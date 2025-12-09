Cécilia Denis nommée attachée commerciale chez Kamael

Dans ses nouvelles fonctions, Cécilia Denis pilote la commercialisation de plusieurs outils dédiés aux librairies et commerces indépendants. Parmi eux figure Gestock, logiciel de gestion et d’encaissement utilisé par plus d’une centaine de points de vente. Sa connaissance des usages terrain lui permet d’accompagner efficacement les établissements dans leur équipement.

Elle intervient également sur les sites de vente en ligne leslibraires.fr, qui offrent aux libraires une vitrine numérique pour proposer leurs catalogues et répondre aux attentes des clients en matière de disponibilité et d’achat en ligne. Cette mission s’inscrit dans la continuité de son travail auprès des utilisateurs.

Fidélivres, solution de marketing relationnel conçue pour l’envoi de campagnes personnalisées, fait aussi partie de son périmètre. Développé pour renforcer le lien entre librairies et clients, cet outil s’appuie sur des fonctionnalités simples permettant de cibler et d’animer la relation commerciale.

Fondée en 2020, la société Kamael développe et commercialise des outils numériques dédiés aux librairies et commerces indépendants. Elle conçoit notamment des sites de vente en ligne, la place de marché leslibraires.fr, ainsi que les logiciels Gestock et Fidélivres. L’entreprise inscrit son activité dans la continuité de solutions historiquement utilisées par les professionnels du secteur.

