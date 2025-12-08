Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

Les 100 meilleurs livres de 2025 selon le New York Times, une Française présente

Chaque année, le New York Times Book Review publie son classement des « 100 Notable Books », une sélection devenue l’un des baromètres les plus influents de la vie littéraire mondiale. Ce palmarès, qui mêle fictions, essais, poésie, mémoires et récits d’investigation, reflète le travail d’une équipe d’éditeurs et de critiques qui, dès janvier, commence à examiner des milliers de nouveautés.

Le 08/12/2025 à 16:11 par Hocine Bouhadjera

| 3 Partages

Publié le :

08/12/2025 à 16:11

Hocine Bouhadjera

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Après des mois de lectures, de discussions et d’échanges, « souvent animés », la sélection se resserre progressivement pour aboutir, à l’automne, à une liste de 100 ouvrages qui ont marqué l’année.

Si cette liste est d’abord un miroir de l’édition nord-américaine, elle permet aussi de repérer les tendances fortes qui irriguent la scène littéraire internationale, entre force du roman social, multiplication des hybrides entre intimité et politique, place croissante des mémoires et de l’autofiction, la place des genres dits « de l’imaginaire », ou encore l'importance renouvelée des enquêtes historiques et des récits critiques du capitalisme contemporain.

Certains des titres lauréats sont déjà disponibles en français, comme les Mémoires écarlates de Margaret Atwood, publié chez Robert Laffont, Impossibles adieux de la Prix Nobel 2024 Han Kang (Grasset), Les Sœurs de Jonas Hassen Khemiri (Actes Sud), Les perfections de l'Italien Vincenzo Latronico (Scribes), ou encore le nouveau préquel des Hunger Games (PKJ), signé Suzanne Collins.

Et surtout, la présence d’un livre d’abord écrit en français, de autrice réunionnaise Gaëlle Bélem, Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius. Il figure dans la liste américaine sous son titre anglais The Rarest Fruit.

Prix du Roman Métis des Etudiants 2025, Le fruit le plus rare retrace le destin méconnu d’Edmond Albius, jeune esclave réunionnais devenu, à douze ans, l’auteur d’une découverte décisive : la technique de pollinisation manuelle de la vanille, qui permettra au petit fruit parfumé de conquérir le monde. Élevé par un botaniste passionné, Edmond grandit entre misère, injustices et émerveillement scientifique, déjouant sans cesse les pronostics...

Née en 1984 à Saint-Benoît, Gaëlle Bélem est l’une des voix les plus singulières de la littérature francophone contemporaine. Professeure et écrivaine, elle a été la première femme réunionnaise publiée chez Gallimard. Son premier roman, Un monstre est là, derrière la porte, a été récompensé de plusieurs prix. Traduit en anglais, il a figuré dans la longlist de l’International Booker Prize 2025.

Plus généralement, Thomas Pynchon signe un retour avec Shadow Ticket, à paraître en octobre 2026 chez Christian Bourgois, dans une traduction de Nicolas Richard. Ian McEwan, figure centrale des lettres britanniques, poursuit quant à lui son exploration des futurs possibles avec What We Can Know, un roman spéculatif autour de la mémoire et du savoir. Lily King, Tash Aw ou encore Daniel Kehlmann enrichissent la liste avec des romans appréciés pour leur remarquable maîtrise stylistique, tandis que des voix plus récentes comme Megha Majumdar, Stephanie Wambugu ou Kylie Lee Baker témoignent du dynamisme d’une nouvelle génération d’écrivains.

Dans la sélection nonfiction, se côtoient essais politiques, biographies, enquêtes socio-historiques et mémoires. On y retrouve des signatures incontournables - Margaret Atwood, Stephen Greenblatt, Jill Lepore, Ron Chernow - aux côtés de journalistes et essayistes qui renouvellent le regard sur nos sociétés, comme Ezra Klein, Peter Beinart, Karen Hao ou Sarah Wynn-Williams. Les biographies de James Baldwin, Mark Twain, Claire McCardell ou R. Crumb éclairent des figures culturelles déterminantes, tandis que des livres comme Born in Flames, There Is No Place for Us ou Shattered Dreams, Infinite Hope explorent les failles profondes de l’Amérique contemporaine. 

À LIRE - Quel est le meilleur livre de ce premier quart de siècle ?

Ci-desous, la liste des 100 titres du New York Times Book Review 2025 :

Fiction

Angel Down, Daniel Kraus
August Lane, Regina Black
Bat Eater and Other Names for Cora Zeng, Kylie Lee Baker
Buckeye, Patrick Ryan
The Buffalo Hunter Hunter, Stephen Graham Jones
Bury Our Bones in the Midnight Soil, V.E. Schwab
The Colony, Annika Norlin
Death Takes Me, Cristina Rivera Garza
The Director, Daniel Kehlmann
The Doorman, Chris Pavone
The Feeling of Iron, Giaime Alonge
Flesh, David Szalay
The Rarest Fruit, Gaëlle Bélem
A Gentleman’s Gentleman, TJ Alexander
The Good Liar, Denise Mina
The Sisters, Jonas Hassen Khemiri (Les Sœurs, Actes Sud, trad. Marianne Ségol-Samoy)
A Guardian and a Thief, Megha Majumdar
Heart the Lover, Lily King
Heartwood, Amity Gaige
Hollow Spaces, Victor Suthammanont
The Hounding, Xenobe Purvis
How to Dodge a Cannonball, Dennard Dayle
Isola, Allegra Goodman
Katabasis, R.F. Kuang
Killing Stella, Marlen Haushofer
King Sorrow, Joe Hill
We Do Not Part, Han Kang (Impossibles adieux, Grasset, trad. Jinhee Choi)
Lonely Crowds, Stephanie Wambugu
Maggie; or, A Man and a Woman Walk Into a Bar, Katie Yee
Night Watch: Poems, Kevin Young
On the Calculation of Volume: Book III, Solvej Balle
Perfection, Vincenzo Latronico (Les perfections, Scribes, trad. Romane Lafore)
Playworld, Adam Ross
The Remembered Soldier, Anjet Daanje
Shadow Ticket, Thomas Pynchon
Sunrise on the Reaping, Suzanne Collins (Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, PKJ, trad. Guillaume Fournier)
Silver Elite, Dani Francis
The Slip, Lucas Schaefer
The South, Tash Aw
Startlement, Ada Limón
Stone Yard Devotional, Charlotte Wood
These Summer Storms, Sarah MacLean
To Smithereens, Rosalyn Drexler
The Tokyo Suite, Giovana Madalosso
Trip, Amie Barrodale
Venetian Vespers, John Banville
Victorian Psycho, Virginia Feito
What We Can Know, Ian McEwan

À LIRE - Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère

Non-fiction

Abundance, Ezra Klein & Derek Thompson
The Age of Choice, Sophia Rosenfeld
All Consuming, Ruby Tandoh
Apple in China, Patrick McGee
The Arrogant Ape, Christine Webb
Awake, Jen Hatmaker
Baldwin: A Love Story, Nicholas Boggs
Being Jewish After the Destruction of Gaza, Peter Beinart
Black Moses, Caleb Gayle
Born in Flames, Bench Ansfield
The Broken King, Michael Thomas
Buckley, Sam Tanenhaus
The Call of the Honeyguide, Rob Dunn
Capitalism: A Global History, Sven Beckert
Careless People, Sarah Wynn-Williams
Claire McCardell, Elizabeth Evitts Dickinson
The Containment, Michelle Adams
Crumb: A Cartoonist’s Life, Dan Nadel
Dark Renaissance, Stephen Greenblatt
Daughters of the Bamboo Grove, Barbara Demick
Empire of AI, Karen Hao
Book of Lives: A Memoir of Sorts, Margaret Atwood (Le Livre des vies – Mémoires écarlates, Robert Laffont, trad. Michèle Albaret-Maatsch)
Every Day Is Sunday, Ken Belson
The Fate of the Day, Rick Atkinson
A Flower Traveled in My Blood, Haley Cohen Gilliland
Girl on Girl, Sophie Gilbert
The Gods of New York, Jonathan Mahler
I Seek a Kind Person, Julian Borger
John & Paul, Ian Leslie
King of Kings, Scott Anderson
The Last Manager, John W. Miller
Mark Twain, Ron Chernow
A Marriage at Sea, Sophie Elmhirst
Memorial Days, Geraldine Brooks
Mother Emanuel, Kevin Sack
Motherland, Julia Ioffe
One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, Omar El Akkad
The Peepshow, Kate Summerscale
Raising Hare, Chloe Dalton
Shattered Dreams, Infinite Hope, Brandon M. Terry
The Spinach King, John Seabrook
There Is No Place for Us, Brian Goldstone
Things in Nature Merely Grow, Yiyun Li
The Tragedy of True Crime, John J. Lennon
We the People, Jill Lepore
What Is Queer Food?, John Birdsall
Wild Thing, Sue Prideaux
The Zorg, Siddharth Kara

Crédits photo : Gaëlle Bélem (Francesca Mantovani, Gallimard)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Le fruit le plus rare ou la vie d'Edmond Albius

Gaëlle Bélem

Paru le 24/08/2023

256 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073029898
9782073029898
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les soeurs

Jonas Hassen Khemiri trad. Marianne Ségol-Samoy

Paru le 03/09/2025

682 pages

Actes Sud Editions

26,80 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208820
9782330208820
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Les perfections

Vincenzo Latronico trad. Romane Lafore

Paru le 06/04/2023

176 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073017444
9782073017444
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Le Livre des vies

Margaret Atwood trad. Nathalie Bru, Michèle Albaret-Maatsch, Christine Evain, Anna Gibson

Paru le 06/11/2025

590 pages

Robert Laffont

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221284117
9782221284117
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

L’auteur vedette des lettres autochtones apprend... qu’il n’est pas autochtone

Thomas King, figure majeure de la littérature autochtone en Amérique du Nord, vient d’apprendre qu’il n’a finalement aucune ascendance cherokee, contrairement à ce qu’il a cru presque toute sa vie. Une enquête généalogique menée par la Tribal Alliance Against Frauds (TAAF), un groupe cherokee qui enquête sur les fausses revendications d’identité autochtone, a démêlé l’arbre familial de l’écrivain de 82 ans, révélant une réalité qui bouleverse sa trajectoire personnelle et alimente un débat déjà sensible sur l’identité autochtone et l’appropriation culturelle.

02/12/2025, 15:02

ActuaLitté

Vingt villes, vingt polars : un autre visage de la France

Alors que débute la saison des cadeaux, Actualitté vous propose une sélection qui s’écarte volontairement des « dix meilleurs polars à offrir à Noël » pour explorer d’autres territoires, moins évidents, plus bruts, souvent invisibles.

02/12/2025, 12:10

ActuaLitté

Cette bibliothèque américaine adopte une vache… et les lecteurs adorent

À première vue, l’histoire prête à sourire. Pourtant, elle dit beaucoup sur l’évolution des bibliothèques publiques américaines. Fin octobre, la Parkland Community Library — un établissement de quartier situé à quelques kilomètres d’Allentown — a annoncé avoir officiellement adopté une jeune vache Holstein, prénommée Fluff.

29/11/2025, 10:24

ActuaLitté

Antoine Gallimard, Patti Smith, Modiano… un front pour sauver Prévert et Vian

Deux pétitions ont été lancées pour tenter de sauver deux lieux intimement liés à l’histoire littéraire et artistique de Paris. L’appartement de Jacques Prévert et celui de Boris Vian, voisins sur la même terrasse de la cité Véron, derrière le Moulin Rouge, sont menacés par un vaste projet d’extension du cabaret.

28/11/2025, 17:15

ActuaLitté

Dans la librairie : 8 scènes pour trouver le roman juste à offrir à Noël

Au moment où paraissent les traditionnels classements de fin d’année, nous avons choisi une autre approche. Nous avons poussé la porte des librairies pour comprendre comment naissent vraiment les conseils de lecture. Car ce ne sont ni les bandeaux ni les têtes de gondole qui disent le mieux ce qu’est la littérature, mais ces échanges rapides, parfois maladroits, où un lecteur cherche “un livre qui fasse quelque chose”.

23/11/2025, 10:45

ActuaLitté

Mordue par un cobra au sortir de la bibliothèque : les dangers de la lecture

Début novembre, dans la ville de Taichung (district de Long Jing, Taïwan), une usagère âgée de 41 ans s’est présenté à la bibliothèque municipale pour restituer des ouvrages. Au moment où elle sortait du bâtiment, elle a soudain ressenti « une vive douleur au dos du pied droit ». En se baissant, elle s’aperçut qu’un serpent — identifié par des témoins comme un cobra — l’avait mordue.

22/11/2025, 12:09

ActuaLitté

Mieux que la Batmobile, le bus 100 % électrique “Stan Manoukian“ dévoilé

À Blois, le réseau Azalys vient d’accueillir deux nouveaux véhicules électriques. Derrière leur silhouette silencieuse, c’est toute une vision qui s’affirme : celle d’un transport public capable de conjuguer innovation, art et transition écologique, pour inviter chacun à repenser sa manière de se déplacer… et, pourquoi pas, à monter dans le bus avec curiosité.  

22/11/2025, 11:57

ActuaLitté

En Espagne, une bibliothèque sans livres prête béquilles, tournevis et vélos

Au cœur de Tarragone, en Catalogne, se niche une initiative bien différente des rayonnages classiques : la « bibliothèque » où l’on n’emprunte pas de livres, mais… des robots de cuisine, des muletas, des outils de bricolage ou encore des vélos. Ce concept, à la fois ludique et solidaire, répond à une logique de partage et d’économie circulaire — et il mérite qu’on s’y arrête, d’un œil curieux.

17/11/2025, 11:03

ActuaLitté

Ken Follett, désormais citoyen français

La nationalité française a été officiellement attribuée à Ken Follett, révèle Les Échos, cinq ans après que sa demande de naturalisation, déposée en 2021, a été enregistrée. Cette attribution marque l’aboutissement d’un long processus et s’inscrit dans un choix symbolique, lié au Brexit mais aussi à un attachement personnel à la France.

14/11/2025, 17:27

ActuaLitté

Gioconda : "Une histoire d’amour aussi éblouissante que déchirante"

Pour marquer la parution de cette nouvelle édition de Gioconda, plus de vingt ans après la première, ActuaLitté a invité cinq libraires à partager, sous forme de « carte postale », le souvenir de leur découverte initiale du livre.

13/11/2025, 14:44

ActuaLitté

Elon Musk vs Joyce Carol Oates : le duel littéraire le plus improbable de X

Une romancière respectée, qui publie un nouveau roman chez Philippe Rey, un milliardaire fantasque et inquiétant, des point-virgules et un sac de sciure : récit d’une passe d’armes sur X.

12/11/2025, 13:38

ActuaLitté

Gioconda : “Une lecture le temps d’un voyage en train. Et un coup de foudre.”

Pour célébrer cette nouvelle édition de Gioconda, parue plus de vingt ans après la première, ActuaLitté a convié cinq libraires à évoquer, sous la forme d’une « carte postale », le souvenir de leur première lecture.

29/10/2025, 11:12

ActuaLitté

Une librairie transforme l’art de Richard Scarry en petites oeuvres à collectionner

À Milford, dans le Connecticut, la librairie indépendante Mermaid Books propose une expérience inédite : un distributeur automatique d’art inspiré de l’univers de l’auteur pour enfants Richard Scarry. Conçu par l’artiste Anastasia Inciardi, l’appareil délivre de petites impressions d’œuvres représentant les personnages emblématiques de l’écrivain américain.

29/10/2025, 10:54

ActuaLitté

Bridget Jones rejoint les légendes du cinéma à Leicester Square

Le personnage culte créé par Helen Fielding et incarné par Renée Zellweger dans quatre films aura bientôt sa statue à Londres. Une sculpture en bronze à l’effigie de Bridget Jones sera installée le 17 novembre à Leicester Square, lieu emblématique du cinéma britannique. L’initiative, soutenue par le studio Working Title, s’inscrit dans la série d’hommages rendus aux grandes figures du septième art.

 

29/10/2025, 10:53

ActuaLitté

Chez Amazon, 82 % des livres d’herboristerie sont écrits par une IA

Après des années de pratiques, il vous démangeait d’écrire ce guide des herbes médicinales, dont vous vous êtes fait une spécialité. Hélas ! On vous a coupé tout le gazon sous le pied, découvrez-vous sur un site marchand. Sauf qu’à bien y regarder, vous pouvez : les lecteurs de ces titres ne sont pas sortis de l’herb-erge, avec ces parutions…

27/10/2025, 17:44

ActuaLitté

Pour un élevage de poules réussi, tous les guides ne se valent pIAs (peu ou piou)

Dans le Michigan, une bibliothèque a dû retirer de ses rayons un manuel d’élevage de poules… entièrement écrit par une intelligence artificielle. L’ouvrage, truffé de conseils absurdes — dont celui de nourrir les volailles avec des bonbons — illustre à merveille la dérive d’une édition automatisée en roue libre.

25/10/2025, 10:33

ActuaLitté

Bécassine en péril ? À Amiens, la tombe de son créateur menacée de disparition

À Amiens, la jeune Association de sauvegarde du patrimoine sépulcral (ASPS) lance un appel aux donateurs pour restaurer la tombe de Joseph‑Porphyre Pinchon (1871‑1953), « père » de Bécassine. Inhumé au cimetière Saint‑Acheul, l’artiste avait été promu officier de la Légion d’honneur en 1950. « Sa vie et son œuvre justifient pleinement que sa sépulture soit sauvée et transmise », insiste Pierre‑Louis Vasselle, pour l’ASPS.

24/10/2025, 17:59

ActuaLitté

Une campagne Ulule osée : Katia Even offre un sextoy pour promouvoir sa BD

La dessinatrice Katia Even vient de lancer une nouvelle campagne participative via Ulule pour sa bande dessinée Le petit derrière de l'histoire (Tabou) : pour chaque ami parrainé via le mail pré-rédigé, vous pouvez obtenir des cadeaux, à savoir un tapis de souris après 5 parrains, et surtout un sextoy après 10 parrains. Une initiative osée qui associe bande dessinée, humour et marketing à hauteur de campagne.

20/10/2025, 14:13

ActuaLitté

Un roman imprimé à l'encre d'ail, contre les vampires et pour le buzz

Le dernier rebondissement en date dans le monde de l’édition nous vient du royaume improbable des condiments. Jennifer L. Armentrout, figure du romantasy, s’est associée à la marque Hellmann’s pour proposer une édition limitée de son roman The Primal of Blood and Bone imprimée à l’encre infusée à l’ail. Une première. Et certainement une dernière.

18/10/2025, 11:20

ActuaLitté

“Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain

La légende de Bangor, Maine – pardon, l’écrivain culte – Stephen King, est entrée dans une zone à la fois inquiétante et fascinante : « À mon âge, on n’est plus sous garantie. On ne peut rien tenir pour acquis. » Le roi de l'horreur joue-t-il à faire peur ?

18/10/2025, 10:09

ActuaLitté

Paris appose une plaque à Jean-Luc Lagarce, au 15 rue Didot

Le Conseil de Paris a voté en juillet 2025 la pose d’une plaque commémorative sur la façade du 15, rue Didot (Paris 14e), où vécut Jean-Luc Lagarce (1957-1995). La plaque a été dévoilée le 16 octobre. L’hommage inscrit dans la pierre le parcours d’un auteur, metteur en scène et directeur de troupe devenu figure majeure du théâtre contemporain.

17/10/2025, 18:17

ActuaLitté

"Avais-je déjà pleuré en lisant un livre avant Gioconda ?"

Pour accompagner cette nouvelle édition de Gioconda, plus de vingt ans après la première, ActuaLitté a invité cinq libraires à partager le souvenir de leur première lecture, sous forme de « carte postale ».

15/10/2025, 09:36

ActuaLitté

Une plaque à Paris pour Ismail Kadaré : l'Albanais honoré boulevard Saint-Michel

À l’initiative de l’association Les amis d’Ismail Kadaré, le Conseil de Paris a voté, le 9 octobre dernier, l’apposition d’une plaque commémorative au 63 boulevard Saint-Michel, où vécut l'écrivain albanais. Pour Mireille Clapot, présidente de l’association, il s'agit d'une nouvelle étape dans la reconnaissance française de l’auteur de Palais des rêves et du Général de l’armée morte, disparu en 2024.

14/10/2025, 13:59

ActuaLitté

À Lausanne, un vide-dressing dans une bibliothèque

Et si un vide-dressing avait lieu… dans une bibliothèque ? C’est le pari de Marie-Jeanne Pahud-Gétaz et Olivia Duruz, bibliothécaires à la Bibliothèque Jeunesse de Lausanne, qui organiseront cet événement ouvert à toutes et tous le mercredi 5 novembre, au milieu des rayonnages.

09/10/2025, 11:45

ActuaLitté

Un peu trop, ou juste assez : bienvenue dans la maison aux 100 000 livres

Pousser la porte — avec mille précautions — de la maison de Bill Roberts, dans le quartier de Rittenhouse Square à Philadelphie, c'est pénétrer dans ce que l’on appellerait un temple. Des livres partout : du sol au plafond, dans les couloirs, sur les escaliers, posés en piles instables. 

03/10/2025, 14:50

ActuaLitté

"L’amour qui s’abîme, c’est la perte de l’admiration"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 avec son premier roman Il pleut sur la parade (Gallimard), Lucie-Anne Belgy s’impose déjà comme une voix singulière de la rentrée littéraire. Pour mieux la découvrir, nous lui avons proposé un questionnaire de Proust adapté à son univers. 

03/10/2025, 10:00

ActuaLitté

"Le plus beau voyage commence au coin de la rue"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Voyage, voyage (Verticales), Victor Pouchet poursuit un travail littéraire où l’intime croise l’absurde, et où la mélancolie s’allie à la légèreté. Dans ce récit tendre et grave, il raconte la fuite d’un couple confronté à la perte d’un enfant, embarqué dans une odyssée dérisoire de musées insolites et de routes françaises.

02/10/2025, 10:00

ActuaLitté

Jordan Bardella : pour en finir avec les difficultés de la langue française ?

Annoncé ce 1er octobre en grande pompe chez Fayard, le nouveau livre de Jordan Bardella sortira à la fin du mois. Voilà moins d’un an que Ce que je cherche, son premier ouvrage, était publié. La suite, Ce que veulent les Français, comblera les vides laissés dans le premier volume.

02/10/2025, 09:36

ActuaLitté

Le parfum de la première glace à l’abricot à Bagdad

Sélectionné parmi les finalistes du Prix des Deux Magots 2025 pour son roman Le ciel est immense (JC Lattès), Feurat Alani s’est prêté au jeu d’un Questionnaire de Proust conçu spécialement en résonance avec son livre. Un moyen singulier de mieux découvrir l’écrivain et son univers.

01/10/2025, 10:00

ActuaLitté

"Une impasse, au moins" : l’appel pour donner une rue à Jean-Pierre Martinet

Né à Libourne en 1944, mort dans l’oubli en 1993, Jean-Pierre Martinet reste l’un des écrivains les plus singuliers et les plus méconnus de la littérature française contemporaine. Aujourd’hui, une initiative portée par l’auteur bordelais Charles Garatynski entend faire sortir de l’ombre celui qui disait de lui : « Parti de rien, Martinet a accompli une trajectoire exemplaire : il est arrivé nulle part. » 

30/09/2025, 18:13

ActuaLitté

Venise engloutie : des livres sauvés et sublimés

En novembre 2019, Venise s’enfonçait sous 1,89 mètre d’eau, la deuxième plus haute marée de son histoire. Cinq ans plus tard, deux récits, artistique et technique, se répondent : l’un expose à Rimini des ouvrages devenus œuvres d’art, l’autre raconte à Bologne le sauvetage industriel de milliers de volumes. Ensemble, ils rappellent combien la littérature et la mémoire écrite incarnent une part essentielle de l’identité vénitienne.

30/09/2025, 12:07

ActuaLitté

"J’aurais voulu qu’Ève ne s’obstine pas dans une douleur trop grande"

Finaliste du Prix des Deux Magots 2025 pour Le monde est fatigué (Finitude), Joseph Incardona raconte Ève, performeuse « sirène » qui se produit dans les aquariums de malls et d’hôtels, amputée après un accident et lancée sur la piste du millionnaire responsable.

30/09/2025, 09:30

ActuaLitté

L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre

En Italie, Giampiero Mughini est un visage familier, qu’on retrouve depuis des décennies dans les talk-shows et autres émissions de débats, à tendance polémique. Cultivé et provocateur, le public le pensait inépuisable… jusqu’à ce que récemment, la maladie n’en fasse un paria sans le sou.

29/09/2025, 18:20

ActuaLitté

En croisade contre une bibliothèque immorale, Dieu vole les livres LGBT

Dans cette petite ville américaine, un bras de fer inattendu se joue entre une église évangélique et la bibliothèque publique. Sur les bancs de la Reformation Church, on encourage les fidèles à emprunter certains ouvrages — et à ne jamais les retourner. Le motif ? Ces livres abordent des thématiques LGBTQ+, jugées « immorales » par les leaders de l’église. Pour la directrice de la bibliothèque, c’est tout simplement du vol. Pour les pasteurs, c’est un geste de désobéissance civile inspiré par la foi.

27/09/2025, 14:13

ActuaLitté

”J’ai été happée, éblouie et profondément bouleversée”

Pour faire écho à cette nouvelle version, plus de 20 ans après la première, ActuaLitté a sollicité cinq libraires : chacun livre le souvenir de sa première lecture, sous forme de « carte postale ».

26/09/2025, 16:28

ActuaLitté

Le Questionnaire de Proust de John Boyne : “J’écris avec le cœur, pas avec la tête”

Lauréat du Prix du Roman Fnac 2025 pour Les Éléments (trad. Sophie Aslanides), John Boyne était notre invité pour un Questionnaire de Proust revisité. L'objectif était simple : répondre rapidement, simplement, facilement. « D’accord, j’aime bien ce genre de choses », nous a-t-il rétorqué du tac-au-tac.

 

22/09/2025, 13:31

Top Articles

La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin Taron Egerton prend La place du mort : bande-annonce
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.