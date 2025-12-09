La série Le Comte de Monte-Cristo, dès le 26 décembre sur France 2

Pour les fêtes de fin d'année, France Télévisions mise sur une saga entre aventure et histoire, avec une adaptation en huit épisodes de 52 minutes du Comte de Monte-Cristo. Ce roman-feuilleton, paru entre 1844 et 1846, réunit tous les ingrédients pour tenir en haleine le public...

Portée par des stars internationales et une production menée par plusieurs acteurs européens, sans négliger des décors à la hauteur, la série est mise en scène par le réalisateur scandinave Bille August (La Maison aux esprits, Les Misérables, The Pact).

Accusé à tort de trahison, Edmond Dantès, un jeune marin, est emprisonné sans procès au château d'If, une sinistre forteresse au large de Marseille. Après de nombreuses années de captivité, il s'échappe enfin et, sous l'identité du Comte de Monte-Cristo, il prévoit de se venger de ceux qui l'ont injustement condamné. – Le synopsis du Comte de Monte-Cristo

Le casting de la série réunit Sam Claflin (Edmond Dantès), Jeremy Irons (Abbé Faria), Ana Girardot, (Mercedes), Mikkel Boe Folsgaard (Gérard Villefort), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydee), Michele Riondino (Jacopo), Lino Guanciale (Vampa/Devil), Gabriella Pession (Hermine Danglars), ou encore Nicolas Maupas (Albert)...

« La série fait le pari d’une narration intime, accentuant la profondeur psychologique des personnages, avec une attention particulière portée aux figures féminines, notamment Haydée, désormais représentée comme une femme forte et courageuse », détaille la note d'intention de la production.

À LIRE - France TV se penche sur l'anime, avec une série documentaire

La série a réalisé une performance exceptionnelle en Italie lors de sa diffusion en janvier 2025, réunissant en moyenne 5,9 millions de téléspectateurs, et a également reçu un très bon accueil en Espagne et au Danemark.

Photographie : France Télévisions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com