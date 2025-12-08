Au Louvre, une inondation endommage des centaines de documents

La fuite a été découverte le 26 novembre dans les systèmes de ventilation de l’aile Mollien. Elle a endommagé entre 300 et 400 documents du département d’égyptologie, appartenant à une collection de revues spécialisées et de documentation scientifique du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle. Francis Steinbock, administrateur général adjoint du musée du Louvre, a affirmé à franceinfo qu'il n'y avait pas de pertes irrémédiables et que les livres seront restaurés.

L’état dégradé du système était connu depuis longtemps, mais les travaux n’étaient pas financés, avec une réparation prévue seulement en 2026, ce qui a contribué à l’ampleur des dégâts.

Interrogé par l'AFP, le syndicat CFDT-Culture affirme que cet incident s'ajoute à une longue liste de dégradations des infrastructures du musée. Le syndicat estime qu’il confirme des problèmes signalés depuis des années et a convoqué une assemblée pour aborder la succession d’incidents techniques.

Les organisations syndicales décrivent aussi des difficultés quotidiennes : infiltrations d’eau, fermetures imprévues de salles, pannes d’ascenseurs et interventions d’urgence pour protéger les œuvres. Elles alertent sur les conséquences pour le public, confronté à des parcours perturbés et des espaces inaccessibles. Pour elles, la fuite dans la bibliothèque d’égyptologie illustre le manque d’investissements nécessaires pour maintenir le musée en état et assurer la sécurité de ses collections.

Une inondation qui alimente la mobilisation sociale

Dans ce contexte, la CGT, SUD Culture Solidaires et la CFDT annoncent une grève reconductible à partir du 15 décembre. L’appel a été voté à l’unanimité lors d’une assemblée générale réunissant environ 200 agents. Les syndicats dénoncent des effectifs insuffisants, des défaillances techniques récurrentes et un climat social fortement dégradé. Ils demandent à ouvrir des négociations directes avec le ministère de la Culture, estimant que leurs alertes internes n’ont pas été prises en compte.

Les agents soulignent que la vétusté des installations et le manque de moyens compliquent l’accueil du public et la préservation des collections. Ils affirment que la multiplication des incidents ne permet plus d’assurer une ouverture stable des espaces du musée. Leur objectif est d’obtenir des engagements concrets sur les travaux, les effectifs et la sécurisation des équipements.

En janvier 2025, la direction du Louvre a fait part à la ministre de la Culture de l’état critique du bâtiment. Le rappel de cette alerte a contribué à replacer la question de la vétusté du musée au cœur du débat. Les syndicats souhaitent désormais que l’inondation de novembre serve de signal d’alarme pour engager un plan de rénovation à la hauteur des enjeux.

Crédits photo : Jean-Pierre Dalbéra - Flickr CC BY 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com