Monsieur Madame : une adaptation au cinéma signée par l’équipe de Paddington

Cinquante ans après leur apparition dans les librairies, les célèbres personnages de la série Monsieur Madame s’apprêtent à faire leur entrée sur grand écran. L’annonce a été faite par StudioCanal, Heyday Films et le groupe japonais Sanrio – propriétaire de la marque depuis 2011 – dans un communiqué relayé mercredi par l'AFP.
Le 08/12/2025 à 17:24 par Hocine Bouhadjera
08/12/2025 à 17:24
Selon les producteurs, ce premier film de cinéma rendra « hommage à l’humour, la personnalité et la convivialité » qui ont fait la renommée des personnages créés par Roger Hargreaves dans les années 1970. L’objectif : permettre à une nouvelle génération de lecteurs, mais aussi au public mondial, de découvrir cet univers dans une version « audacieuse, cinématographique et contemporaine ».
Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée, et les studios n’ont pas dévoilé quels héros apparaîtront à l’écran parmi la vaste galerie des plus de 90 personnages : Monsieur Bruit, Madame Petite, Monsieur Chatouille, Madame Autoritaire, Monsieur Malchance… Les silhouettes colorées et géométriques – rondes, carrées, triangulaires – ont été vendues à plus de 250 millions d’exemplaires dans 30 pays depuis 1971.
« C'est incroyable de penser que les Monsieur Madame vont apparaître dans leur propre film », s’enthousiasme Adam Hargreaves, qui a repris le flambeau de son père Roger après la mort de celui-ci en 1988. L’auteur a longtemps veillé à préserver le style graphique des années 1970, refusant de moderniser les décors, les téléphones à cadran ou les couleurs vives : une intemporalité qui, selon lui, explique l’attachement continu des enfants.
Si les livres ont déjà été adaptés en dessin animé, notamment sur YouTube, et qu’une nouvelle série TV est en préparation, aucun long-métrage n’avait encore vu le jour. Heyday Films, déjà à l’œuvre derrière le succès des films Paddington, sera aux commandes de cette adaptation très attendue.
Parus pour la première fois en 1971, les Monsieur Madame (Mr. Men & Little Miss) sont devenus l’une des séries jeunesse les plus populaires au monde. Chaque album raconte l’histoire d’un personnage défini par un trait de caractère - Monsieur Heureux, Madame Catastrophe, Monsieur Bavard… - présenté sous une forme simple, colorée, immédiatement identifiable par les enfants.
Le succès est tel qu’il pousse Roger Hargreaves à imaginer des dizaines de nouvelles figures, avant que son fils Adam ne prenne le relais. Les héroïnes, elles, apparaissent en 1981.
En France, les éditions Hachette Jeunesse publient Monsieur Madame depuis mai 1983, sous le nom de « Collection Bonhomme » dans un premier temps. La collection compte aujourd’hui 102 titres (53 Monsieur et 49 Madame), dont le premier, Monsieur Chatouille, aurait été imaginé par Roger Hargreaves pour expliquer à son fils Adam ce qu’est… une chatouille.
Les publications françaises ne se limitent pas aux albums d’origine : deux bandes dessinées, signées Jérôme Eho, paraissent, par exemple, en 2010 aux éditions Jungle : Monsieur Chatouille et les fantômes et Madame Bavarde et le prince charmant. En 1997 naît une série complémentaire, Les Aventures des Monsieur/Madame, régulièrement enrichie jusqu’en 2013.
En 2011, la licence est rachetée par Sanrio, l’entreprise japonaise qui possède notamment Hello Kitty.
L’univers Monsieur Madame a récemment connu une autre actualité notable : une collaboration avec les héritiers d’Agatha Christie. Certains romans de la Reine du crime ont été remixés en version Monsieur Madame, transformant Hercule Poirot ou Miss Marple en petits personnages colorés résolvant des enquêtes adaptées au jeune public.
