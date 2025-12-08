Les 100 meilleurs livres de 2025 selon le New York Times, une Française présente

Chaque année, le New York Times Book Review publie son classement des « 100 Notable Books », une sélection devenue l’un des baromètres les plus influents de la vie littéraire mondiale. Ce palmarès, qui mêle fictions, essais, poésie, mémoires et récits d’investigation, reflète le travail d’une équipe d’éditeurs et de critiques qui, dès janvier, commence à examiner des milliers de nouveautés.
Le 08/12/2025 à 16:11 par Hocine Bouhadjera
08/12/2025 à 16:11
Après des mois de lectures, de discussions et d’échanges, « souvent animés », la sélection se resserre progressivement pour aboutir, à l’automne, à une liste de 100 ouvrages qui ont marqué l’année.
Si cette liste est d’abord un miroir de l’édition nord-américaine, elle permet aussi de repérer les tendances fortes qui irriguent la scène littéraire internationale, entre force du roman social, multiplication des hybrides entre intimité et politique, place croissante des mémoires et de l’autofiction, la place des genres dits « de l’imaginaire », ou encore l'importance renouvelée des enquêtes historiques et des récits critiques du capitalisme contemporain.
Certains des titres lauréats sont déjà disponibles en français, comme les Mémoires écarlates de Margaret Atwood, publié chez Robert Laffont, Impossibles adieux de la Prix Nobel 2024 Han Kang (Grasset), Les Sœurs de Jonas Hassen Khemiri (Actes Sud), Les perfections de l'Italien Vincenzo Latronico (Scribes), ou encore le nouveau préquel des Hunger Games (PKJ), signé Suzanne Collins.
Et surtout, la présence d’un livre d’abord écrit en français, de autrice réunionnaise Gaëlle Bélem, Le fruit le plus rare ou la vie d’Edmond Albius. Il figure dans la liste américaine sous son titre anglais The Rarest Fruit.
Prix du Roman Métis des Etudiants 2025, Le fruit le plus rare retrace le destin méconnu d’Edmond Albius, jeune esclave réunionnais devenu, à douze ans, l’auteur d’une découverte décisive : la technique de pollinisation manuelle de la vanille, qui permettra au petit fruit parfumé de conquérir le monde. Élevé par un botaniste passionné, Edmond grandit entre misère, injustices et émerveillement scientifique, déjouant sans cesse les pronostics...
Née en 1984 à Saint-Benoît, Gaëlle Bélem est l’une des voix les plus singulières de la littérature francophone contemporaine. Professeure et écrivaine, elle a été la première femme réunionnaise publiée chez Gallimard. Son premier roman, Un monstre est là, derrière la porte, a été récompensé de plusieurs prix. Traduit en anglais, il a figuré dans la longlist de l’International Booker Prize 2025.
Plus généralement, Thomas Pynchon signe un retour avec Shadow Ticket, à paraître en octobre 2026 chez Christian Bourgois, dans une traduction de Nicolas Richard. Ian McEwan, figure centrale des lettres britanniques, poursuit quant à lui son exploration des futurs possibles avec What We Can Know, un roman spéculatif autour de la mémoire et du savoir. Lily King, Tash Aw ou encore Daniel Kehlmann enrichissent la liste avec des romans appréciés pour leur remarquable maîtrise stylistique, tandis que des voix plus récentes comme Megha Majumdar, Stephanie Wambugu ou Kylie Lee Baker témoignent du dynamisme d’une nouvelle génération d’écrivains.
Dans la sélection nonfiction, se côtoient essais politiques, biographies, enquêtes socio-historiques et mémoires. On y retrouve des signatures incontournables - Margaret Atwood, Stephen Greenblatt, Jill Lepore, Ron Chernow - aux côtés de journalistes et essayistes qui renouvellent le regard sur nos sociétés, comme Ezra Klein, Peter Beinart, Karen Hao ou Sarah Wynn-Williams. Les biographies de James Baldwin, Mark Twain, Claire McCardell ou R. Crumb éclairent des figures culturelles déterminantes, tandis que des livres comme Born in Flames, There Is No Place for Us ou Shattered Dreams, Infinite Hope explorent les failles profondes de l’Amérique contemporaine.
Ci-desous, la liste des 100 titres du New York Times Book Review 2025 :
Angel Down, Daniel Kraus
August Lane, Regina Black
Bat Eater and Other Names for Cora Zeng, Kylie Lee Baker
Buckeye, Patrick Ryan
The Buffalo Hunter Hunter, Stephen Graham Jones
Bury Our Bones in the Midnight Soil, V.E. Schwab
The Colony, Annika Norlin
Death Takes Me, Cristina Rivera Garza
The Director, Daniel Kehlmann
The Doorman, Chris Pavone
The Feeling of Iron, Giaime Alonge
Flesh, David Szalay
The Rarest Fruit, Gaëlle Bélem
A Gentleman’s Gentleman, TJ Alexander
The Good Liar, Denise Mina
The Sisters, Jonas Hassen Khemiri (Les Sœurs, Actes Sud, trad. Marianne Ségol-Samoy)
A Guardian and a Thief, Megha Majumdar
Heart the Lover, Lily King
Heartwood, Amity Gaige
Hollow Spaces, Victor Suthammanont
The Hounding, Xenobe Purvis
How to Dodge a Cannonball, Dennard Dayle
Isola, Allegra Goodman
Katabasis, R.F. Kuang
Killing Stella, Marlen Haushofer
King Sorrow, Joe Hill
We Do Not Part, Han Kang (Impossibles adieux, Grasset, trad. Jinhee Choi)
Lonely Crowds, Stephanie Wambugu
Maggie; or, A Man and a Woman Walk Into a Bar, Katie Yee
Night Watch: Poems, Kevin Young
On the Calculation of Volume: Book III, Solvej Balle
Perfection, Vincenzo Latronico (Les perfections, Scribes, trad. Romane Lafore)
Playworld, Adam Ross
The Remembered Soldier, Anjet Daanje
Shadow Ticket, Thomas Pynchon
Sunrise on the Reaping, Suzanne Collins (Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, PKJ, trad. Guillaume Fournier)
Silver Elite, Dani Francis
The Slip, Lucas Schaefer
The South, Tash Aw
Startlement, Ada Limón
Stone Yard Devotional, Charlotte Wood
These Summer Storms, Sarah MacLean
To Smithereens, Rosalyn Drexler
The Tokyo Suite, Giovana Madalosso
Trip, Amie Barrodale
Venetian Vespers, John Banville
Victorian Psycho, Virginia Feito
What We Can Know, Ian McEwan
Abundance, Ezra Klein & Derek Thompson
The Age of Choice, Sophia Rosenfeld
All Consuming, Ruby Tandoh
Apple in China, Patrick McGee
The Arrogant Ape, Christine Webb
Awake, Jen Hatmaker
Baldwin: A Love Story, Nicholas Boggs
Being Jewish After the Destruction of Gaza, Peter Beinart
Black Moses, Caleb Gayle
Born in Flames, Bench Ansfield
The Broken King, Michael Thomas
Buckley, Sam Tanenhaus
The Call of the Honeyguide, Rob Dunn
Capitalism: A Global History, Sven Beckert
Careless People, Sarah Wynn-Williams
Claire McCardell, Elizabeth Evitts Dickinson
The Containment, Michelle Adams
Crumb: A Cartoonist’s Life, Dan Nadel
Dark Renaissance, Stephen Greenblatt
Daughters of the Bamboo Grove, Barbara Demick
Empire of AI, Karen Hao
Book of Lives: A Memoir of Sorts, Margaret Atwood (Le Livre des vies – Mémoires écarlates, Robert Laffont, trad. Michèle Albaret-Maatsch)
Every Day Is Sunday, Ken Belson
The Fate of the Day, Rick Atkinson
A Flower Traveled in My Blood, Haley Cohen Gilliland
Girl on Girl, Sophie Gilbert
The Gods of New York, Jonathan Mahler
I Seek a Kind Person, Julian Borger
John & Paul, Ian Leslie
King of Kings, Scott Anderson
The Last Manager, John W. Miller
Mark Twain, Ron Chernow
A Marriage at Sea, Sophie Elmhirst
Memorial Days, Geraldine Brooks
Mother Emanuel, Kevin Sack
Motherland, Julia Ioffe
One Day, Everyone Will Have Always Been Against This, Omar El Akkad
The Peepshow, Kate Summerscale
Raising Hare, Chloe Dalton
Shattered Dreams, Infinite Hope, Brandon M. Terry
The Spinach King, John Seabrook
There Is No Place for Us, Brian Goldstone
Things in Nature Merely Grow, Yiyun Li
The Tragedy of True Crime, John J. Lennon
We the People, Jill Lepore
What Is Queer Food?, John Birdsall
Wild Thing, Sue Prideaux
The Zorg, Siddharth Kara
Crédits photo : Gaëlle Bélem (Francesca Mantovani, Gallimard)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
