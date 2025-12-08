Flammarion recrute une nouvelle assistante commerciale pour la BD et la Jeunesse

Avant de rejoindre Flammarion, elle a assuré un renfort de fin d’année chez Rue Jacob Diffusion (Les Arènes, L’Iconoclaste et Proche), où elle était en charge des ventes directes auprès des librairies.

Elle a également travaillé pendant un an chez Gallimard Jeunesse, au service des relations presse, où elle a contribué à l’élaboration des dossiers et communiqués de presse, à la présentation des nouveautés et à la gestion des relations avec les influenceurs.

Son parcours comprend aussi une alternance au Bureau Virginie Migeotte, avec un travail mêlant communication, animation de réseaux sociaux et relations libraires, notamment autour du prix Wahou ! du Seuil Jeunesse. Elle est diplômée du Master Commercialisation du livre (Université Sorbonne Paris Nord).

Photographie :

Par Hocine Bouhadjera

