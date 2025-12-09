Dure fin d'année pour la Culture : le gouvernement lui serre la ceinture

La partie était loin d'être gagnée, pour le gouvernement Lecornu II, plongé, avec les parlementaires, dans l'examen des projets de loi de finances de la fin d'année. Ainsi, son projet de loi de finances de fin de gestion (PLFFG) pour 2025 avait été rejeté en première lecture par les députés, le 18 novembre dernier. Une sanction pas si exceptionnelle, puisque l'Assemblée nationale reconduisait le verdict prononcé à l'égard du PLFFG 2024.

Rappelons que la loi de finances de fin de gestion (LFG) permet au gouvernement de « procéder à des ajustements de crédits (ouvertures et annulations) et d’emplois nécessaires à la fin de gestion de l’année, sans dispositions d’ordre fiscal », en évitant ainsi une loi de finances rectificative plus lourde en matière de débats et plus risquée pour le gouvernement.

Après le rejet de l'Assemblée nationale, le Sénat avait modifié le projet de loi du gouvernement avant de l'adopter, le 25 novembre 2025. Une commission mixte paritaire était parvenue à un accord sur le texte le 27 novembre, finalement adopté par l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025, grâce à une courte majorité (217 voix pour, 213 contre).

Socialistes et écologistes s'étaient alors abstenus, estimant que certaines ouvertures de crédits, notamment pour l'hébergement d'urgence ou les missions de La Poste, rééquilibraient la proposition initiale. À l'inverse, La France Insoumise et le Rassemblement national ont voté contre.

Au total, la loi de finances de fin de gestion affiche 9,8 milliards € d'autorisations d'engagement (AE) annulées, pour 10,2 milliards € de crédits de paiement (CP) supprimés, face à 3 milliards € d'AE et 3,1 milliards € de CP supplémentaires. Par rapport au projet de loi présenté par le gouvernement, la marge de progression est mince (2,9 milliards € d'autorisations d'engagement et 2,99 milliards € de crédits de paiement supplémentaires alors prévus)...

Pas de répit pour la culture

Du côté du ministère de la Culture, les négociations autour du PLFFG n'ont pas changé son sort. Les ajustements budgétaires affichés par la loi sont ainsi les mêmes, à l'euro près, que ceux avancés par le gouvernement en novembre.

La rue de Valois perd ainsi 123 millions € d'autorisations d'engagement, et 48 millions € de crédits de paiement. La mission « Patrimoines » est particulièrement touchée (– 52 millions € d'autorisations d'engagement, — 23 millions € de crédits de paiement), suivie par la « Création » (– 37 millions € en AE, — 10 millions € en CP) et la « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (– 30 millions € en AE et — 13 millions € en CP).

Le « Soutien aux politiques du ministère de la Culture » limite un peu plus les dégâts, avec 3,4 millions € d'autorisations d'engagement retirées, pour 1,4 million € de crédits de paiement annulés. La mission « Médias, livre et industries culturelles », pour sa part, est privée de 3,1 millions € d'autorisations d'engagement et de 3 millions € en crédits de paiement. Toutefois, ces suppressions sont entièrement assumées par le programme « Presse et médias ».

À LIRE - BnF, CNL, Maison du dessin de presse : quels moyens pour le livre, en 2026 ?

Toutes ces annulations, assurait le gouvernement au moment de la présentation de son projet de loi, portent « intégralement sur la réserve de précaution ». Cette dernière représente une part des crédits ouverts en lois de finances, rendus immédiatement indisponibles dès le début de la période de gestion, pour constituer « une enveloppe de crédits plus facilement mobilisables pour faire face aux aléas survenant en cours de gestion ».

Les coupes du PLFFG sont donc censées être « indolores » pour les ministères concernés et leurs missions... Ce qui n'empêche pas, cependant, un effet certain sur les montants accordés l'année suivante.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com