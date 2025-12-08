Les 100 meilleurs livres de 2025 selon le New York Times, une Française présente

Après des mois de lectures, de discussions et d’échanges, « souvent animés », la sélection se resserre progressivement pour aboutir, à l’automne, à une liste de 100 ouvrages qui ont marqué l’année.

Si cette liste est d’abord un miroir de l’édition nord-américaine, elle permet aussi de repérer les tendances fortes qui irriguent la scène littéraire internationale, entre force du roman social, multiplication des hybrides entre intimité et politique, place croissante des mémoires et de l’autofiction, la place des genres dits « de l’imaginaire », ou encore l'importance renouvelée des enquêtes historiques et des récits critiques du capitalisme contemporain.

Certains des titres lauréats sont déjà disponibles en français, comme les Mémoires écarlates de Margaret Atwood, publié chez Robert Laffont, Impossibles adieux de la Prix Nobel 2024 Han Kang (Grasset), Les Sœurs de Jonas Hassen Khemiri (Actes Sud), Les perfections de l'Italien Vincenzo Latronico (Scribes), ou encore le nouveau préquel des Hunger Games (PKJ), signé Suzanne Collins.

Et surtout, la présence d’un livre d’abord écrit en français, de autrice réunionnaise Gaëlle Bélem, Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius. Il figure dans la liste américaine sous son titre anglais The Rarest Fruit.

Prix du Roman Métis des Etudiants 2025, Le fruit le plus rare retrace le destin méconnu d’Edmond Albius, jeune esclave réunionnais devenu, à douze ans, l’auteur d’une découverte décisive : la technique de pollinisation manuelle de la vanille, qui permettra au petit fruit parfumé de conquérir le monde. Élevé par un botaniste passionné, Edmond grandit entre misère, injustices et émerveillement scientifique, déjouant sans cesse les pronostics...

Née en 1984 à Saint-Benoît, Gaëlle Bélem est l’une des voix les plus singulières de la littérature francophone contemporaine. Professeure et écrivaine, elle a été la première femme réunionnaise publiée chez Gallimard. Son premier roman, Un monstre est là, derrière la porte, a été récompensé de plusieurs prix. Traduit en anglais, il a figuré dans la longlist de l’International Booker Prize 2025.

Plus généralement, Thomas Pynchon signe un retour avec Shadow Ticket, à paraître en octobre 2026 chez Christian Bourgois, dans une traduction de Nicolas Richard. Ian McEwan, figure centrale des lettres britanniques, poursuit quant à lui son exploration des futurs possibles avec What We Can Know, un roman spéculatif autour de la mémoire et du savoir. Lily King, Tash Aw ou encore Daniel Kehlmann enrichissent la liste avec des romans appréciés pour leur remarquable maîtrise stylistique, tandis que des voix plus récentes comme Megha Majumdar, Stephanie Wambugu ou Kylie Lee Baker témoignent du dynamisme d’une nouvelle génération d’écrivains.

Dans la sélection nonfiction, se côtoient essais politiques, biographies, enquêtes socio-historiques et mémoires. On y retrouve des signatures incontournables - Margaret Atwood, Stephen Greenblatt, Jill Lepore, Ron Chernow - aux côtés de journalistes et essayistes qui renouvellent le regard sur nos sociétés, comme Ezra Klein, Peter Beinart, Karen Hao ou Sarah Wynn-Williams. Les biographies de James Baldwin, Mark Twain, Claire McCardell ou R. Crumb éclairent des figures culturelles déterminantes, tandis que des livres comme Born in Flames, There Is No Place for Us ou Shattered Dreams, Infinite Hope explorent les failles profondes de l’Amérique contemporaine.

Ci-desous, la liste des 100 titres du New York Times Book Review 2025 :

Fiction

Angel Down, Daniel Kraus

August Lane, Regina Black

Bat Eater and Other Names for Cora Zeng, Kylie Lee Baker

Buckeye, Patrick Ryan

The Buffalo Hunter Hunter, Stephen Graham Jones

Bury Our Bones in the Midnight Soil, V.E. Schwab

The Colony, Annika Norlin

Death Takes Me, Cristina Rivera Garza

The Director, Daniel Kehlmann

The Doorman, Chris Pavone

The Feeling of Iron, Giaime Alonge

Flesh, David Szalay

The Rarest Fruit, Gaëlle Bélem

A Gentleman’s Gentleman, TJ Alexander

The Good Liar, Denise Mina

The Sisters, Jonas Hassen Khemiri (Les Sœurs, Actes Sud, trad. Marianne Ségol-Samoy)

A Guardian and a Thief, Megha Majumdar

Heart the Lover, Lily King

Heartwood, Amity Gaige

Hollow Spaces, Victor Suthammanont

The Hounding, Xenobe Purvis

How to Dodge a Cannonball, Dennard Dayle

Isola, Allegra Goodman

Katabasis, R.F. Kuang

Killing Stella, Marlen Haushofer

King Sorrow, Joe Hill

We Do Not Part, Han Kang (Impossibles adieux, Grasset, trad. Jinhee Choi)

Lonely Crowds, Stephanie Wambugu

Maggie; or, A Man and a Woman Walk Into a Bar, Katie Yee

Night Watch: Poems, Kevin Young

On the Calculation of Volume: Book III, Solvej Balle

Perfection, Vincenzo Latronico (Les perfections, Scribes, trad. Romane Lafore)

Playworld, Adam Ross

The Remembered Soldier, Anjet Daanje

Shadow Ticket, Thomas Pynchon

Sunrise on the Reaping, Suzanne Collins (Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, PKJ, trad. Guillaume Fournier)

Silver Elite, Dani Francis

The Slip, Lucas Schaefer

The South, Tash Aw

Startlement, Ada Limón

Stone Yard Devotional, Charlotte Wood

These Summer Storms, Sarah MacLean

To Smithereens, Rosalyn Drexler

The Tokyo Suite, Giovana Madalosso

Trip, Amie Barrodale

Venetian Vespers, John Banville

Victorian Psycho, Virginia Feito

What We Can Know, Ian McEwan

Non-fiction

Abundance, Ezra Klein & Derek Thompson

The Age of Choice, Sophia Rosenfeld

All Consuming, Ruby Tandoh

Apple in China, Patrick McGee

The Arrogant Ape, Christine Webb

Awake, Jen Hatmaker

Baldwin: A Love Story, Nicholas Boggs

Being Jewish After the Destruction of Gaza, Peter Beinart

Black Moses, Caleb Gayle

Born in Flames, Bench Ansfield

The Broken King, Michael Thomas

Buckley, Sam Tanenhaus

The Call of the Honeyguide, Rob Dunn

Capitalism: A Global History, Sven Beckert

Careless People, Sarah Wynn-Williams

Claire McCardell, Elizabeth Evitts Dickinson

The Containment, Michelle Adams

Crumb: A Cartoonist’s Life, Dan Nadel

Dark Renaissance, Stephen Greenblatt

Daughters of the Bamboo Grove, Barbara Demick

Empire of AI, Karen Hao

Book of Lives: A Memoir of Sorts, Margaret Atwood (Le Livre des vies – Mémoires écarlates, Robert Laffont, trad. Michèle Albaret-Maatsch)

Every Day Is Sunday, Ken Belson

The Fate of the Day, Rick Atkinson

A Flower Traveled in My Blood, Haley Cohen Gilliland

Girl on Girl, Sophie Gilbert

The Gods of New York, Jonathan Mahler

I Seek a Kind Person, Julian Borger

John & Paul, Ian Leslie

King of Kings, Scott Anderson

The Last Manager, John W. Miller

Mark Twain, Ron Chernow

A Marriage at Sea, Sophie Elmhirst

Memorial Days, Geraldine Brooks

Mother Emanuel, Kevin Sack

Motherland, Julia Ioffe

One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, Omar El Akkad

The Peepshow, Kate Summerscale

Raising Hare, Chloe Dalton

Shattered Dreams, Infinite Hope, Brandon M. Terry

The Spinach King, John Seabrook

There Is No Place for Us, Brian Goldstone

Things in Nature Merely Grow, Yiyun Li

The Tragedy of True Crime, John J. Lennon

We the People, Jill Lepore

What Is Queer Food?, John Birdsall

Wild Thing, Sue Prideaux

The Zorg, Siddharth Kara

