Dure fin d'année pour la Culture : le gouvernement lui serre la ceinture

Le gouvernement Lecornu II a poussé un soupir de soulagement le mercredi 3 décembre dernier après l'adoption du projet de loi de finances de fin de gestion 2025, revu en commission mixte paritaire, par le Sénat. Promulgué, le texte confirme des coupes de 48 millions € en crédits de paiement et de 123 millions € en autorisations d'engagement.
La partie était loin d'être gagnée, pour le gouvernement Lecornu II, plongé, avec les parlementaires, dans l'examen des projets de loi de finances de la fin d'année. Ainsi, son projet de loi de finances de fin de gestion (PLFFG) pour 2025 avait été rejeté en première lecture par les députés, le 18 novembre dernier. Une sanction pas si exceptionnelle, puisque l'Assemblée nationale reconduisait le verdict prononcé à l'égard du PLFFG 2024.
Rappelons que la loi de finances de fin de gestion (LFG) permet au gouvernement de « procéder à des ajustements de crédits (ouvertures et annulations) et d’emplois nécessaires à la fin de gestion de l’année, sans dispositions d’ordre fiscal », en évitant ainsi une loi de finances rectificative plus lourde en matière de débats et plus risquée pour le gouvernement.
Après le rejet de l'Assemblée nationale, le Sénat avait modifié le projet de loi du gouvernement avant de l'adopter, le 25 novembre 2025. Une commission mixte paritaire était parvenue à un accord sur le texte le 27 novembre, finalement adopté par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025, grâce à une courte majorité (217 voix pour, 213 contre).
Socialistes et écologistes s'étaient alors abstenus, estimant que certaines ouvertures de crédits, notamment pour l'hébergement d'urgence ou les missions de La Poste, rééquilibraient la proposition initiale. À l'inverse, La France Insoumise et le Rassemblement national ont voté contre.
Au total, la loi de finances de fin de gestion affiche 9,8 milliards € d'autorisations d'engagement (AE) annulées, pour 10,2 milliards € de crédits de paiement (CP) supprimés, face à 3 milliards € d'AE et 3,1 milliards € de CP supplémentaires. Par rapport au projet de loi présenté par le gouvernement, la marge de progression est mince (2,9 milliards € d'autorisations d'engagement et 2,99 milliards € de crédits de paiement supplémentaires alors prévus)...
Du côté du ministère de la Culture, les négociations autour du PLFFG n'ont pas changé son sort. Les ajustements budgétaires affichés par la loi sont ainsi les mêmes, à l'euro près, que ceux avancés par le gouvernement en novembre.
La rue de Valois perd ainsi 123 millions € d'autorisations d'engagement, et 48 millions € de crédits de paiement. La mission « Patrimoines » est particulièrement touchée (– 52 millions € d'autorisations d'engagement, — 23 millions € de crédits de paiement), suivie par la « Création » (– 37 millions € en AE, — 10 millions € en CP) et la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (– 30 millions € en AE et — 13 millions € en CP).
Le « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » limite un peu plus les dégâts, avec 3,4 millions € d'autorisations d'engagement retirées, pour 1,4 million € de crédits de paiement annulés. La mission « Médias, livre et industries culturelles », pour sa part, est privée de 3,1 millions € d'autorisations d'engagement et de 3 millions € en crédits de paiement. Toutefois, ces suppressions sont entièrement assumées par le programme « Presse et médias ».
À LIRE - BnF, CNL, Maison du dessin de presse : quels moyens pour le livre, en 2026 ?
Toutes ces annulations, assurait le gouvernement au moment de la présentation de son projet de loi, portent « intégralement sur la réserve de précaution ». Cette dernière représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion, pour constituer « une enveloppe de crédits plus facilement mobilisables pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion ».
Les coupes du PLFFG sont donc censées être « indolores » pour les ministères concernés et leurs missions... Ce qui n'empêche pas, cependant, un effet certain sur les montants accordés l'année suivante.
Plus d'articles sur le même thème
L'examen du projet de loi de finances pour 2026 se poursuit au Sénat, après un rejet en première lecture par l'Assemblée nationale et l'adoption du volet consacré aux recettes par la chambre haute. Les rapporteurs ont étudié en détail les propositions budgétaires du gouvernement, à l'instar de Jean-Raymond Hugonet (Les Républicains, Essonne), qui s'est penché sur le programme 334 du ministère de la Culture, « Livre et industries culturelles ».
08/12/2025, 15:34
Un arrêté pris par la ministre de la Culture annonce les entrées de Mariane Ibrahim et Jean Mattern au sein du conseil d'administration de l'Institut français, au titre des personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions.
08/12/2025, 10:11
Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.
04/12/2025, 15:06
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.
20/11/2025, 12:25
L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.
19/11/2025, 13:34
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.
17/11/2025, 10:56
Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
14/11/2025, 12:41
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Théoricien marxiste, universitaire et éditeur militant, l'Américain Asad Haider est décédé. Il s’était imposé, en quelques années, comme l’une des voix les plus aiguës de la gauche radicale anglophone. À la croisée de la philosophie politique, de l’histoire des mouvements révolutionnaires et des luttes antiracistes, son travail n’a cessé d’interroger un même nœud : comment penser l’émancipation sans réduire la politique à la simple gestion des identités ?
08/12/2025, 18:18
Genève accueille une nouvelle structure dédiée au droit de prêt public. Créée le 2 décembre 2025, l’association Public Lending Right International (PLRI) entend rassembler, sous une même bannière, les acteurs impliqués dans la rémunération des auteurs pour le prêt de leurs œuvres en bibliothèque. L’objectif ? Favoriser le partage d’expériences, harmoniser les pratiques et accompagner les pays qui souhaitent instaurer — ou renforcer — un système de droit de prêt public.
08/12/2025, 15:46
Flammarion Diffusion accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe commerciale. Depuis décembre 2025, Alice Colin a rejoint la maison en tant qu’assistante commerciale pour les secteurs Bande dessinée et Jeunesse. Elle assure la coordination commerciale, le suivi des ventes et l’accompagnement des équipes diffusion sur ces catalogues.
08/12/2025, 13:55
Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.
08/12/2025, 10:44
Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »
08/12/2025, 10:21
À Potsdam, un lieu de commémoration rappelant les grandes campagnes de destructions de livres orchestrées par les nazis, a été la cible d’un acte de vandalisme commis par des adolescents. Le mémorial, installé dans une ancienne cabine téléphonique, rendait hommage et justice aux livres qualifiés d'impurs qui furent incendiés en 1933, dans cette Bibliothèque des livres brûlés.
06/12/2025, 09:16
Un beau matin d’octobre 2025, la Policía Nacional a mis fin à des mois de larcins discrets — mais obstinés — dans la Biblioteca Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz). L’accusée : une femme suspectée d’avoir subtilisé des dizaines d’ouvrages pour les revendre ensuite sur la fameuse appli de seconde main Wallapop. Résultat de l’enquête : 127 livres récupérés, pour une valeur estimée supérieure à 2000 €.
06/12/2025, 08:46
Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.
05/12/2025, 19:17
Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.
05/12/2025, 18:44
Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.
05/12/2025, 17:30
L’affaire aurait pu rester confinée aux coulisses de la création. Elle s’est rapidement déplacée sur le terrain judiciaire, puis dans l’espace public. Depuis plusieurs semaines, un bras de fer oppose l’auteur franco-camerounais Astrid-Aimé à l’écrivain suisse Max Lobe et les Éditions Zoé, basées à Genève.
05/12/2025, 17:07
Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie
publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.
05/12/2025, 12:36
Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
05/12/2025, 10:56
Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.
05/12/2025, 10:12
Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.
05/12/2025, 09:43
De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...
04/12/2025, 17:35
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.
04/12/2025, 13:20
Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.
03/12/2025, 18:11
« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.
03/12/2025, 17:31
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».
03/12/2025, 13:42
La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
03/12/2025, 12:35
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
