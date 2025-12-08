Les éditions du Faubourg : “Nous sommes des artisans dans un monde industriel

Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
Le 08/12/2025 à 16:33 par Nicolas Gary
Au siège des éditions du Faubourg, l’adoption d’OPlibris marque un tournant stratégique. Sophie Caillat rappelle d’abord l’attachement ancien de la maison à la démarche collaborative : elle explique avoir été « parmi les premières coopératrices d’OPlibris » et souligne que le projet lui est apparu d’emblée à la fois « fou et idéaliste ».
Cette dimension collective s’accorde, selon elle, avec la réalité de l’édition indépendante, un secteur où les structures doivent composer avec des moyens limités et une logistique souvent éclatée.
La gestion du dépôt-vente illustre particulièrement cette fragilité. Sophie Caillat évoque sans détour l’état des lieux initial : des stocks répartis entre Arles, Paris, un grenier, une cave et des bureaux ; des bons de dépôt oubliés ; des ventes directes mal suivies ; et même, chez les auteurs, des opérations difficiles à retracer. Les deux éditrices racontent, dans notre dernière émission, comment leur quotidien s'est trouvé transformé.
Cette organisation « c’était le bazar », entraînant pertes de livres comme de crédibilité. Pour une maison qui se veut rigoureuse tout en assumant un tempérament « administrativophobe », l’enjeu devenait urgent.
C’est précisément ce que Kézia Lacour, également fondatrice, met en avant : OPlibris représente pour elle « un gain de temps pour toutes les tâches administratives » et un moyen d’éviter que ces dernières ne prennent le pas sur l’éditorial.
Le logiciel, dit-elle, permet de centraliser l’ensemble des opérations : l’import des données, la création des dépôts, la mise à jour automatique du stock. Elle insiste sur la cohérence offerte par l’outil, capable de signaler instantanément l’emplacement des exemplaires en dépôt, là où auparavant l’équipe pouvait « ne plus savoir où ils se trouvaient ».
Cette organisation renouvelée doit aussi permettre une lecture précise des résultats. Les fondatrices évoquent notamment le cas de Réinventons la montagne, pour lequel de nombreuses rencontres hors librairie avaient généré une multitude de petites ventes difficiles à comptabiliser. Sophie Caillat se réjouit à l’idée d’établir enfin une répartition fiable entre librairie traditionnelle et circuits alternatifs, un point qu’elle juge essentiel pour comprendre la dynamique réelle de leurs titres.
Au-delà des bénéfices internes, la logique coopérative d’OPlibris ouvre selon elles une perspective plus large : la possibilité de faire remonter des données consolidées auprès des pouvoirs publics. « Nous sommes des artisans dans un monde industriel », rappelle Sophie Caillat, soulignant que la survie des éditeurs indépendants repose sur des stratégies complexes, multiples, et souvent bénévoles. Dans ce contexte, disposer d’informations fiables et partagées constitue un levier majeur de visibilité et de reconnaissance.
Kézia Lacour insiste enfin sur l’accompagnement assuré par les formateurs de la coopérative, qui a permis à l’équipe de s’approprier un outil impressionnant par sa richesse, mais devenu indispensable pour maîtriser la chaîne du dépôt-vente.
Ensemble, les deux éditrices décrivent ainsi moins une simple transition logicielle qu’une réorganisation profonde : un effort de structuration pensé pour soutenir, dans la durée, la vitalité éditoriale d’une maison qui revendique son agilité dans un paysage dominé par les grands groupes.
OPlibris est un logiciel de gestion (ERP) et de CRM mutualisé, conçu spécifiquement pour les maisons d’édition indépendantes. Le projet est né de la volonté de plusieurs éditeurs de mutualiser le développement d’un outil efficace, adapté et évolutif, structuré sous forme de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour associer les acteurs de la chaîne du livre à sa gouvernance
OPlibris se présente comme un outil de pilotage global : il permet d’anticiper la viabilité d’un projet éditorial (calcul du tirage, du prix de vente, du point mort), de gérer au quotidien le catalogue, les stocks, la trésorerie, les droits d’auteur et l’ensemble des partenaires – auteurs, fournisseurs, diffuseurs, libraires.
Il intègre un module complet de gestion des dépôts-vente : création, pointage et facturation des dépôts-vente, suivi et analyse des ventes, ainsi qu’une console libraires et une console dépositaires pour faciliter les échanges avec les points de vente et les lieux de dépôt.
Crédits photo © éditions du faubourg
