À la découverte de Lampedusa, rocher perdu au coeur d'une crise humanitaire

Dans ce premier roman, Elsa Régis s’empare d’un sujet universel en s’attachant à ce qui traverse un homme jusqu’à bouleverser son regard sur le monde. Giuseppe, architecte, travaille à la rénovation d’une villa en périphérie de Rome durant un été écrasant qui laisse les corps inertes et trouble les nuits.

Alors que la chaleur étouffe la ville, une rumeur se propage dans les rues jusqu’à atteindre Giuseppe, attablé au Campo de’ Fiori. On parle d’une île minuscule perdue en Méditerranée, devenue le foyer d’une crise humanitaire, politique et migratoire : Lampedusa.

Pris dans son propre déracinement, Giuseppe se retrouve confronté à une réalité qui le dépasse. Le lecteur suit sa dérive émotionnelle, de la pesanteur des journées romaines à la tension qui entoure cette île-frontière soudain placée au centre de toutes les préoccupations.

Les éditions du Panseur nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née près de Grenoble en 1998, Elsa Régis s’est engagée très tôt dans la vie publique, devenant en 2017 la plus jeune candidate aux législatives. Après des études en économie, elle accompagne aujourd’hui des personnes en grande précarité en tant que conseillère en insertion socioprofessionnelle. Un abri pour Lampedusa marque son entrée en littérature.

Par Clotilde Martin

