Nuits Nantaises 2010 : les noces rouges de Carl Pineau : la vengeance ne dort jamais

Plonger dans les Nuits nantaises de Carl Pineau, c'est partager la vie de Greg Brandt et sa famille qu'il s'est choisi et qu'il protège, aux éditions Palémon.
Le 09/12/2025 à 10:02 par Christian Dorsan
09/12/2025 à 10:02
Malgré la mort de son jeune frère sur fond de trafic de drogue, Saïda décide de célébrer son mariage avec Dario dans le quartier de Bellevue où elle a grandi. La soirée vire au cauchemar quand la bande rivale de son frère intimide les invités, mais ce n’est rien comparé au traquenard tendu par des inconnus sur le chemin du retour : Dario se retrouve dans le coma alors que Saïda est mystérieusement épargnée par le tireur. Dans le contexte tendu des Gilets jaunes et les guerres de territoire à Bellevue, Nantes est au bord de l’implosion et la police est à cran.
Greg Brandt étant à la retraite, c’est à Loïc, son fils spirituel et de cœur, de mener l’enquête, mais le piège tendu aux mariés, est-il directement lié à la guerre des dealers ?
Carl Pineau nous entraîne dans sa ville natale pour laquelle il garde une grande affection et aime y faire évoluer ses personnages ; avec habileté et intelligence, il propose des enquêtes toujours crédibles ancrées dans le réel. La quartier Bellevue, le Quai de la Fosse, la rue de Gigant, la rue Foch, autant de lieux que les Nantais reconnaîtront et que les autres lecteurs découvriront, abritent des histoires et des intrigues.
Mais le roman de Carl Pineau ne se contente pas d’un récit d’enquête – très réussi avec beaucoup de rebondissements et de suspense - mais il accompagne depuis les Nuits nantaises : L’Arménien ses personnages dans leurs vies personnelles et intimes, une sorte de saga policière qui donne l’impression au lecteur de faire partie d’une famille à chaque aventure.
Ainsi dans celle-ci on retrouve Greg sauvé de son cancer, Françoise avec un Alzheimer préoccupant, un Marcel rangé des voitures et le chef de la police Joss, toujours autant détestable. Les Nuits Nantaises racontent plus que des histoires policières, elles sont le témoignage des années qui passent dans la cité ligérienne, des préoccupations de l’époque et des accidents de parcours de vie que nous pouvons tous appréhender.
On peut lire ce nouvel épisode sans avoir lu les autres, l’auteur sait en quelques mots replacer chaque personnage dans son contexte pour une parfaite compréhension. Et si Carl Pineau sait manier suspense et courses poursuites, il sait nous émouvoir en détaillant la psychologie de ses personnages et donne à ses intrigues un côté humain saisissant.
C’est un réel plaisir de lecture, se plonger dans Les Nuits Nantaises c’est habiter, l’espace d’un roman, un univers hélas trop souvent à la une des JT, mais c’est aussi à travers ses mots, ses personnages, une reconnaissance de ce qui peut être de meilleur dans l’âme humaine. Même si nous pensons qu’il existe des âmes sombres sur cette Terre, Carl Pineau nous dévoile que le sombre absolu n’existe pas, c’est juste un peu de lumière qui n’arrive pas à percer.
Par Christian Dorsan
Paru le 14/11/2025
344 pages
Palémon
19,00 €
