprès des utilisateurs.
À LIRE - Café-librairie, espace militant, scène littéraire : tour de France des nouvelles adresses
Fidélivres, solution de marketing relationnel conçue pour l’envoi de campagnes personnalisées, fait aussi partie de son périmètre. Développé pour renforcer le lien entre librairies et clients, cet outil s’appuie sur des fonctionnalités simples permettant de cibler et d’animer la relation commerciale.
Fondée en 2020, la société Kamael développe et commercialise des outils numériques dédiés aux librairies et commerces indépendants. Elle conçoit notamment des sites de vente en ligne, la place de marché leslibraires.fr, ainsi que les logiciels Gestock et Fidélivres. L’entreprise inscrit son activité dans la continuité de solutions historiquement utilisées par les professionnels du secteur.
Crédits photo : Kamael
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
La chaine britannique WH Smith traverse une année 2025 tumultueuse. Après avoir vendu en début d'année ses librairies de centre-ville pour se concentrer sur les boutiques situées dans les gares, hôpitaux et aéroports, le groupe a plongé, à la bourse de Londres, après la révélation d'« irrégularités comptables » au sein de sa filiale nord-américaine. Face au scandale, le PDG Carl Cowling a remis sa démission.
20/11/2025, 15:12
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.
31/10/2025, 11:28
L’an passé, Ulule, la plateforme de référence pour le financement participatif, s’associait à ActuaLitté pour la promotion des projets littéraires. En l'espace d'une année, les résultats sont significatifs et nous ont donné de nouvelles idées pour soutenir les projets lancés. En somme, vous n'avez pas fini d'entre parler de nous...
29/10/2025, 16:53
Ce 29 octobre parait Ce que veulent les Français, un ouvrage signé par Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Publié par Fayard, maison intégrée au groupe du très droitier milliardaire Vincent Bolloré, le livre devrait être largement distribué dans les librairies. Mais le parti d'extrême droite compte plutôt sur la plateforme américaine Amazon pour en écouler des palettes...
29/10/2025, 16:24
Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ».
28/10/2025, 17:41
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu'elle appliquerait une remise de 5 % sur les prix de vente des ouvrages récupérés par ses clients dans des points de retrait situés au sein de commerces qui vendent des livres. Aux yeux du Syndicat de la Librairie française, Amazon « se considère au-dessus de la loi française » en reprenant à son compte cette remise réservée depuis 2014 aux détaillants.
16/10/2025, 15:30
Amazon France annonce la mise en place d'une remise de 5 % sur le prix de vente des ouvrages neufs, lorsque ces derniers sont récupérés par les clients dans un point de retrait situé dans des commerces qui vendent des livres. Ce qui inclut certains casiers automatisés de la multinationale, pour un total de 3000 points de retrait éligibles, partout en France.
16/10/2025, 11:36
Dans quel monde, lors de son licenciement, le directeur d’un organisme investi d’une mission de service public est-il gratifié d’un parachute doré – et ce, en ayant laissé courir de graves dysfonctionnements durant une quarantaine d’années ? Réponse : la SSAA, anciennement Agessa. Montant : 300.000 €, versés à Thierry Dumas, lors de son départ le 7 juin 2024.
08/10/2025, 15:15
Lors d’une conférence de presse le mardi 7 octobre, Caroline Cayeux, présidente de l’agglomération du Beauvaisis, a confirmé l’implantation d’un centre de distribution Amazon à Beauvais pour fin 2026. À la clé, 1000 emplois en CDI annoncés et l’arrivée d’un acteur majeur de la logistique dans la zone d’activités Novaparc, à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
08/10/2025, 12:56
Après un été 2024 particulièrement dynamique, marqué par une forte actualité sportive, l’été 2025 témoigne d’un retour à un niveau d’activité plus habituel pour les enseignes Maison de la Presse et Point Plus, rapporte le groupe NAP dans un communiqué. Les ventes en librairie et presse enregistrent donc un léger recul, respectivement de –8 % et –6,6 %, imputé à « un contexte politique chargé ».
07/10/2025, 14:16
Une vingtaine d’association d’artistes-auteurs ainsi qu’une vingtaine d’écrivains en leur nom propre en appellent la fin du marasme. L’ex-Agessa, devenue Sécurité Sociale des Artistes Auteurs prolonge en effet les défaillances de l’organisme censé protéger créatrices et créateurs.
06/10/2025, 10:42
Carthage doit être détruite, répétait à l’envi Caton l’Ancien. La Cour des comptes n’aura pas tant ressassé ses conclusions concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais son propos demeure identique : l’organisation actuelle doit être abandonnée. Et ce, pour restaurer cohérence, efficacité et lisibilité au bénéfice des artistes-auteurs. Mais alors, pourquoi la SSAA tient-elle toujours en place ?
29/09/2025, 13:03
Axiales, les experts du livre, a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Églantine Gabarre en tant que consultante associée. Spécialiste en stratégie éditoriale, stratégie marketing et transformation digitale, elle accompagne les acteurs du livre dans l’adaptation de leurs modèles et le développement de leurs projets.
25/09/2025, 17:12
Créée en 2022, la maison d'édition indépendante Le temps d'un roman souhaite aujourd'hui franchir une nouvelle étape. Son fondateur, Arnaud Stahl lance un appel aux investisseurs pour passer d'un statut artisanal à un statut professionnel, sans renoncer à son credo : la culture pour tous.
18/09/2025, 09:48
Dix ans après leur première enquête, les États Généraux de la Bande Dessinée lancent une nouvelle étude consacrée aux auteurs et autrices. Face aux profondes inquiétudes exprimées quant à l’évolution des pratiques et des métiers, il est devenu nécessaire de dresser un état des lieux actualisé. L’objectif est double : mesurer avec précision la situation actuelle et identifier les changements survenus au cours de la décennie, qu’ils soient positifs ou négatifs.
16/09/2025, 16:42
L’édition 2025 de Bookfest Chișinău a battu ses records, attirant plus de 50.000 visiteurs en cinq jours. Un triomphe pour la principale foire du livre moldave. Pourtant, derrière les chiffres, un sujet préoccupant a dominé les conversations entre éditeurs : la récente réforme fiscale en Roumanie. Depuis le 1er août, Bucarest a porté son taux standard de TVA de 19 % à 21 %, et son taux réduit sur le livre de 5 % à 11 %.
11/09/2025, 16:52
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
Autres articles de la rubrique Métiers
Le gouvernement Lecornu II a poussé un soupir de soulagement le mercredi 3 décembre dernier après l'adoption du projet de loi de finances de fin de gestion 2025, revu en commission mixte paritaire, par le Sénat. Promulgué, le texte confirme des coupes de 48 millions € en crédits de paiement et de 123 millions € en autorisations d'engagement.
09/12/2025, 10:42
Théoricien marxiste, universitaire et éditeur militant, l'Américain Asad Haider est décédé. Il s’était imposé, en quelques années, comme l’une des voix les plus aiguës de la gauche radicale anglophone. À la croisée de la philosophie politique, de l’histoire des mouvements révolutionnaires et des luttes antiracistes, son travail n’a cessé d’interroger un même nœud : comment penser l’émancipation sans réduire la politique à la simple gestion des identités ?
08/12/2025, 18:18
Genève accueille une nouvelle structure dédiée au droit de prêt public. Créée le 2 décembre 2025, l’association Public Lending Right International (PLRI) entend rassembler, sous une même bannière, les acteurs impliqués dans la rémunération des auteurs pour le prêt de leurs œuvres en bibliothèque. L’objectif ? Favoriser le partage d’expériences, harmoniser les pratiques et accompagner les pays qui souhaitent instaurer — ou renforcer — un système de droit de prêt public.
08/12/2025, 15:46
L'examen du projet de loi de finances pour 2026 se poursuit au Sénat, après un rejet en première lecture par l'Assemblée nationale et l'adoption du volet consacré aux recettes par la chambre haute. Les rapporteurs ont étudié en détail les propositions budgétaires du gouvernement, à l'instar de Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne), qui s'est penché sur le programme 334 du ministère de la Culture, « Livre et industries culturelles ».
08/12/2025, 15:34
Flammarion Diffusion accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe commerciale. Depuis décembre 2025, Alice Colin a rejoint la maison en tant qu’assistante commerciale pour les secteurs Bande dessinée et Jeunesse. Elle assure la coordination commerciale, le suivi des ventes et l’accompagnement des équipes diffusion sur ces catalogues.
08/12/2025, 13:55
Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.
08/12/2025, 10:44
Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »
08/12/2025, 10:21
Un arrêté pris par la ministre de la Culture annonce les entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein du conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.
08/12/2025, 10:11
À Potsdam, un lieu de commémoration rappelant les grandes campagnes de destructions de livres orchestrées par les nazis, a été la cible d’un acte de vandalisme commis par des adolescents. Le mémorial, installé dans une ancienne cabine téléphonique, rendait hommage et justice aux livres qualifiés d'impurs qui furent incendiés en 1933, dans cette Bibliothèque des livres brûlés.
06/12/2025, 09:16
Un beau matin d’octobre 2025, la Policía Nacional a mis fin à des mois de larcins discrets — mais obstinés — dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). L’accusée : une femme suspectée d’avoir subtilisé des dizaines d’ouvrages pour les revendre ensuite sur la fameuse appli de seconde main Wallapop. Résultat de l’enquête : 127 livres récupérés, pour une valeur estimée supérieure à 2000 €.
06/12/2025, 08:46
Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.
05/12/2025, 19:17
Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.
05/12/2025, 18:44
Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.
05/12/2025, 17:30
L’affaire aurait pu rester confinée aux coulisses de la création. Elle s’est rapidement déplacée sur le terrain judiciaire, puis dans l’espace public. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’auteur franco-camerounais Astrid-Aimé à l’écrivain suisse Max Lobe et les Éditions Zoé, basées à Genève.
05/12/2025, 17:07
Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie
publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.
05/12/2025, 12:36
Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
05/12/2025, 10:56
Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.
05/12/2025, 10:12
Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.
05/12/2025, 09:43
De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...
04/12/2025, 17:35
Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.
04/12/2025, 15:06
Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.
04/12/2025, 13:20
Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.
03/12/2025, 18:11
« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.
03/12/2025, 17:31
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».
03/12/2025, 13:42
La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
03/12/2025, 12:35
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
Commenter cet article