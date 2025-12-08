Revente légale d’ebooks et jeux vidéo : un crowdfunding citoyen pour Thotario

Pour atteindre cet objectif, Thotario s’appuie sur un « Passeport » numérique fondé sur la blockchain, garantissant l’unicité et la traçabilité de chaque fichier. Ce dispositif entend instaurer une économie circulaire pour le livre numérique et le jeu vidéo, conciliant accès élargi et respect des ayants droit.

La société a ouvert hier la phase d’intention de sa campagne de financement sur WE DO GOOD, une étape préalable destinée à mesurer l’intérêt du public et à fédérer une première communauté avant la levée officielle.

La plateforme WE DO GOOD s’est imposée dans le paysage du financement participatif grâce au « royalty-crowdfunding », un modèle non dilutif où les investisseurs perçoivent une part des revenus futurs générés par le projet. Accessible dès 100 €, ce mécanisme permet de soutenir l’amorçage d’entreprises innovantes tout en préservant leur capital.

Le choix de ce mode de financement s’accorde avec l’ambition de Thotario d’instaurer un modèle plus équitable de diffusion des contenus numériques. En redonnant aux lecteurs et joueurs une forme de propriété transférable, la start-up propose une réponse aux limites d’un marché dominé par des licences d’utilisation verrouillées.

Reste que le projet devra relever plusieurs défis : l’adhésion du public à la technologie de traçabilité, la mobilisation d’une communauté d’utilisateurs suffisamment large, et l’évolution encore incertaine du cadre juridique entourant la revente de biens numériques en France.

Cette phase d’intention, ouverte au public, constitue donc un test décisif. Elle dira si l’écosystème culturel est prêt à accueillir une nouvelle manière de consommer — et de transmettre — les œuvres numériques. Pour plus d'informations, ce sera à cette adresse.

