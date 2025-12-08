Un nouvel acteur mondial veut réinventer le droit de prêt public

À sa tête, le conseil d’administration nouvellement formé a élu Arjen Polman, PDG de Stichting Leenrecht (Pays-Bas). Celui-ci salue une étape décisive pour un mécanisme qui accompagne les créateurs depuis plusieurs décennies : « La formalisation de PLRI après 30 ans de soutien aux auteurs de textes, illustrateurs, traducteurs et éditeurs grâce au droit de prêt est un grand pas en avant. »

Avant d’ajouter qu’il invite désormais l’ensemble des organisations concernées à rejoindre ce nouvel espace de coopération internationale : « Nous invitons désormais toutes les organisations qui gèrent ou distribuent le droit de prêt public, ainsi que les organisations représentant les auteurs et autres titulaires de droits, à devenir membres de PLRI. »

Un dispositif central pour la chaîne du livre

Le communiqué rappelle un principe fondamental : le prêt d’un livre relève d’un droit exclusif de l’auteur. Les États peuvent toutefois prévoir une exception spécifique pour les bibliothèques publiques, souvent assortie d’une rémunération collective. Ce Droit de Prêt Public (DPP) garantit une compensation équitable lorsque les ouvrages circulent librement dans les établissements de lecture publique.

Dans les pays dotés d’un tel mécanisme, l’usage réel des œuvres constitue le socle du calcul de la rémunération. Un système indispensable, souligne PLRI, pour soutenir la création, préserver l’économie du livre et maintenir une offre large et diversifiée dans les bibliothèques.

Une structure internationale désormais formalisée

Réunissant des organisations professionnelles majeures — EVA, EWC-FAEE, FEP-FEE, IPA-UIE — ainsi que trois sociétés de gestion collective (Reprobel, La Sofia et Stichting Leenrecht), PLRI existait depuis 1995 sous la forme d’un réseau informel. Son officialisation marque donc un tournant.

Installée à Genève, l’association prévoit d’organiser sa première conférence internationale en 2026, un rendez-vous qui devrait rassembler décideurs publics, gestionnaires de droits et représentants du secteur du livre.

PLRI, d'accord, mais au final, pourquoi ?

La fondation de PLRI intervient dans un contexte où la rémunération des auteurs pour l’utilisation non commerciale de leurs œuvres fait l’objet de débats récurrents. Selon la Commission européenne et l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), les systèmes de droit de prêt public restent très hétérogènes d’un pays à l’autre — certains États ne disposent d’aucun dispositif, d’autres versent une rémunération exclusivement financée par l’État, d’autres encore s’appuient sur des sociétés de gestion collective.

Cette disparité, relevée notamment dans les rapports de l’OMPI (WIPO, PLR Systems Analysis, 2022), pose des questions de cohérence internationale et complique la mobilité des œuvres et des ayants droit.

Dans ce paysage fragmenté, PLRI pourrait jouer un rôle charnière. En fédérant des organisations d’auteurs, d’éditeurs et de gestion collective, l’association se positionne comme un espace d’expertise pouvant fournir des lignes directrices communes — et potentiellement influencer la normalisation des pratiques au sein de zones régionales, comme l’Union européenne.

Autre enjeu : la revalorisation du DPP à l’heure où les usages numériques progressent. Si le prêt de livres numériques n’est pas mentionné dans le communiqué, plusieurs décisions européennes (CJUE, 2016 ; rapports du Council of Europe, 2021) ont déjà ouvert la voie à une reconnaissance élargie du prêt numérique assimilé au prêt physique.

L’existence d’un organisme international capable d’accompagner ces mutations pourrait donc peser dans les discussions à venir, tant sur le périmètre du droit que sur les modèles économiques associés.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Salon du livre de Genève 2019 : la Belgique à l'honneur

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com