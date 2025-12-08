François Schuiten et Mathieu Belezi invités de Lire la Nature 2026

Philippe Descola, figure essentielle de l’anthropologie et penseur de nos rapports au vivant, ouvrira un cycle de grands entretiens. Lui succédera Claudie Hunzinger, dont l’œuvre explore depuis longtemps les porosités entre humain et animal.

Le philosophe Alain Badiou proposera un regard inédit sur la nature, tandis que Gaspard Koenig explorera un enjeu crucial de demain : la gestion des ressources en eau, ses risques et ses futurs possibles. La navigatrice et écrivaine Isabelle Autissier dialoguera avec l’autrice-illustratrice Zelba autour des mers menacées et des récits capables de raconter leur fragilité.

Tout au long du week-end, une rentrée littéraire d’hiver dense déploiera ses voix. Parmi les invité·es figurent :

Cécile Coulon

Camille de Toledo

Clotilde Bato

Louise Browaeys

Nanoucha Van Moerkerkenland

Autant d’écrivains et écrivaines qui, chacun à leur manière, interrogent la place du vivant, les bouleversements écologiques et les transformations sociales de notre époque.

Cette 8ᵉ édition met en avant le changement de regard sous toutes ses facettes : scientifique, littéraire, artistique, philosophique, politique.

Chercheurs, écrivains et artistes – dont Mathieu Belezi, Valentine Goby, Sylvère Petit, Minh Tran Huy, Wendy Delorme, François Schuiten ou encore Nylso – proposeront différentes manières de revisiter notre rapport au monde : observer la nature comme objet d’étude, explorer les jardins urbains, repenser la représentation des campagnes, envisager la nature à travers la science-fiction, renouer avec la poésie du vivant, examiner le comportement animal, réfléchir aux droits de l’eau, un enjeu devenu central.

Une mosaïque de perspectives réunies par un même mouvement : renouveler notre façon d’habiter la Terre.

Prix François Sommer 2026

Le week-end accueillera également les auteurs de la sélection du Prix François Sommer 2026, récompensant chaque année un ouvrage éclairant nos liens au vivant. Le lauréat sera proclamé le 11 décembre 2025 à l’Hôtel de Guénégaud, voisin du Musée de la Chasse et de la Nature. Sa présence et celle des finalistes viendront nourrir les échanges autour de la transmission des savoirs et de la place des sciences humaines dans la compréhension du réel.

Au-delà des rencontres, Lire la Nature fera du musée une véritable fabrique d’idées : performances, projections documentaires, ateliers d’écriture, spectacles, interventions artistiques… La programmation s’adresse à tous les publics, dans une volonté de croiser émotions, savoirs et expériences sensorielles.

La jeunesse bénéficiera de nombreux ateliers créatifs animés par des illustrateurs et illustratrices renommés, ainsi que de visites contées spécialement imaginées pour les enfants.

Crédits photo : Lire la Nature

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com