Le 3e Marché de la Poésie de Lille s’étend dans toute la métropole

Les Escales du Marché ouvriront la saison poétique dès le 26 novembre à Lille et dans la métropole. Porté par le Centre littéraire Escales des lettres, la Maison de la Poésie des Hauts-de-France et l’Association des éditeurs de la Région, ce parcours proposera une succession de rendez-vous accessibles librement.

La première étape conduira le public à la médiathèque de Tressin, où l’écrivain et journaliste Hervé Leroy animera l’après-midi du 26 novembre avec des impromptus poétiques. D’autres rencontres suivront dès le 29 novembre, notamment à Faches-Thumesnil et au Vieux-Lille, où Maggie Deléglise, Stéphanie Morelli et Dominique Brisson inviteront à explorer l’imaginaire, les mots et les émotions. Ces propositions prendront tantôt la forme d’ateliers participatifs, tantôt celles d’échanges autour d’ouvrages récents.

Le programme se poursuivra en décembre avec des rendez-vous variés. La librairie Les Lisières accueillera le 5 décembre une rencontre avec Thomas Vinau, tandis qu’à la médiathèque de Wazemmes, Amandine Hubert proposera des « sablés poétiques », mêlant pâtisserie et poésie. Le même jour, elle animera aussi un atelier de création de badges à Faches-Thumesnil.

D’autres auteurs, comme Juliette Mézenc et Sophie Selliez, interviendront à leur tour dans les jours suivants pour partager leurs pratiques d’écriture.

Liste complète des auteurs invités

Création, expérimentation et rencontres

Plusieurs ateliers inviteront à jouer avec les formes poétiques et l’imaginaire. À Mons-en-Barœul, un atelier « Semis de poésie » donnera à chacun l’occasion de « faire pousser un texte » grâce à des cartes à piocher. À Gruson, la fabrication de cartes de vœux en haïkus réunira parents et enfants autour d’un geste créatif. À Lille, la poète Coline Marescaux ouvrira son « antre des sens poétiques » pour une expérience mêlant écriture et exploration sensorielle.

Les Escales s’étendront également à d’autres communes de la métropole. À Saint-André-lez-Lille, une rencontre-lecture avec Rémi Checchetto sera proposée autour de son ouvrage Pourquoi ça s'arrêterait la guerre ? (Les Carnets Du Dessert De Lune). À Roubaix, maisons d’édition et auteurs seront réunis pour une soirée de lectures poétiques organisée par Le Tympan Marteau et La Teinturerie. Les jours suivants, d’autres lectures se tiendront à Lille et Mons-en-Barœul, réunissant poètes, revues et musiciens.

Ces rencontres visent à présenter la diversité de l’écriture poétique contemporaine. Elles permettent aussi de découvrir des œuvres publiées récemment, de dialoguer avec leurs auteurs et d’explorer différentes manières d’aborder la poésie, qu’elle soit intime, performée, collective ou expérimentale. Chaque étape propose un format différent, encourageant une circulation des publics sur le territoire.

Trois jours d’effervescence au Tripostal

Le Marché de la Poésie ouvrira ses portes le 12 décembre au Tripostal. Plus de 300 maisons d’édition, revues et poètes venus de la région, de France et de l’étranger y sont attendus. Sur plus de 2000 m2, éditeurs, auteurs et visiteurs se croiseront dans un espace dédié aux échanges autour des écritures poétiques et des pratiques littéraires contemporaines. Les stands, animations, ateliers, débats et lectures rythmeront ces trois journées.

La Scène poétique accueillera des moments de lecture et de discussions, tandis que les allées du Marché offriront une découverte large de la production éditoriale. L’événement s’adresse à tous les publics : lecteurs confirmés, amateurs occasionnels ou simples curieux désireux de parcourir les catalogues des éditeurs et de rencontrer ceux qui font vivre la poésie aujourd’hui.

