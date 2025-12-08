France Culture sort le grand jeu pour Noël : fictions, contes et créations inédites

Parmi les nouveautés figure Joyeux Noël quand même, une comédie écrite par Klaire fait Grrr et réalisée par Mélanie Péclat. Cette parodie assumée des téléfilms de fin d’année met en scène Tiphaine Daviot dans le rôle de Julia, journaliste renvoyée malgré elle dans sa ville natale pour enquêter sur de mystérieux vols de sapins.

Entre rencontres improbables, rivalités familiales et fausse intrigue policière, le récit s’amuse des codes du genre, jusqu’à un retournement final où la mère de l’héroïne bouscule les clichés et replace l’amour, la famille et le féminisme au cœur du récit. La fiction sera diffusée le 27 décembre dans Samedi fiction.

Autre proposition ambitieuse : Blanche Neige & sortilèges, un concert-fiction adapté du conte des frères Grimm. Le texte de Stéphane Michaka, mis en onde par Cédric Aussir, s’appuie sur la musique originale de Didier Benetti interprétée par l’Orchestre National de France.

Mélange de narration, de jeu d’acteurs et de partitions orchestrales, cette version explore les couleurs symboliques du conte pour en offrir une lecture immersive. Le programme sera disponible dès le 11 décembre en ligne, puis diffusé le 21 décembre.

France Culture dévoile également David Copperfield, série inédite inspirée de Dickens et réalisée par Baptiste Guiton. L’adaptation signée Maylis Besserie retrace les premières années du jeune David, confronté aux épreuves avant de trouver sa voie sous la protection de sa tante. La fiction, découpée en épisodes quotidiens, sera diffusée du 22 décembre au 2 janvier dans La Série fiction.

Enfin, la station revisite un classique de Madame d’Aulnoy avec Belle-Belle ou le chevalier Fortuné, conte d’émancipation dans lequel une jeune femme se transforme en chevalier pour défendre son royaume. Interprétée par Estelle Meyer et mise en onde par Laurence Courtois, cette histoire sera diffusée du 22 au 26 décembre dans Lectures du soir, et figure déjà en podcast dans la collection Des histoires merveilleuses.

Crédits photo : Klaire fait Grrr, Tiphaine Daviot et Alexis Michalik - France Culture

