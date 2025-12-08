Asad Haider, penseur de l’émancipation, s'en est allé

Formé à Cornell, puis au sein du singulier département History of Consciousness de l’université de Californie à Santa Cruz, il y soutient en 2018 une thèse consacrée aux stratégies des mouvements marxistes en France et en Italie dans les années 1960–1970.

Il y lit les textes produits par les luttes comme de véritables interventions théoriques, indissociables de leurs contextes politiques, plutôt que comme de simples commentaires a posteriori. Cette manière de traiter les archives militantes comme de la théorie en acte irrigue l’ensemble de son œuvre.

Viewpoint Magazine

Parallèlement à son parcours académique, Asad Haider est l’un des fondateurs et éditeurs de Viewpoint Magazine, collectif qui se définit moins comme un média d’actualité que comme un « collectif de recherche militante ». L’ambition : articuler enquêtes sur les luttes contemporaines, relecture de l’histoire des mouvements révolutionnaires et réinvention du marxisme au XXIᵉ siècle.

Viewpoint refuse la position du commentateur surplombant pour partir du point de vue de la classe ouvrière, dans toute son hétérogénéité, et de la composition réelle des mouvements. Il ne s’agit pas d’appliquer un marxisme figé, mais de se demander ce que peut encore vouloir dire « être marxiste aujourd’hui », en réexaminant sans cesse les concepts, les traditions et les échecs hérités des cycles de lutte passés. Cette pratique, entre théorie et enquête, est au cœur de la trajectoire intellectuelle de l'auteur.

Le malentendu. Race, classe et identité

Si Asad Haider s’est d’abord fait connaître comme théoricien du marxisme et analyste des mouvements révolutionnaires, c’est un autre chantier intellectuel, entamé parallèlement à sa thèse, qui l’a rapidement imposé bien au-delà des cercles universitaires : son travail sur la race, la classe et les politiques de l’identité aux États-Unis. Ce projet a donné naissance à Mistaken Identity: Race and Class in the Age of Trump, publié en 2018 chez Verso, traduit en français sous le titre Le malentendu. Race, classe et identité aux éditions Amsterdam (trad. Valentine Leÿs).

Dans ce texte, il s’interroge sur une question brûlante : les politiques identitaires sont-elles réellement porteuses d’émancipation ? En s’appuyant sur l’histoire des mouvements révolutionnaires noirs et sur sa propre expérience militante, il démontre que la compréhension de la race comme une identité fixe constitue une impasse politique. Loin d’offrir une réponse aux oppressions, l’idéologie identitaire, écrit-il, tend à naturaliser les inégalités, à conforter les hiérarchies existantes et à transformer les luttes collectives en récits individualisés de blessures symboliques.

Il critique avec force la « rhétorique des identités blessées », ainsi que la tendance contemporaine à considérer la race comme une essence, plutôt que comme un rapport social produit historiquement. Cette dérive, selon lui, reconduit paradoxalement l’idéologie raciale qu’elle prétend combattre.

À ce paradigme fermé, Haider oppose la possibilité d’une universalité insurgée, surgissant des luttes elles-mêmes : une politique qui réclame la liberté pour tous et qui refuse de rabattre le potentiel révolutionnaire des mouvements antiracistes sur des revendications strictement identitaires.

De la théorie de l’émancipation aux séquences révolutionnaires

Au fil de ses articles, interventions et projets de recherche, Asad Haider poursuit une même interrogation : comment articuler l’analyse des structures sociales et les catégories politiques qui prétendent les transformer ? Plutôt que de faire de la classe, de l’identité ou de l’expérience un simple « fondement » de la politique, il cherche à penser l’émancipation comme invention de catégories nouvelles, surgissant dans des séquences de rupture.

Ce chantier l’amène à se tourner vers les grandes révolutions modernes – française, haïtienne, russe, chinoise – et les luttes de libération nationale qui s’ensuivent. À travers ces épisodes, il examine comment se redéfinissent les figures du sujet politique, comment se défont et se recomposent les catégories héritées, et en quoi ces expériences peuvent encore nourrir les mouvements d’aujourd’hui.

Ses textes académiques sont parus dans des revues comme History of the Present, Radical Philosophy ou South Atlantic Quarterly.

Parmi les hommages rendus au jeune chercheur engagé, l’historien Barnaby Raine parle d'une perte « dévastatrice » pour la pensée critique contemporaine. Il rappelle combien le chercheur savait exhumer les trésors théoriques du marxisme pour nourrir l’imagination politique d’aujourd’hui. Sa thèse et son livre sur la race et la classe en offraient, selon lui, l’illustration la plus brillante.

